Rock nach Status Quo in der Dream Factory

Auch wenn die Musik der britischen Band «Status Quo» recht eingängig tönt, reisst sie trotzdem mit. Zweieinhalb Stunden lang geht das problemlos. Eben erst wieder bewiesen von der Ostschweizer Coverband «Station Quo», die am Samstagabend zum zweiten Mal nach 2017 in Degersheim aufspielte.

Die Coverband «Station Quo» in der Dream Factory in Degersheim. Bild: PD

Organisiert hat das Konzert in der Dream Factory der Verein «Rock is in the Air». Dieser will das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Degersheim bereichern. Die Vereinsgründer Urs und Jeannette Graber sind diesbezüglich keine Unbekannten. Sie haben bereits das Open Air Hintertschwil und das Festival am Gleis ins Leben gerufen und betreiben dieses weiterhin.

Zweimal jährlich, jeweils im März und im November, will der Verein «Dinner & Sound»-Anlässe durchführen. Für den nächsten Gig im November wird eine «Rolling Stones»-Coverband in die Traumfabrik kommen. Der Verein sucht noch Mitglieder. (pd)