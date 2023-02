Zentrumsgestaltung Bahnhofstrasse in Uzwil startet in einer Woche

Bahnhofstrasse Uzwil, Visualisierung der geplanten Sanierung. Bild: PD/Strittmatter Partner Ag

Die Aufwertung der Bahnhofstrasse in Uzwil ist schon lange ein Thema. Im August des vergangen Jahres musste der Kanton den Baubeginn verschieben, da noch nicht alle Landerwerbe abgeschlossen waren. Nun steht fest: Am 13. Februar beginnt das kantonale Tiefbauamt mit den Sanierungsarbeiten im Abschnitt Bahnhof bis zum Parkplatz der Benninger AG. Bis Ende 2023 ist die Bahnhofstrasse nur noch im Einbahnregime in Fahrtrichtung Bahnhof befahrbar.

In diesem Abschnitt wird die Bahnhofstrasse von Grund auf saniert. Zudem gestaltet das kantonale Tiefbauamt den gesamten Abschnitt neu und pflanzt Bäume. An den angrenzenden Liegenschaften werden notwendige Anpassungsarbeiten ausgeführt. Ebenfalls werden verschiedene Werkleitungseigentümer ihre Anlagen ergänzen und erneuern.

Die Tiefbau- und Strassenbauarbeiten erfolgen in zwei grossen Bauphasen sowie mehreren kleineren Längsetappen. So wird zuerst an der nördlichen Seite sowie seitlich versetzt dazu an der südlichen Seite gearbeitet. In der zweiten Bauphase werden die jeweils gegenüberliegenden Seiten saniert.

Der Verkehr wird im Einbahnregime durch die Baustelle und über den Abzweiger Lindenstrasse geführt. Die Einbahn wird während der gesamten Bauzeit vom Parkplatz Benninger AG in Richtung Bahnhof Uzwil befahren. Die Busse des öffentlichen Verkehrs in Richtung Oberbüren werden über die Friedbergstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle «Mühlehof» in Richtung Oberbüren wird während der Bauphase nicht bedient. In der Gegenrichtung bleibt die Bushaltestelle in Betrieb. (pd)