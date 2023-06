Wil: Junge Zimmerin als Berufsbotschafterin bei der Firma S. Müller Holzbau AG

Lara Zwiefelhofer zeige, dass auch als Frau eine Karriere in einem Bauberuf Potenzial hat. Bild: PD

Um den Beruf der Zimmerleute bekannter zu machen, reist die Liechtensteinerin Lara Zwiefelhofer als Berufsbotschafterin von April bis November durch die Schweiz und macht vom Dienstag, 20., bis Samstag, 24. Juni, bei der Firma S. Müller Holzbau AG in Wil halt, schreibt die Firma in einer Mitteilung.

Die Zimmerin aus Gamprin besucht Oberstufenschulklassen, Berufsmessen, arbeitet in unterschiedlichen Holzbaubetrieben und hält ihre Erlebnisse auf Social Media fest. Sie sagt: «Den Beruf habe ich gewählt, weil es einfach toll ist, wenn ich anpacken kann und am Schluss des Tages sehe, was ich gemacht habe.»

Am Mittwoch, 21. Juni, haben Jugendliche aus der Region Wil die Gelegenheit, ab 13. 30 Uhr bis 15 Uhr bei einer Betriebsbesichtigung der Zimmerin über die Schulter zu schauen und mehr über den Lehrberuf zu erfahren.

Ganz im Sinne der traditionellen Walz ist Lara Zwiefelhofer hier auch Lernende und sammelt Berufs- und Lebenserfahrung. Sie erhält einen umfangreichen Einblick in den Betrieb und arbeitet unter anderem bei der Innenverkleidung der neuen Olma Halle 1 in St.Gallen mit. Zudem wird sie am Mittwochnachmittag die Kinderbaustelle Wil und am Samstag das Lehrstellenforum in Wil besuchen. (pd/uh)