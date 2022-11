Kirchberg: 52-Jähriger verursacht Selbstunfall unter Alkoholeinfluss

Der Unfallverursacher prallte mit seinem Lieferwagen gegen eine Stützmauer. Bild: Kapo

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1.35 Uhr, hat ein 52-jähriger Mann auf der Husenstrasse in Kirchberg einen Selbstunfall verursacht. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Lieferwagen von Bazenheid herkommend in Richtung Kirchberg. In einer Linkskurve kurz nach der Bushaltestelle «Breiti» kam der Lieferwagen, aufgrund Alkoholeinflusses des 52-Jährigen, rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal in eine Stützmauer und in ein parkiertes Auto.

Auch an einem parkierten Auto entstand Sachschaden. Bild: Kapo

Die ausgerückten Angehörigen der Kantonspolizei St.Gallen führten bei dem Fahrer eine beweissichere Atemalkoholprobe durch. Diese ergab einen Wert von 0,76 mg/l, was etwa 1,52 Promille entsprechen würde. Dem Mann wurde der Führerausweis vor Ort abgenommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Am Lieferwagen entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken. Der Schaden an der Strasseneinrichtung sowie dem parkierten Auto beläuft sich auf rund 7000 Franken. (kapo)