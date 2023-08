Kita-Projekt von WPO für Preis nominiert

Das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder ist ein wichtiger Standortfaktor für viele Gemeinden. Bild: Keystone

Das regionale Kita-Projekt des Wirtschaftsportals Ost (WPO) ist für den Award der Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement (SVSM) nominiert. Der Preis wird jährlich für Projekte aus den Bereichen Standortmarketing, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung vergeben.

Roman Habrik, WPO-Vizepräsident und verantwortlich für das Kita-Projekt, zeigt sich erfreut über die Nomination: «Wir sind sehr stolz, es unter die fünf Finalisten für den SVSM-Award geschafft zu haben.» Die Nomination werfe ein Scheinwerferlicht auf den Wirtschaftsstandort und unterstreiche seine Attraktivität als Wohn- und Lebensraum. Ob es für das WPO-Projekt auch zum Sieg gegen die vier anderen Nominierten reicht, wird sich am 16. November an der Preisverleihung in Olten zeigen.

Gerade in Zeiten des akuten Fachkräftemangels gewinnt ein Projekt wie jenes von WPO besondere Aktualität. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung. Denn ein gutes Angebot an Betreuungsplätzen für Vorschulkinder sei zunehmend ein Standortfaktor für Gemeinden und stellt für viele Eltern ein wichtiges Kriterium bei der Wohnortswahl dar. Das regionale Kita-Projekt nehme diese Entwicklung auf. Gleichzeitig könne es die Erwerbsquote der ansässigen Bevölkerung erhöhen und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Denn Elternschaft bedeute häufig, dass sich mindestens ein Elternteil teilweise oder vollständig aus dem Arbeitsmarkt zurückziehe. Fremdbetreuungsangebote ermöglichten es, in höheren Pensen erwerbstätig zu bleiben.

Aktuell beteiligen sich sechs Gemeinden sowie elf Kitas aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau an dem Projekt, weitere dürften folgen. Die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinden können unter den teilnehmenden Kitas und subventionierten Betreuungsplätzen frei wählen. (pd/red)