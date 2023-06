Oberbüren: Auffahrunfall von zwei Lieferwagen

Am Montag, 5. Juni, kam es in Oberbüren zu einem Auffahrunfall von zwei Lieferwägen. Dabei wurden drei Männer leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Am Montag, 05. Juni 2023, ist es um 17:55 Uhr auf der Niederbürerstrasse zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lieferwagen gekommen. Dabei wurden drei Männer leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, fuhr ein 38-jähriger Mann mit einem 42-jährigen Beifahrer in seinem Lieferwagen von Oberbüren in Richtung Niederbüren. Direkt hinter den beiden fuhr ein 26-Jähriger mit einem 36-jährigen Beifahrer, ebenfalls in einem Lieferwagen, in die gleiche Richtung.

Auf Höhe der Einmündung Widenweg/Chrüzalberweg wollte der vorausfahrende Fahrer nach links abbiegen und bremste den Lieferwagen deshalb bis zum Stillstand ab. Der 26-jährige Lieferwagenfahrer bemerkte das Bremsmanöver zu spät, woraufhin es zum Auffahrunfall kam.

Weil der 36-jährige Beifahrer keinen Sicherheitsgurt trug, wurde er gegen die Frontscheibe geschleudert. Er wurde leicht am Kopf verletzt. Auch der 42-Jährige und der 38-Jährige wurden leicht verletzt. Zwei Männer wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, einer konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 15’000 Franken. (kapo)