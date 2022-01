WIL-TICKER Neue Fastnachtsbar in Wil +++ Bahnhof Wil: Treppe zu Gleis 2 und 3 sowie Unterführung Hubstrasse gesperrt +++ Warmer und sportlicher Silvester Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Montag, 3. Januar, 17:14 Uhr

Neue Fastnachtsbar in Wil

Bild: PD

Im Januar 2015 hat der Verein In-Wyl sein traditionelles Fastnachtszelt am Rudenzburgplatz nach 18 Jahren zum letzten Mal veranstaltet. Nun gibt es ein Comeback an der Wiler Fasnacht. Gemäss einer Medienmitteilung öffnet der Verein In-Wyl den Boxenstopp – Klub, Bar & Diskothek – im alten Feuerwehrdepot an der Tonhallenstrasse 17. Dies zwischen Freitag, 18. Februar, und Samstag, 26. Februar. Die Lokalität mit dem Motto «Autogarage der 80er Jahre» hat eine Livebühne und eine Bar mit 30 Meter Länge.

«Die Unglaubliche Manta Gang». Bild: PD

An vier der sechs Veranstaltungstage kommt «Die Unglaubliche Manta Gang» für ihre ersten Schweizer Auftritte in die Schweiz. Die fünf Autofans Manni, Mücke, Matze, Mike D und Momo kommen aus dem Sauerland in Deutschland. Sie sind immer «on the road» von Tuningmessen über Landdiskotheken bis zu Festzelten und dabei selbsterklärend mit ihren getunten Mantas unterwegs. «Die Unglaubliche Manta Gang» spricht kein Englisch und spielt deshalb deutsche Rockmusik pur - mehrheitlich aus den 80ern, teilweise aber auch Perlen aus den 90er und 2000er Jahren.

Der Eintritt zum Boxenstopp ist gratis und erst ab 20 Jahren möglich. Die Events unterstehen den aktuellen Covid-19 Schutzmassnahmen von Bund und Kanton, es gilt die 2G+ Regel. (red)

Montag, 3. Januar, 11:38 Uhr

Treppe zu Gleis 2 und 3 sowie Unterführung Hubstrasse gesperrt

Die Unterführung am Bahnhof Wil wird ausgebaut. Visualisierung: PD

Nach der Weihnachtspause gehen die Bauarbeiten der SBB für den Ausbau des Bahnhofs Wil weiter. Das Perron für die Gleise 2 und 3 ist vom 10.Januar bis Anfang Mai 2022 nur via Personenunterführung West (Richtung Zürich) zugänglich. Für alle anderen Perrons können bis auf Weiteres wie gewohnt beide Unterführungen benutzt werden.

Auch im Strassenverkehr gibt es Einschränkungen: Derzeit werden Arbeiten an der Unterführung Hubstrasse ausgeführt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der SBB und der Stadt Wil heisst. Aus diesem Grund wird die Hubstrasse zwischen Kreisel Hub-/Glärnischstrasse bis Abzweiger Hub-/Churfirstenstrasse ab dem 16.Januar bis 4.Februar in der Nacht jeweils zwischen Mitternacht und 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zudem kommt es zur Sperrung am Wochenende vom 4. bis 7. Februar (Freitag, 21 Uhr bis Montag, 5 Uhr). Weitere Wochenenden folgen im Sommer und Winter 2022. Die Umleitungen und temporären Anpassungen beim Busverkehr sind vor Ort signalisiert.

Damit die Sicherheit der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann und um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, sind weiterhin Nachtarbeiten im Gleisbereich nötig. Eine detaillierte Auflistung der Nachtarbeiten gibt es auf der Website: www.sbb.ch/ausbauwil. (red)

Montag, 3. Januar, 09:13 Uhr

Warmer und sportlicher Silvester

Fussball in Wilen. Bild: Jörg Roth

Vier Jungs nutzten am Silvester das fast frühlingshafte Wetter, um Fussball zu spielen. Auf dem Fussballplatz beim Oberstufen-Schulhaus Ägelsee in Wilen zeigten Malika (11-jährig), Nicola (11), Cesare (11) und Tiago (9) sehenswerte Fallrückziehern. (red)

Samstag, 1. Januar, 17:48 Uhr

Unterbazenheider Silvestersänger leiten gesammeltes Geld an OhO weiter

Die Unterbazenheider Silvestersänger spenden ihre Einnahmen der Sammelaktion OhO. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Tradition geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die Unterbazenheider Silvestersänger erstmals für Bedürftige sammelten. Jeweils in der letzten Nacht des Jahres ziehen die Knaben im Alter zwischen acht und sechzehn ab etwa 5 Uhr morgens von Haus zu Haus und wecken die Einwohnerinnen und Einwohner in Unterbazenheid mit den Liedern «Das alte Jahr vergangen ist», «Mit der Freude zieht der Schmerz» und «Üb immer Treu und Redlichkeit» aus dem Schlaf.

Das gesammelte Geld kommt dann einer Hilfsorganisation zu Gute. In jüngster Vergangenheit wurde jeweils die Sammelaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» berücksichtigt. Auch dieses Mal wird dies wieder der Fall sein. 912 Franken werden an die vom St.Galler Tagblatt initiierte Weihnachts-Sammelaktion überwiesen. (bl)

Samstag, 1. Januar, 14:46 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder mit Neujahrswünschen via Video

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder richtet sich via Video mit Neujahrsgrüssen an die Bevölkerung. Der Stadtrat habe die Legislaturziele überschrieben mit der Prämisse «Wir sehen das Positive». Auch der Bevölkerung wünscht er: «Bleiben Sie positiv.» (lsf)

Samstag, 1. Januar, 14:38 Uhr

Fischingen: E-Bike-Fahrer verstirbt auf Unfallstelle

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und eine Rega-Besatzung vor Ort. Bild: Kapo TG

In Fischingen stürzte am Freitagnachmittag ein E-Bike-Fahrer ohne Fremdeinwirkung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Thurgauer Kantonspolizei war der 73-jährige Schweizer kurz nach 15.30 Uhr auf der Murgstrasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs gewesen. Nach einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte auf die Strasse. Der Verunfallte verstarb trotz Reanimationsmassnahmen eines zufällig anwesenden Arztes, des Rettungsdienstes und einer Rega-Besatzung noch auf der Unfallstelle.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an den Unfallort aufgeboten. Die Feuerwehr Fischingen sperrte die Murgstrasse während der Unfallaufnahme ab und leitete den Verkehr um. (kapo/lex)