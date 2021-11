WIL-TICKER Oberbüren: Einbruchdiebstahl in Firma +++ Marvin Flückiger neuer Präsident der Jungfreisinnigen Wil und Umgebung +++ FDP Flawil unterstützt Andreas Mattes Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Freitag, 12. November, 10:32 Uhr

Oberbüren: Einbruchdiebstahl in Firma

Die Täter drangen gewaltsam in die Firma ein. Bild: Kapo

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in eine Firma im Unterdorf eingebrochen, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Dabei drang sie über ein Fenster ein. Im Innern wurden Bewegungsmelder heruntergerissen und die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei fanden die Täter in einem Büro mehrere hundert Franken Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt ebenfalls mehrere hundert Franken. (kapo)

Freitag, 12. November, 09:25 Uhr

Marvin Flückiger neuer Präsident der Jungfreisinnigen Wil und Umgebung

Marvin Flückiger, Präsident Jungfreisinnige Wil und Umgebung Bild: PD

An der Mitgliederversammlung der Jungfreisinnigen Wil und Umgebung wurde Marvin Flückiger aus Henau zum neuen Präsidenten gewählt. Flückiger ist bereits seit 2019 im Vorstand als Kassier vertreten und sei gewillt, die Parteistärke mit motivierten und engagierten Mitgliedern weiter auszubauen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Flückiger tritt damit die Nachfolge von Salome Zeintl an. Die Wilerin amtete seit 2016 als Präsidentin der Regionalpartei. In diesen Jahren habe Zeintl «als Motor der aufstrebenden Jungpartei» agiert, wobei es unter ihrer Führung gelang, den Wiler Parlamentssitz zwei Mal zu verteidigen, schreiben die Jungfreisinnigen. (pd)

Freitag, 12. November, 08:33 Uhr

FDP Flawil unterstützt Andreas Mattes als Gemeinderatskandidat

Die Freisinnigen haben sich für den Kandidaten der Mitte-Partei, Andreas Mattes, entschieden. Bild: PD

Am öffentlichen Sonderstamm der FDP Flawil vom Dienstag haben sich die drei Kandidaten für den frei gewordenen Sitz im Flawiler Gemeinderat vorgestellt.

Marco Lüchinger, Andreas Mattes und Martin Rütti präsentierten sich durchwegs positiv und farbig, wie die Partei heute schreibt. Die vorbereiteten Fragen des Moderators wie auch die Fragen aus dem Plenum wurden mit Engagement beantwortet.

Im Nachgang haben sich die anwesenden Mitglieder der FDP Flawil für die Unterstützung des Mitte Kandidaten Andreas Mattes ausgesprochen. Die FDP Flawil verspricht sich von Andreas Mattes eine klar bürgerliche Sichtweise für die Zukunft von Flawil. (pd)

Donnerstag, 11. November, 17:47 Uhr

Knapp 2 Millionen Franken für ein Kilometer Strasse

Symbolbild Baustelle. Bild: Reto Martin

Die Weierenstrasse zwischen Züberwangen und Weieren wird saniert. Der Gemeinderat von Zuzwil hat Ende Oktober das Sanierungsprojekt genehmigt, wie er im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Der knapp ein Kilometer lange Strassenabschnitt zwischen dem Schulhaus und dem Dorfbach ist in einem schlechten Zustand und weist eine zu geringe Fahrbahn- und Trottoirbreiten auf.

Weierenstrasse

Zum Projekt gehören unter anderem die Erstellung eines 1,75 Meter breiten Trottoirs, die Erstellung eines Fuss- und Radwegs ab Einlenker Feldhofstrasse bis Einlenker Grubenwies, die Erneuerung der Postautohaltestellen nach den Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes, ein Verkehrsteiler beim Einlenker Feldhofstrasse sowie die Markierung der Rechtsvortritte.

Der Ausbau der Strasse wird mit einer Breite von 5,60 Meter projektiert, damit das Kreuzen mit einem Postauto in einem langsamen Tempo möglich ist. Im Zusammenhang mit der Strassensanierung sind durch die verschiedenen Werke (Wasser, Kanalisation, Elektrizität, Kommunikation, Gas und Swisscom) Ergänzungen im jeweiligen Leitungsnetz vorgesehen.

Bürgerversammlung entscheidet im März über den Kredit

Insgesamt werden für das Projekt rund 1780 m2 Land benötigt respektive müssen erworben werden. Mit den betroffenen Landbesitzern wurden erste Gespräche geführt. Zudem wurden bereits sämtliche Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der angrenzenden Liegenschaften an diversen Informationsanlässen informiert.

Der Kostenvoranschlag für die Sanierung und den Ausbau der Weierenstrasse rechnet mit Aufwänden von 1‘895‘000 Franken. An der Bürgerversammlung vom 25. März 2022 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das letzte Wort: Sie entscheiden über die Kreditfreigabe. Am kommenden Montag, 15.November, startet die 30-tägige Mitwirkungsfrist. (red)

Donnerstag, 11. November, 15:01 Uhr

Der schönste Christbaum der Schweiz kommt aus dem Buebental

Der schönste Christbaum der Schweiz. Bild: PD

Eine Blautanne aus dem Forst von Stefan Oberholzer im Buebental wurde kürzlich zum schönsten Christbaum der Schweiz gekürt. Dies ist den aktuellen Mitteilungen der Gemeinde Degersheim zu entnehmen. Die Auszeichnung der IG Suisse Christbaum wird jedes Jahr anlässlich einer Weiterbildungsveranstaltung verliehen.

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, musste der Baum gefällt und an den Tagungsort gebracht werden. Mittlerweile befindet er sich aber wieder in Degersheim, wo er dann zusammen mit anderen Tannenbäumen für weihnächtliche Stimmung sorgt. (gk)

Donnerstag, 11. November, 14:24 Uhr

Älteste Flawilerin feiert ihren 102. Geburtstag

Gemeindepräsident Elmar Metzger gratuliert Gertrud Grob zum 102. Geburtstag. Bild: PD

Gertrud Grob ist die älteste Person, die in Flawil wohnt. Am 5. November durfte sie ihren 102. Geburtstag feiern, wie den Pressemitteilungen der Gemeinde zu entnehmen ist. Der Gemeinderat gratulierte der Jubilarin und überbrachte ihr durch Gemeindepräsident Elmar Metzger eine Glückwunschkarte und einen bunten Blumenstrauss. Der Gemeinderat wünscht Gertrud Grob weiterhin ein frohes Gemüt und gute Gesundheit. (gk)

Donnerstag, 11. November, 12:05 Uhr

Einbruchdiebstahl in Wiler Büro

Die Täterschaft wuchtete ein Fenster auf. Bild: Kapo SG

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 21 und 22.20 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Büro an der Zürcherstrasse in Wil eingebrochen. Sie verschaffte sich durch ein aufgewuchtetes Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstag mitteilt. Im Innern riss die Täterschaft die Bewegungsmelder aus der Verankerung, steckte diverse elektronische Geräte aus und durchsuchte sämtliche Behältnisse. Anschliessend verliess sie das Gebäude unter Mitnahme von Bargeld in Höhe von rund 200 Franken und flüchtete in unbekannte Richtung. (red)

Donnerstag, 11. November, 10:14 Uhr

54-Jähriger drückt in Flawil geschlossenes Tiefgaragentor ein

Der Autofahrer drückte das Tiefgaragentor ein und prallte gegen eine Säule. Bild: Kapo SG

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, hat ein 54-jähriger fahrunfähiger Mann mit seinem Auto in Flawil einen Selbstunfall verursacht. Der Mann wollte mit seinem Auto in eine Tiefgarage in der Rösslistrasse fahren. Obwohl das Garagentor noch geschlossen war, fuhr der Mann los, prallte mit seinem Auto ins Tor, drückte dieses ein und kollidierte anschliessend mit einer Betonsäule in der Tiefgarage. Bei dem Unfall wurde zudem ein abgestelltes Auto leicht beschädigt. Der Mann dürfte in fahrunfähigem Zustand unterwegs gewesen sein, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete die Abnahme einer Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. (red)

Das Unfallauto war stark beschädigt. Bild: Kapo SG

Donnerstag, 11. November, 09:05 Uhr

Kunstradfahren Uzwil ehrt die Elitesportlerinnen

Die Elitesportlerinnen des Vereins Kunstradfahren Uzwil. Bild: PD

Nun ist mit der vergangenen Weltmeisterschaft im Kunstradfahren auch die Saison der Elitesportlerinnen zu Ende. Der Verein Kunstradfahren Uzwil hat diesen Anlass genutzt, um die ältesten Sportler des Vereins zu ehren. Die Bilanz nach dieser Saison kann sich sehen lassen, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt: zwei Schweizermeister-Titel, Silber an den Schweizermeisterschaften, Silber im Gesamtweltcup und Bronze an der Weltmeisterschaft. (red)

Der Verein organisierte eine Sportlerinnenehrung. Bild: PD

Donnerstag, 11. November, 08:02 Uhr

Flawiler Narrenrat gibt Fasnachtsmotto 2022 bekannt

Der Flawiler Narrenrat ist bereit und kommuniziert: Die Fasnacht 2022 findet statt. Bild: PD

Der Narrenrat Flawil führt die Flawiler Fasnacht 2022 durch. Unter dem Motto «daischzlang» ist die Bevölkerung am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, zur Verleihung der «Chratzbörschte» mit anschliessender Beizenfasnacht eingeladen. Ab 18 Uhr findet vor dem Gemeindehaus wie gewohnt ein Konzert mit verschiedenen Guggen zur Einstimmung statt, bevor dann, ab 19.11 Uhr, das Geheimnis um die Chratzbörschte-Gewinnerin oder der -Gewinner gelüftet wird.

Am Samstag, 26. Februar 2022, soll, angepasst an die zu jenem Zeitpunkt aktuelle Coronasituation, die Fasnacht in Flawil durchgeführt werden. Der Narrenrat informiert auf seiner Website (www.narrenrat.ch )darüber, ob ein Umzug, Maskenbälle oder andere Angebote stattfinden.

Ebenfalls besteht, unter der Rubrik «Fauxpas», die Möglichkeit, anonym einen «Chratzbörschte»-Träger vorzuschlagen. Man kann sich aber auch für den Umzug anmelden, als Sponsor eintragen oder einfach nur in den Fotos der letzten Fasnacht schmökern. (pd)

Mittwoch, 10. November, 17:01 Uhr

Wiler gewinnt WM-Medaille im Qwan Ki Do

Die Schweizer Delegation, die an der 7. Qwan Ki Do-Weltmeisterschaft teilnahm. Bild: PD

Unter normalen Umständen wäre die Schweizer Delegation, der auf Wiler zugehören, im April 2020 an die Qwan Ki Do Weltmeisterschaft nach Deutschland gefahren. Qwan Ki Do ist eine vietnamesische Martial Art und hat ihre Wurzeln im chinesischen Kung-Fu. Doch wegen Corona wurde die Weltmeisterschaft auf den 23.-24. Oktober 2021 verschoben. Aufgrund der Reiseeinschränkungen fan die Veranstaltung nun online mit einem reduzierten Programm statt.

Die 12-köpfige Schweizer Delegation trat per Videoübertragung aus der Turnhalle Boostock in Spreitenbach gegen ca. 300 Athletinnen und Athleten aus 29 Nationen an. Giuseppe Branchina aus Spreitenbach wurde Weltmeister in der Disziplin Quyen. Von den weiteren Schweizer Medaillen ging, mit Tuna Bayrav, auch eine Silberne nach Wil. (pd)

Mittwoch, 10. November, 16:20 Uhr

Strassensperrung in Niederhelfenschwil

Die Sanierungsbereiche 1 (grün), 2 (orange) sowie die Umleitung (gelb). Bild: PD

Bekanntlich führt die Firma Fürstenland Bau seit Ende August bei der Hörnlibergstrasse Bauarbeiten aus. Diese schreiten termingerecht voran, teilt die Niederhelfenschwiler Bauverwaltung mit. Als nächstes steht nun der Einbau der Fahrbahnbeläge an. Dafür müssen Strassenabschnitte gesperrt werden. In einer ersten Etappe betrifft dies den Abschnitt Neudorf bis Obergass. Die Sperrung beginnt am Montag, 15. November, 8 Uhr, und dauert bis zum Dienstag, 16. November, 18 Uhr.

Die zweite Etappe betrifft die Verbindung Obergass bis Scholtinoss, inklusive den unteren Abschnitt Höchi, Dieser Bereich ist ab Mittwoch, 17. November, 8 Uhr, bis zum Freitag, 19. November, 18 Uhr, nicht befahrbar.

Die Umleitung des Durchgangsverkehrs ist signalisiert. Anwohner erhalten vorübergehende Parkplätze zugewiesen. Für Fussgänger sind die Liegenschaften im Sanierungsbereich mit Einschränkungen jederzeit erreichbar. (gk)

Mittwoch, 10. November, 14:49 Uhr

Oberuzwiler Repair-Café öffnet wieder

Ab dem 26. November steht das «Reparaturi Oberuzwil»-Team wieder für allerlei Reparaturen zur Verfügung. Bild:Cecilia Hess-Lombriser (30. September 2019)

Pandemiebedingt gab es einen Unterbruch, doch am 26. November von 18 bis 20 Uhr wird im Schulgebäude Ost des Platanenhofs Oberuzwil wieder repariert. «Reparieren statt wegwerfen» ist das oberste Ziel der «Reparaturi» Crew. Mit Hilfe von Profis können die Besuchenden ihre defekten Geräte, Werkzeuge, Spielsachen oder Textilien selber reparieren. Vor zwei Jahren wurde das Repair Café von Freiwilligen in Oberuzwil eröffnet. Sie bringen ihr Können und ihr Wissen aus ihren Berufen ein, damit weniger weggeworfen wird. Sie zeigen auch anhand von Beispielen, wie das Leben von Alltagsgegenständen verlängert werden kann. Die «Reparaturi» ist zudem ein Treffpunkt, der mit Kaffee und Kuchen aufgewertet wird und sozialen Austausch ermöglicht. Etwas, das in den letzten Monaten zu kurz gekommen ist.

Für den Besuch gilt die 3-G-Regel.(pd)

Mittwoch, 10. November, 13:10 Uhr

Zuckenriet: Lernschwimmbecken vor der Dichtheitsprüfung

Blick in die Schwimmhalle des Oberstufenzentrums Sproochbrugg. Bild: PD

Die Sanierungsarbeiten am Lernschwimmbecken der Schulanlage Sproochbrugg in Zuckenriet schreiten voran. Im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Niederhelfenschwil wird nun der Stand der Bauarbeiten kommuniziert.

Nebst Verlegearbeiten für Rohre wurden im Schwimmbecken Kernbohrungen durchgeführt und die Wände abgeschliffen. Eine Wand im Beckenbereich erhielt bereits die Farbe Cappuccino. Auch die Monoblöcke für das Lüftungssystem wurden geliefert und eingebaut. Das Becken ist mittlerweile abgedichtet und zurzeit am Austrocknen.

Nächste Wochen findet die sogenannte Dichtheitsprüfung statt. Wenn alles in Ordnung ist, wird das Wasser abgelassen und es steht das Verlegen der Keramikplatten an. Zurzeit führt der Plattenleger die Verlegearbeiten der Wandplatten in den Garderoben aus. Unter anderem wurde entschieden, die Steinbank im Beckenbereich zu sanieren und optisch aufzuwerten. Der Sockel im Sitzbankbereich wird mit Bodenplatten vom Beckenbereich ausgeführt. Zusätzlich wurde festgelegt, welche Farbe die Decken in den Garderoben haben sollen. In den nächsten Tagen werden die ersten Türen geliefert und montiert. (pd)

Mittwoch, 10. November, 11:29 Uhr

Nach dem Abgang von Alex Frei beim FC Wil dreht sich das Trainerkarussell

Heris Stefanachi ist per sofort Trainer beim FC Rapperswil-Jona. Bild: PD

Der Website des FC Rapperswil-Jona ist zu entnehmen: Brunello Iacopetta wird den FC Rapperswil-Jona per sofort verlassen und die Position des Cheftrainers beim FC Wil in der Challenge League übernehmen. Sein Nachfolger heisst Heris Stefanachi und trainiert zurzeit die U18 bei den Grasshoppers.

Stefanachi ist in der Region kein Unbekannter, trainierte er doch während fünfeinhalb Jahren erfolgreich den FC Bazenheid, bevor er im Herbst 2018 vom SC Brühl verpflichtet wurde. Bei den Krontalern konnte er nahtlos an die Erfolge im Toggenburg anknüpfen und belegte in der letzten Saison den starken dritten Schlussrang in der Promotion League.

Ab Sommer übernahm er, ausgestattet mit einem Profivertrag, die U18 der Grasshoppers. Nun bricht er seine Zelte nach gut vier Monaten in Zürich wieder ab und kehrt in die Promotion League zurück.

Dazu FCRJ-Sportchef Stefan Flühmann: «Ich kannte Heris Stefanachi als Trainer vom SC Brühl. Seine engagierte und unterstützende Art an der Seitenlinie haben mir sehr gefallen. Nun habe ich ihn auch abseits des Fussballplatzes kennen gelernt und bin überzeugt, dass er die eingeleitete Weiterentwicklung der Mannschaft fortsetzen wird.» Heris Stefanachi übernimmt per sofort die Arbeit – sein Vertrag läuft bis Juni 2023. (pd/bl)

Mittwoch, 10. November, 10:52 Uhr

Magische Wochen in Bazenheid vom 12. November bis 23. Januar

Das Festgelände im Bazenheider Ifang ist bis auf wenig kleinere Arbeiten fertig erstellt. Bild: Beat Lanzendorfer

Keine magischen Wochen in Bazenheid titelte diese Zeitung vor einem Jahr, als der 67-tägige Winterzauber wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden konnte.

Vom Rückschlag des vergangenen Jahres liessen sich die Organisatoren um Linus und Simon Thalmann, Vater und Sohn, aber nicht aufhalten und begannen mit den Planungen für dieses Jahr.

Eröffnungsfeier am Freitag um 18 Uhr

Nun klappt es: Am Freitag wird der Winterzauber Bazenheid eröffnet. Er dauert vom 12. November 2021 bis am 23. Januar 2022. Während 73 Tagen bietet das Festgelände Spiel, Spass und Genuss in magischer Atmosphäre. Dazu zählen ein 1'000 Quadratmeter grosses Eisfeld, auf dem in einer eigens erstellten Zone Eisstockschiessen möglich ist.

Auf dem weitläufigen Areal befindet sich zudem ein heimeliges Chalet sowie eine dazugehörige Bar. Diverse Events laden zum Besuch ein. Mehr Infos zu den Angeboten auf: www.winterzauber-bazenheid.ch.

Rolf Hagen, links, und Fredi Stadler sind zwei der vier Eismeister. Bild: Beat Lanzendorfer

Zur Start am Freitag sagt Simon Thalmann: «Nach langer Zeit der Unsicherheit und der intensiven Vorbereitung dürfen wir den Winterzauber Bazenheid endlich eröffnen. Wir sind voller Vorfreude.»

Die Eröffnungsfeier am Freitag um 18 Uhr wird mit kurzen Reden und Einlagen des Eislaufclubs Wil umrahmt. Danach darf sich die Bevölkerung auf der Eisfläche tummeln. Die genauen Öffnungszeiten des Eisfeldes, des Chalets und der Bar sind auf der Website zu finden. Bei Anlässen und Besuchen mit einer grösseren Anzahl an Teilnehmenden empfiehlt sich eine Reservation. (bl)

Mittwoch, 10. November, 10:10 Uhr

Rahel Schwyter ist neue Leiterin Bildung der Stadt Wil

Rahel Schwyter. Bild: PD

Rahel Schwyter ist ab 1. Februar 2022 Leiterin Bildung der Stadt Wil. Sie folgt auf Stefan Chiozza, der pensioniert wird. Schwyter ist seit August 2020 bereits als Leiterin Fachstelle Pädagogik bei der Stadt Wil tätig.

Die 42-jährige Rahel Schwyter ist ausgebildete Primarlehrerin. Sie unterrichtete 17 Jahre lang in Goldach und konnte während zehn Jahren als Co-Schulleiterin in den Bereichen Schulführung, Schul- und Unterrichtentwicklung, Sonderpädagogik und konzeptionelle Arbeit Erfahrung sammeln. Ende 2020 schloss Rahel Schwyter das Nachdiplomstudium HF als diplomierte Expertin in Coaching & Leadership ab. An der Pädagogischen Hochschule St. Gallen ist sie als regionale Mentorin in der Berufseinführung tätig.

Die freiwerdende Stelle als Leiterin oder Leiter der Fachstelle Pädagogik wird ausgeschrieben, teilt die Stadt mit. (pd)

Dienstag, 9. November, 14:15 Uhr

Wegen Umzug: Migros Uzwil für drei Tage geschlossen

Der Umzug in die Zentrumsüberbauung Birkenhof steht kurz bevor. Visualisierung: PD

Im Neubau der Migros Uzwil läuft der Endspurt. Damit rechtzeitig zur Eröffnung am 18. November alles für die Kundinnen und Kunden bereit ist, benötigt es den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umzug, heisst es in einer Medienmitteilung. Daher schliessen Migros-Supermarkt und-Restaurant am Samstag, 13. November um 17 Uhr für drei Tage. Auch der k Kiosk ist ab diesem Zeitpunkt geschlossen, die Apotheke schliesst am Dienstag, 16. November. Das Migros-Restaurant ist von 15. bis 17. November mit einem kleinen Sortiment für die schnelle Verpflegung unterwegs vor dem Eingang des neuen Standorts präsent. (pd)

Dienstag, 9. November, 10:08 Uhr

Andreas Hefti neuer Förster der Waldregion 1

Andreas Hefti unterstützte die Waldregion bereits als Projektförster. Bild: PD

Andreas Hefti, ausgebildeter Förster HF, ist seit dem 1. November in den Forstrevieren Kirchberg und Rorschach-Sitter als Revierförster tätig. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Bisher hatte er in einem Teilmandat die Waldregion als Projektförster unterstützt. Da mehrere Förster in der Waldregion ihr Arbeitspensum reduziert haben, konnte Andreas Hefti fest angestellt werden.

Im privatwalddominierten Forstrevier Kirchberg unterstützt Andreas Hefti den dort hauptverantwortlichen Förster, Marco Signer. Sie betreuen das Forstrevier im Jobsharing. Im Doppelrevier Rorschach-Sitter wird er dem bestehenden Försterduo bei konkreten Projekten zur Hand gehen. Sein Bürostandort befindet sich im Werkhof des Forstbetriebes Staatswald in Oberuzwil. In diesem Gemeinschaftsbüro sind mittlerweile fünf Revierförster einquartiert und bilden ein forstliches Kompetenzzentrum.

Die Waldregion 1 ist die nördlichste von fünf Waldregionen und erstreckt sich von Rorschach bis Kirchberg. Sie umfasst knapp 9'500 Hektaren Wald und rund 5'000 Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer. Der Privatwaldanteil beträgt 60 Prozent. Die Förster sind die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um den Wald. (pd)

Dienstag, 9. November, 09:59 Uhr

Hinterthurgau: Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken

Lodernde Flammen auf dem Balkon des Wohnhauses. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Beim Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Guntershausen bei Aadorf entstand in der Nacht zum Dienstag Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Gegen 2.45 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Tuttwilerstrasse den Brand auf ihrem Balkon und schlugen Alarm. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Dachstock übergegriffen. Die Feuerwehr Aadorf war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau. (kapo/sko)

Dienstag, 9. November, 09:38 Uhr

SP Flawil stellt sich gegen Landverkauf im Töbeli

Geht es nach der SP soll das Grundstück im Besitz der Gemeinde bleiben. Bild: PD

Vor Jahren stellten sich die Flawilerinnen und Flawiler in einer Urnenabstimmung gegen eine Nutzung der Grundstücke im Töbeli als Feuerwehrdepot. Das Hauptargument: Das über 5'500 Quadratmeter grosse Grundstück im Zentrum Flawils ist für die bauliche Entwicklung und damit für die Stärkung Flawils als Wohn- und Lebensort zu wichtig.

Das unterdessen in Kraft getretene neue Raumplanungsgesetz verlangt die innere Verdichtung der überbauten Gebiete mit dem Ziel, den Druck auf die unbebauten Zonen und die Landwirtschaft zu reduzieren, heisst es in einer Stellungnahme der SP Flawil. Mit der Stärkung der gut erschlossenen Zentren werde auch der Umstieg zu einer umweltverträglichen Mobilität gefördert. Das wichtigste Argument der damaligen Abstimmung sei noch entscheidender geworden: Flawil brauche langfristig dieses Gebiet auf dem Weg zu einem attraktiven Wohn- und Lebensort.

Boden sei eine rare und deshalb sehr gewinnbringende Handelsware, deren Wert stetig steigt, schreibt die SP Flawil. Es sei damit für alle besser, wenn der Boden im Besitz der Öffentlichkeit bleibe. Flawil könne zudem nicht sicher sein, in welche Richtung sich die SFS am Standort Flawil entwickle. Die derzeit hohen Wachstumsvorstellungen von SFS seien Prognosen, die davon abhängen, welche Aufträge die Produktionsstätte in Flawil langfristig notwendig machten. Mit der Abgabe des Bodens im Baurecht könne die SFS trotzdem gesichert planen. Sollten sich aber die Prognosen des Rheintaler Weltkonzerns nicht erfüllen, würden im Zentrum von Flawil die Weichen neu gestellt, argumentieren die Sozialdemokraten. Bleibe die Gemeinde Grundeigentümerin könne sie als gleichberechtigte Partnerin im Interesse der Bevölkerung Einfluss auf die Planung nehmen.

Die SP Flawil stellt sich gegen den Verkauf der Grundstücke und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Antrag an der Bürgerversammlung im Interesse einer Stärkung von Flawil abzulehnen. (pd)

Dienstag, 9. November, 09:31 Uhr

Mehrkosten für Forensikstation Wil tragen

Die Mehrkosten für die neue Forensikstation Wil betragen aufgrund Anpassungen am Sicherheitskonzept und der Vergrösserung des Flächenbedarfs rund fünf Millionen Franken. Diese Änderung am Projekt erfordert einen Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss. Die vorberatende Kommission hat die Vorlage beraten und beantragt dem Kantonsrat, darauf einzutreten, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

In eine forensische Klinik werden Straftäter eingewiesen, die eine psychische Erkrankung haben und eine fachgerechte Behandlung benötigen. Derzeit fehlen schweizweit solche Plätze, weshalb der Handlungs- beziehungsweise der Baubedarf hoch ist. Der Kantonsrat hat im Juni 2018 der Errichtung einer Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Wil zugestimmt und einen Kredit von 9,1 Millionen Franken gewährt.

Im Prozess des anschliessenden Projektwettbewerbes ergaben sich Anpassungen am Sicherheitskonzept und beim Flächenbedarf, was zu Mehrkosten von rund fünf Millionen Franken führt. Für diese Mehrkosten ist ein Nachtrag zum ursprünglichen Kantonsratsbeschluss notwendig.

Unter Leitung von Rolf Huber, Oberriet, hat die vorberatende Kommission das Geschäft beraten. Die Kommission liess sich zu den Zahlen der fehlenden Plätze im Kanton St.Gallen aufdatieren. Zudem schaffte sie sich einen Überblick über anstehende Ausbauten in anderen Kantonen. Die Mehrkosten für eine Forensikstation mit mittlerer Sicherheit wurden von den beteiligten Departementen erläutert, die Kommission hat diese als ausgewiesen beurteilt. Die Kommission erkundigte sich ausführlich zum vorgesehenen Standort und die in Aussicht stehende Arealentwicklung der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil. In diesem Zusammenhang wurde auch eingehend diskutiert, welche Möglichkeiten es gibt, das Gebäude zu erweitern. Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Novembersession 2021 in erster und zweiter Lesung.