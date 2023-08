Erste Dörfer und Quartiere in Uzwil setzen voll auf Unterflurbehälter

Rund 40 Unterflurcontainer gibt es in der Gemeinde Uzwil bereits. Bild: zvg

Die Zahl der Unterflurbehälter in der Gemeinde Uzwil wächst. Rund 40 davon sind in Betrieb, drei- bis viermal so viele werden es am Ende sein. Ein Behälter ist auf jeweils 40 bis 60 Haushaltungen ausgerichtet.

Oberstetten und Stolzenberg haben je einen Unterflurbehälter und sind damit als erste Uzwiler Dörfer komplett ausgestattet. Auch die Ausrüstung verschiedener Strassenzüge in anderen Dörfern ist komplett. Überall dort findet am 30. August bzw. 1. September die letzte Strassensammlung statt, wie die Gemeinde mitteilt. Anschliessend werden dort keine Abfallsäcke mehr eingesammelt.

Bis die gesamte Gemeinde auf Unterflurbehälter umgestellt ist, dauert es noch. Das hängt auch damit zusammen, dass die Suche nach geeigneten Standorten anspruchsvoller ist als angenommen. Das hat einerseits technische Gründe. Standorte müssen die verkehrspolizeilichen Vorgaben für Sichtweiten etc. einhalten, dürfen nicht unter Bäumen sein, weil sie sonst nicht geleert werden können. Und im Untergrund sollten sich möglichst keine Werkleitungen befinden.

Erschwerend kommt dazu, dass der Projektleiter der Gemeinde in der Bevölkerung auf das Sankt-Florian-Prinzip stösst, wie dem Mitteilungsblatt zu entnehmen ist. Also im Sinne von: «Ja, gerne. Unterflurbehälter sind eine tolle Sache. Bitte möglichst nahe bei unserer Liegenschaft. Aber besser nicht bei mir. Bei meinem Nachbarn wäre das optimal.»

Die Altpapier- und Grüngutsammlungen finden in der Gemeinde Uzwil weiterhin an einem fixen Sammeltag statt. Sperrgut kann bei privaten Entsorgungseinrichtungen entsorgt oder mit Kehrichtmarken versehen bei den Unterflurbehältern deponiert werden. Zu beachten ist: Für Sperrgut gibts fixe Abfuhrtage: Mittwoch in Niederuzwil, Uzwil und Stolzenberg, Freitag in Henau, Algetshausen, Nieder- und Oberstetten. (pd)