Niederuzwil: Brand in Wohnung

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Ursache ist noch unklar. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz vor 2 Uhr, ist es in Niederuzwil zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Gemäss Polizeimeldung bemerkte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses an der Henauerstrasse den Brand und verständigte die Kantonale Notrufzentrale. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die örtliche Feuerwehr stellte den Brand in einer Wohnung im Obergeschoss fest und konnte diesen rasch löschen. Die Wohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar, heisst es in der Polizeimeldung. Eine Person musste mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht werden. Die restlichen Bewohner konnte nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurden mit der Brandursachenermittlung beauftragt. (kapo/dar)