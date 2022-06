Lia Thalmann vom KTV Wil geht an die U18-Leichtathletik-EM

Lia Thalmann vor dem Start zu einem Rennen an den Schweizer Meisterschaften in Zürich am vergangenen Wochenende. Bild: Ulf Schiller

Die 17-jährige Sprinterin Lia Thalmann reist am Freitag an die U18-Europa-Meisterschaften, welche vom 4.-7. Juli in Jerusalem stattfinden. Dank ihren starken Resultaten in den vergangenen Monaten hat sie die Limite für die EM erreicht.

Das definitive Ticket des Leichtathletik-Verbandes hat sie aber erst am vergangenen Wochenende bekommen. An den U18-Europa-Meisterschaften, welche 2016 eingeführt wurden und alle zwei Jahre stattfinden, wird Thalmann in ihrer Paradedisziplin, dem 100-Meter-Sprint, an den Start gehen.

Ihre persönliche Bestzeit von 11,94 Sekunden hätte an der vergangenen U18-EM für den sechsten Platz gereicht. Zum einen zeigt das, dass die junge Sprinterin klar mit den besten in ihrem Alter mitlaufen kann, zum anderen zeigt es aber auch, dass Thalmann in Israel ihre absolute Bestleistung an den Tag legen muss, um eine Chance auf einen Exploit zu haben.

Ein gutes Gefühl wird die Athletin vom KTV Wil sicher haben, denn an den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften der Elite am vergangenen Wochenende lief sie in den Halbfinal. Dort musste sich Thalmann der späteren Gewinnerin Mujinga Kambundji und der Zweitplatzierten Ajla Del Ponte geschlagen geben. (lto)