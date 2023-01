Wiler Café Balance startet neue Kursreihe für Menschen ab 65 Jahren

Beim Café Balance werden die körperliche Stabilität und die Koordination gestärkt. Bild: PD

Am 11. Januar beginnt in Wil die neue Kursreihe von Café Balance, einem Angebot für Menschen ab 65 Jahren. Ein Rhythmikkurs mit anschliessendem Café bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, in Bewegung und in Kontakt mit ihren Mitmenschen zu bleiben. Dies teilt die Stadt Wil mit.

Im Rhythmikkurs werden rhythmische Bewegungen zu live gespielter Klaviermusik ausgeführt. Dies fördert die körperliche Stabilität und Flexibilität sowie die Gangsicherheit. Zudem sollen mit dem Kurs die Denkleistung und die Koordination gestärkt werden. Im anschliessenden Café haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Geleitet wird das Café Balance von Jeannette Loosli Gassama, ausgebildete Musikpädagogin und Rhythmiklehrerin.

Die Kurse finden ab dem 11. Januar jeweils mittwochs von 14.30 bis 15.20 Uhr im katholischen Pfarreizentrum (Lerchenfeldstrasse 3, 9500 Wil) statt. Interessierte können sich per Mail (balance@thurweb.ch) oder telefonisch (076'830'95'00) bei der Kursleiterin anmelden. Die Buchung erfolgt quartalsweise, eine Lektion kostet 10 Franken. Der Besuch einer Schnupperlektion ist jederzeit möglich.

Das Café Balance richtet sich an Personen ab 65 Jahren. Auch mobilitätseingeschränkte Personen können teilnehmen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das Angebot wird vom Verein für Seniorenrhythmik mit Unterstützung der Stadt Wil und dem Amt für Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen organisiert.

Ärztliches Fachreferat und Probelektion

Am 17. Januar referiert Mathias Schlögl, Chefarzt Geriatrie in der Klinik Barmelweid, zum Thema «Wie können ältere Menschen das Sturzrisiko senken?». Dabei erfahren Interessierte, warum die Seniorenrhythmik eine äusserst wirksame Form der Sturzprävention ist. Anschliessend können in einer 30-minütigen Probelektion erste persönliche Erfahrungen mit der Rhythmik gemacht werden.

Der Anlass beginnt um 14 Uhr und findet im Pfarreiheim Jonschwil statt. Interessierte treffen sich um 13.25 Uhr am Bahnhof Wil vor dem Panetarium zur gemeinsamen Anreise per Bus (Nr. 730 Richtung Uzwil, Abfahrt 13.33 Uhr, Kante C). (pd)