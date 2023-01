Geisterfahrt nach Selbstunfall in Oberbüren: Zeugen gesucht

Nach dem Unfall parkte der 30-Jährige sein Auto auf einem Vorplatz. Bild: Kapo

Am Montag, kurz vor 23.15, hat ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Autobahn A1 bei Oberbüren einen Selbstunfall verursacht und anschliessend die Autobahn als Geisterfahrer verlassen.

Der 30-Jährige befuhr die Autobahneinfahrt von Oberbüren in Richtung Zürich. In der Kurve der Einfahrt verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet links über den Fahrbahnrand ins Wiesland. Von dort fuhr der Mann auf den Pannenstreifen, wo das Auto in einem Bogen über den Normalstreifen schleuderte und gegen die Leiteinrichtung im Einfahrtsbereich prallte.

Daraufhin lenkte der Mann sein Auto als Geisterfahrer über die Einfahrt zurück Richtung Anschlusswerk. Auf seinem weiteren Weg überfuhr er mehrere Verkehrsinseln, bis er das Fahrzeug schliesslich auf dem Vorplatz eines Hauses abstellte.

Der Mann konnte von der Kantonspolizei St.Gallen aufgefunden und kontrolliert werden. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wurde bei ihm eine Blut- und Urinprobe durchgeführt. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.

Personen, welche die Fahrt beobachtet haben, durch die Fahrt des Mannes zu Ausweichmanövern gezwungen wurden oder weitere Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen. (kapo)