Internationaler Schiesssport kommt in die Wiler Thurau

Für die Wettkämpfe über die 10-m-Distanz steht in der Thurau die grösste Anlage der Schweiz zur Verfügung. Bild: zvg

158 Sportschützinnen und -schützen aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz messen sich kommenden Freitag und Samstag in Wil und Goldach. Ausrichterin ist in Zusammenarbeit mit dem St.Galler Kantonalschützenverband die 1972 gegründete Arge Alp, welcher Bayern, Graubünden, die Lombardei, Salzburg, St.Gallen, das Südtirol, das Tessin, Tirol, das Trentino und Vorarlberg angehören.

Für den Kanton St.Gallen, der die Wettkämpfe letztmals im Jahr 2016 durchgeführt hatte, starten in den Disziplinen Pistole, Luftgewehr und Luftpistole insgesamt 37 Athleten, darunter 11 Juniorinnen und Junioren.

Der St.Galler Delegationsleiter Erhard Hüppi (Ebnat-Kappel) schwärmt gemäss einer Medienmitteilung von den jährlich durchgeführten Arge Alp-Wettkämpfen, bei denen der Teamgeist und die Pflege der Kameradschaft im Vordergrund stehe. Pro Disziplin steigen in den Schiessanlagen Witen in Goldach und Thurau in Wil, wo auch Festwirtschaften betrieben werden, maximal vier Teilnehmende in die Wettkämpfe. Diese werden am Samstagabend mit der Rangverkündigung und einem Bankett bei der Micarna in Bazenheid abgeschlossen. (pd)