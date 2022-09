Ismajl Beka wechselt nach Luzern, dem FC Wil fehlen die Innenverteidiger

Der 22-jährige Ismajl Beka verlässt den FC Wil in Richtung Luzern. Bild: PD

Ismajl Beka, Innenverteidiger des FC Wil, wechselt per sofort zum FC Luzern und bekommt dort einen Mehrjahresvertrag. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, wie der Verein mitteilt.

Beka stiess erst im Sommer zu den Wilern. «Das war ein kurzes Comeback», schreibt deshalb der FC Wil. Der Innenverteidiger stand schon in der Saison 2018/19 im Kader der Wiler, ehe er im Folgejahr zum FC Rapperswil Jona in die Promotion League wechselte.

In den ersten sechs Meisterschaftsspielen der noch jungen Saison 2022/23 spielte der 22-jährige Beka durch und erzielte dabei ein Tor. Dank seinen starken Leistungen spielte er sich in die Notizbücher der Scouts und konnte dank einer Ausstiegsklausel per sofort in die Super League wechseln. «Ismajl hat sich den Schritt mit seinen guten Leistungen verdient. Auch wenn der Abgang zu einem für uns sehr unglücklichen Zeitpunkt kommt, wünschen wir ihm natürlich von Herzen alles Gute und danken für seinen Einsatz zugunsten unseres FC Wil 1900.» Dies die Worte des Sportchefs Jan Breitenmoser in der Medienmitteilung.

Mit dem unglücklichen Zeitpunkt spricht der Sportchef das nächste Spiel am kommenden Samstag an. Weil der eine Innenverteidiger, Genis Montolio, gesperrt ist und Ismajl Beka nun weg ist, entsteht in der Innenverteidigung ein Engpass. Zudem ist der Transfermarkt in der Schweiz seit gestern Abend geschlossen. (pd/lsf)