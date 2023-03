Siegerprojekt für Kunst am Weier – «in welcher Sprache zählst du?»

Hier am Weier in der Altstadt Wil steht das Kunstprojekt zwei Jahre lang. Im Hintergrund ist die Schwertstiege zu sehen. Bild: PD

Seit rund 19 Jahren stellt die Stadt Wil öffentlichen Raum für wechselnde Präsentation von Kunst zur Verfügung, darunter auch der Stadtweier und dessen Umgebung. In den vergangenen Jahren war der Weier immer wieder Bühne für verschiedenste Kunstwerke. Zuletzt die «Flaschenpost» des Künstlerkollektivs bittelangsam.

Bei der diesjährigen Ausschreibung wurden 16 Projekte eingegeben, wie die Stadt Wil in einer Mitteilung schreibt. Als Siegerprojekt setzte sich «In welcher Sprache zählst Du?» der Künstlerin Mirijam Špendov durch. Die Siegerarbeit wird für die Dauer von zwei Jahren am Weier zu sehen sein. Dabei geht man die Schwertstiege neben dem Weier hoch und zählt von eins bis zehn. Die in verschiedensten Sprachen geschriebenen Zahlen, stehen gemäss Mirijam Špendov für die Vielfalt von Wil, auch wenn sie nur einen kleinen Teil der Fremdsprachen abbilden. Die acht ausgewählten aufgeführten Sprachen wurden im Mehrfamilienhaus an der Gallusstrasse in Wil gesprochen, in dem die Künstlerin aufgewachsen ist. Die Siegerarbeit wird für die Dauer von zwei Jahren am Weier zu sehen sein.

Seit mehr als zwei Dekaden künstlerisch tätig

Nach dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung und Kunst Zürich absolvierte Mirijam Špendov ein Studium im Bereich Werken an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, darauf folgte ein Master in Vermittlung von Kunst und Gestaltung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Sie ist nun seit zehn Jahren als Lehrerin für Gestaltung und Kunst an der Pädagogischen Hochschule Zürich tätig.

Seit dem Jahr 2000 kann ihre künstlerische Tätigkeit in diversen Ausstellungen und Publikationen in der Schweiz und in Slowenien verfolgt werden. Zuletzt 2022 am Kulturplatz der Pädagogischen Hochschule Zürich mit ihrem Projekt «schlaflos». Mehr über Mirijam Špendov ist auf ihrer Website zu finden: www.mirijamspendov.ch. (pd/elf.)