Münchwilen: Fabrikationshalle von Wiler Fensterhersteller eingeweiht

Walter Koller (Mitte), Geschäftsführer der Edelweiss Fenster AG, weiht den neuen Standort in Münchwilen ein. Bild: PD

Vor rund zwei Jahren hat die Edelweiss Fenster AG in Münchwilen TG ihre neue Fabrikationshalle zur Herstellung von Kunststoff-Fenstern in Betrieb genommen. Am letzten Wochenende wurde der Neubau nun eingeweiht: mit einem grossen Fest für 450 geladene Gäste am Freitag und einem Tag der offenen Tür mit Hausmesse am Samstag, der gut 2500 Interessierte anlockte.

Die Wiler Edelweiss Fenster AG verfügt über Standorte in Appenzell, Wil, Wattwil, Zürich und Münchwilen und beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Der Neubau in Münchwilen – eine 100 Meter lange und 25 Meter breite Produktionshalle – wurde nicht etwa von einem Architekten, sondern von der Geschäftsleitung selbst entworfen. «Wir wussten genau, wie wir produzieren wollen und stellten diese Abläufe in den Mittelpunkt. Das ist uns gut gelungen», sagt Geschäftsführer Walter Koller.

Am neuen Standort in Münchwilen wurde auch ein Steg in sechs Metern Höhe über der Produktionsanlage eingebaut. Auf geführten Rundgängen – wie man sie etwa von Schaukäsereien oder Schokoladenfabriken kennt – konnten sich am Wochenende die Besucherinnen und Besucher von der Geschwindigkeit und dem hohen Automatisierungsgrad des Herstellungsprozesses selbst überzeugen. (pd/alr)