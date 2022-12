Brand einer Trafostation in Wil: Versorgung teilweise wieder sichergestellt

Am Mittwochmorgen hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen kurz vor 6 Uhr die Meldung vom Brand einer Trafostation an der Neulandenstrasse 33 in Wil erhalten. Wie die Kantonspolizei kurz darauf in einer Medienmitteilung schreibt, war es in der Station aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen. Es gab keine Verletzten.

Durch den Brand sei in mehreren Quartieren im Osten der Stadt Wil der Strom ausgefallen. Mittlerweile konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die meisten Häuser wurden über eine Umleitung über andere Stromleitungen wieder ans Netz angeschlossen. In den Häusern in nächster Nähe, die direkt an der Trafostation angeschlossen sind, dürfte der Stromausfall hingegen noch andauern.

Die Mitarbeitenden der Technischen Betriebe Wil seien, zusammen mit den Blaulicht-Organisationen, mit Hochdruck daran, um schnellstmöglich alle Liegenschaften wieder mit Strom zu versorgen. Die Brandursache werde nach den Löscharbeiten durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. (kapo/evw/jot)