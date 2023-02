Blackout verschwindet aus Wil

Die Vögele-Shoes-Filiale in Wil kurz vor der Schliessung im Januar. Bild: Jochen Tempelmann

Vögele Shoes ist in Wil seit einigen Wochen Geschichte. Nun ist klar, wer an der Oberen Bahnhofstrasse 20 auf das Traditionsunternehmen folgt: Ochsner Sport und Dosenbach, heute an der Oberen Bahnhofstrasse 19 beheimatet, zügeln quasi über den Kreisel. Im kommenden Oktober sollen die neuen Filialen auf 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche ihre Türen öffnen. Das Sortiment an Schuhen und Sportartikeln werde am neuen Standort grösser sein, schreibt Zanet Zabarac, Mediensprecherin von Dosenbach-Ochsner, dazu.

Dosenbach sieht «grosses Potenzial» in Wil

Den Umzug in die Fussgängerzone sieht das Unternehmen als Verbesserung. «Zu einem verantwortungsbewussten, kaufmännischen Handeln gehört, dass wir unsere Standorte regelmässig auf den Prüfstand stellen und – wo nötig – optimieren», schreibt Zabarac. Auch wenn Dosenbach-Ochsner «als Familienunternehmen keine genaueren Auskünfte über Kosten und Umsätze» erteile, sehe man «weiterhin grosses Potenzial im Standort Wil».

Der Einzug von Ochsner Sport und Dosenbach bedeutet auch, dass das Kleidergeschäft Blackout, das sich derzeit noch an der Oberen Bahnhofstrasse 20 befindet, ausziehen muss. Aus der Region verschwindet Blackout damit aber nicht. Wie das Unternehmen mitteilt, eröffnet am 16. Februar eine Filiale im Coop-Center in Uzwil an der Wattstrasse. (rop)