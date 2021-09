WIL-TICKER Handlungsbedarf bei Kläranlage Schwarzenbach +++ Café Trotz-Dem am Freitag +++ Sirnach: Motorradfahrer nach Unfall ins Spital geflogen worden Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Feedback: redaktion-wilerzeitung@chmedia.ch

Mittwoch, 1. September, 13:47 Uhr

Abwasserreinigungsanlage Schwarzenbach: Gute Noten, aber Handlungsbedarf

Bei der Abwasserreinigungsanlage Schwarzenbach besteht Handlungsbedarf. Bild: Philipp Stutz

(gk) Im Gebiet Salen steht die Kläranlage Schwarzenbach. Hier wird das Abwasser der Gemeinde Jonschwil sowie der Dörfer Niederstetten und Oberstetten gereinigt und anschliessend in die Thur geleitet. Täglich wurden im Jahresdurchschnitt 1525 Kubikmeter Abwasser gesäubert und wieder dem natürlichen Gewässer abgegeben, heisst es im Gemeindeblatt von Jonschwil.

Das kantonale Amt für Wasser und Energie (AWE) überwacht die Abwasserreinigungsanlagen im Kanton. In regelmässigen Abständen werden Kontrollen der Betriebsführung sowie der Abwasser- und Reinigungsqualität durchgeführt. Der Bericht des AWE stellt der ARA Schwarzenbach insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Dem Jahresbericht der Kläranlage kann aber entnommen werden, dass nicht alle vorgeschriebenen Werte permanent eingehalten wurden. Mittel- und langfristig besteht deshalb Handlungsbedarf bei der KIäranlage, wie es im Mitteilungsblatt heisst.

Mittwoch, 1. September, 13:46 Uhr

Café Trotz-Dem mit Input zu Demenz und Wohnen

(pd) Jeweils am ersten Freitag im Monat lädt das Café TrotzDem Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie weitere Interessierte zu einem lockeren Austausch im Peter Kafi ein. Am Freitag, 3. September, ab 14.30 Uhr ist es wieder soweit. Wie üblich besteht die Möglichkeit, sich über ausgewählte Themen zu informieren und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und in Kontakt zu kommen. Dieses Mal dreht sich der Input um das Thema Demenz und Wohnen.

Mittwoch, 1. September, 10:13 Uhr

Sirnach: Motorradfahrer verunfallt

Kantonspolizei Nidwalden. Themenbild Polizei Unfall.

Bild Adrian Venetz / Neue NZ Adrian Venetz (neue Oz) / Neue Nidwaldner Zeitung

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Wiezikon bei Sirnach musste am Dienstagabend ein Motorradfahrer ins Spital geflogen werden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein Motorradlenker gegen 18.15 Uhr auf der Horbenstrasse in Richtung Fischingerstrasse unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte.

Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend durch die AP3-Luftrettung mit mittelschweren Verletzungen ins Spital geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Abklärungen.

Mittwoch, 1. September, 10:13 Uhr

Rekordzahlen beim Sommer-Midnight in Zuzwil

(pd) Das Projektteam des Midnight-Sports Zuzwil bietet wie jedes Jahr, neben den regulären Events im Winter, auch zwei Veranstaltungen im Sommer an. In diesem Jahr fanden diese beiden Veranstaltungen am 14. und 21. August in der Sporthalle Zuzwil statt. Insgesamt durften 114 Teilnehmende an beiden Samstagen empfangen werden, heisst es in einer Medienmitteilung. An dem einen Samstag durften 80 Besuchende begrüsst werden. Dies ist eine neue Rekordzahl.

Das Projektteam blickt deshalb bereits mit Vorfreude auf die Hallensaison 2021/22. Diese startet am 30. Oktober. Midnight-Sports lädt im Winter samstagabends Jugendliche der Oberstufe von 19.30 bis 22.30 Uhr ein, sich in der Sporthalle Zuzwil zu treffen und Sport zu treiben. Der Einlass ist gratis und bedingt keine Anmeldung. Projektleiterin Romina Berliat sagt: «Wir freuen uns bereits heute auf die aktive, harmonische und befreiende Stimmung, welche man während des Midnight-Sports in der Turnhalle Zuzwil beobachten darf.»

Mittwoch, 1. September, 09:24 Uhr

FCZ-Verteidiger Filip Frei ergänzt Kader des FC Wil bis Ende Saison

Filip Frei lief mehrmals in diversen Schweizer Junioren-Nationalteams auf. Bild: PD

(pd) Filip Frei durchlief die Nachwuchs-Akademie des FC Zürich und gehört zum Kader der Profimannschaft. In Freundschaftsspielen kam der vielseitig einsetzbare Verteidiger auch schon in der ersten Mannschaft zum Einsatz, spielte aber zuletzt vermehrt in der U21. Ein Jahr verbrachte Filip Frei leihweise in der U19 von Ajax Amsterdam. Der holländische Spitzenklub ist bekannt für seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit. Zudem weist Frei mehrere Spiele in diversen Schweizer Junioren-Nationalteams auf.

FC Wil 1900-Sportchef Jan Breitenmoser sagt: «Filip ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der nun Spielpraxis auf Profiebene sammeln soll. Er hat überdurchschnittliche Fähigkeiten im technischen Bereich und bringt viel Kreativität auf den Platz»

Dienstag, 31. August, 11:05 Uhr

Uzwil: Mobile Impfstelle auf Bühler-Areal

(pd/uh) Der Kanton St.Gallen organisiert zusammen mit Veranstaltern und Betrieben mobile Impfstellen mit einem Walk-In-Angebot. Auf dem Olma-Gelände können sich Kurzentschlossene vom 2. bis am 5. September am Rand der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA impfen lassen. Am 7. und 8. September findet in Uzwil eine Impfaktion in Zusammenarbeit mit der Firma Bühler AG statt

Seit dem Ende der Sommerferien Mitte August steigen im Kanton St.Gallen die Fallzahlen wieder deutlich an. Parallel dazu nehmen auch die Hospitalisationen zu. Die Belegung der Intensivpflegebetten hat sich in den letzten zwei Wochen verdoppelt. Darum prüft der Bundesrat nun eine Ausweitung der Zertifikatspflicht.

Aufgrund dieser Situation melden sich wieder mehr Leute für eine Impfung an. Dem Kanton ist es ein Anliegen, dass sich Personen möglichst unkompliziert impfen lassen können. Darum baut er sein Impfangebot aus. Neben Walk-in-Angeboten an allen Impfzentren gibt es zusätzlich auch weitere Impfstellen in grösseren Betrieben und an Veranstaltungen.

Die nächsten mobilen Aktionen mit einem Walk-In-Angebot finden wie folgt statt:

vom 2. bis 5. September in St.Gallen auf dem Olma-Gelände

2. und 3. September: 10 bis 16.30 Uhr

4. und 5. September: 10 bis 17 Uhr

2. und 3. September: 10 bis 16.30 Uhr 4. und 5. September: 10 bis 17 Uhr am 7. und 8. September in Uzwil auf dem Bühler-Areal

7. September: 12 bis 18 Uhr

8. September: 7.30 bis 13 Uhr

Wer sich spontan impfen lassen möchte, muss einen amtlichen Ausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen. Die Impfung ist gratis.

Dienstag, 31. August, 10:10 Uhr

Wil: Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen durch Dritte

(gk/uh) Die Stadt Wil kann ab dem 1. September 2021 wieder Gebühren für die Nutzung der Schulräume, Sport- und Aussenanlagen durch Dritte verlangen. Dies war aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen zwischenzeitlich nicht mehr möglich. Der Stadtrat setzt nun die rechtliche Grundlage, das vom Stadtparlament genehmigte Reglement über die Benutzung von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen, und den zugehörigen Gebührentarif per 1. September 2021 in Kraft. Die Referendumsfrist zum Reglement ist unbenützt abgelaufen.

Dienstag, 31. August, 09:49 Uhr

Viele Aha-Momente nach Besichtigung des Areals Wil West

An der dritten Standortkonferenz Wil West konnten die Teilnehmenden auf einer Bustour das Areal erkunden und sich vor Ort über das Projekt informieren. Solche Angebote soll künftig auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Bild: PD

(pd) Wil West erleben. Unter diesem Motto fand die dritte Standortkonferenz Wil West in der Scheune des Restaurants Hirschen in Gloten statt. Die Standortkonferenz ist ein projektinterner Anlass, an dem jeweils Vertretungen aller involvierten Departemente der Kantone St.Gallen und Thurgau sowie der 23 Mitgliedergemeinden der Regio Wil teilnehmen.

In diesem Jahr stand jedoch nicht der Konferenzteil im Mittelpunkt des Anlasses, sondern eine Arealbesichtigung. Die rund 70 Anwesenden verteilten sich auf drei Busse von Wil Mobil und erkundeten im Stile einer «Pfadiübung» verschiedene Posten auf dem Gelände von Wil West: Die Netzergänzung Nord wurde beim Ebnetsaal in Bronschhofen thematisiert, Aspekte wie Infrastruktur und Ökologie auf der Terrasse der Autowelt von Rotz und die Details zur kantonalen Nutzungszone in Gloten.

Der Arealrundgang stiess auf durchwegs positives Echo und sorgte bei vielen Teilnehmenden für Aha-Momente wie etwa die Dimension des Projekts oder wie detailliert ökologische Ausgleichsmassnahmen definiert sind. Der Arealrundgang mit verschiedenen Stationen soll auch zukünftig ein zentrales Instrument sein, um Wil West greifbarer zu machen. Entsprechende Umsetzungen sind sowohl für die Medien als auch die Bevölkerung in Planung.

Wil West greifbar machen

Auch der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler pochte während seines Referats darauf, Wil West erlebbar zu machen und das Projekt in eine nächste Phase zu führen: «Wir müssen bald einmal weg vom Papier und den Plänen kommen und den Menschen konkret aufzeigen, was hier passiert.» Weiter unterbreitete der Finanzchef Details zum Sonderkredit für die Arealerschliessung, über den der Kantonsrat voraussichtlich im November in erster Lesung debattiert.

Nebst Mächler war seitens der Regierung des Kantons St.Gallen auch Bauvorsteherin Susanne Hartmann anwesend, der Kanton Thurgau wurde ebenfalls von der Bauchefin Carmen Haag vertreten. Letztere erläuterte den Netzbeschluss, über den der Grosse Rat Thurgau für zentrale Infrastrukturen in Wil West zu befinden hat.

Junge Stimmen äussern sich zu Wil West

An der Standortkonferenz wurde auch das modernisierte WILWEST-Logo mit dem Claim «Die Zukunft liegt bei uns» vorgestellt. Der Claim steht für das Selbstbewusstsein, dass die Zukunft hier in der Region liegt und künftige Generationen vor Ort attraktive Arbeitsplätze vorfinden und nicht mehr in grossen Scharen in andere Städte abziehen müssen. Mit dem neuen Logo gehen demnächst weitere visuelle Anpassungen einher, wie etwa die Live-Schaltung einer frischen Webseite.

Passend zum Claim «Die Zukunft liegt bei uns» wurde an der Standortkonferenz ein Podium mit «Stimmen der Zukunft» durchgeführt. Dabei handelte es sich um drei junge Persönlichkeiten aus der Regionalpolitik: Meret Grob, Stadtparlamentarierin Grüne Prowil; Salome Zeintl, Präsidentin Jungfreisinnige Wil und Umgebung und Serge Müller, Vizepräsident SP Bezirk Münchwilen.

Sie verbanden viele positive Aspekte mit dem Projekt, etwa die kantonsübergreifende Zusammenarbeit oder die wirtschaftliche Stärkung der gesamten Region. Allerdings brachten sie auch zum Ausdruck, dass man die Jungen und die Bevölkerung generell noch mehr einbeziehen und stärker zukunftsgerichtet denken solle, statt nur die heutigen Bau- und Verkehrsformen zu sehen.

Montag, 30. August, 17:45 Uhr

KTV Wil Leichtathletik tritt mit zehn Athleten an Nachwuchsmeisterschaften an

Athletinnen und Athleten mit Trainer Philipp Engeler und Martina Gebert. Bild: PD

(red) Zehn Leichtathleten vom KTV Wil werden am kommenden Wochenende an den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften teilnehmen dürfen. «Ein rekordverdächtig grosses Aufgebot», wie der Verein mitteilt. Die zehn Athleten werden sich in 13 Disziplinen mit der Konkurrenz messen.

Für Xenja Gügi wird es der erste Einsatz an den Schweizer Nachwuchsmeisterschaften sein. Im letztmöglichen Moment vor der Anmeldefrist schaffte sie mit einer Punktlandung auf 10.60 Sek. die geforderte Limite im 80m Sprint. Für Cedric Stillhard und Raphael Sager werden es ebenfalls die ersten Meisterschaften sein. Beide treten im Speerwurf der männlichen U16 Kategorie an und haben mit Bestleistungen Chancen auf einen Podestplatz.

Nevio Graf war im vergangenen Jahr erstmals in Lausanne an den Schweizer Meisterschaften am Start. Dieses Jahr hat sich der 15-Jährige über 80m nach einer schwierigen Saison mit Kniebeschwerden eine neue persönliche Bestleistung und einen Halbfinaleinzug zum Ziel gesetzt. Für Joschi Schmid werden es ebenfalls die ersten Meisterschaften in der U18 Kategorie sein über 800m.

Einige haben bereits Erfahrung

Nevios grosser Bruder Nico Graf startet in Nottwil, dem Austragungsort der U20 Meisterschaften. Der Athlet, der vor einem Jahr vom LAG Gossau zum KTV Wil La gewechselt hat, tritt über 100m und im Weitsprung an. Sein Ziel ist eine Medaille.

Joel Gasser kann als U20 Athlet bereits diverse Meisterschaften als Erfahrungsschatz vorweisen. In der Vergangenheit hat es für eine Medaille jeweils immer knapp nicht gereicht. Von Platz 4 bis Platz 7 war alles dabei. In diesem Jahr soll es für den 18-jährigen Speerwerfer klappen.

Lea Celina Roost und Luciana Hutter haben ebenfalls bereits Meisterschaftserfahrungen. Für Roost geht es über 100m um eine neue persönliche Bestleistung und die Qualifikation für den Halbfinal. Hutter hat über 400m und 400m Hürden die gleichen Ambitionen.

Lia Thalmann, die Schweizer Meisterin über 80m vom vergangenen Jahr, startet dieses Jahr gleich doppelt über 100m und 200m. In diesem Jahr ist sie im jüngeren Jahrgang in der U18 Kategorie. Nach einer nicht ganz einfachen Saison mit Verletzungsproblemen kann sie dieses Jahr ohne Erwartungsdruck an den Start gehen.

Montag, 30. August, 16:43 Uhr

Bruder Leo Gauch wurde im Kloster Fischingen zum Diakon geweiht

Bischof Denis Theurillat legt Leo Gauch die Hand auf. Bild: PD

(red) Der Gedenktag der Wiedererrichtung des Klosters Fischingen erhielt dieses Jahr durch die Weihe von Bruder Leo Gauch zum Diakon einen zusätzlich festlichen Akzent. Leo Gauch hat vor drei Jahren seine Ausbildung am Seminar in Lantershofen begonnen, um Priester zu werden. Zur Weihe war Bischof Denis Theurillat eingeladen, wie einer Medienmitteilung des Pastoralraums Tannzapfenland zu entnehmen ist.

Während des Gottesdiensts bestätigte Leo Gauch seine Bereitschaft, den Dienst des Diakons übernehmen zu wollen. Während der Litanei legte er sich als Ausdruck der Demut und der Bitte vor Gott auf den Boden, bevor ihm der Bischof die Hände auflegte. Nach dem ausführliche Weihegebet wurde Leo Gauch mit Dalmatik und Stola, den liturgischen Gewändern eines Diakons, bekleidet und Bischof Denis Theurillat überreichte ihm das Evangelienbuch: «Empfange das Evangelium Christi: Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben; was du glaubst, das verkünde, und was du verkündest, erfülle im Leben.»

Der Feier folgte ein gemütliches Zusammensein aller Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer. Leo Gauch wird Anfang September nach Lantershofen zurückkehren, um das vierte Studienjahr zu beginnen.

Bild: PD

Montag, 30. August, 12:14 Uhr

Zweites Elektrofahrzeug von Mobility in der Stadt Wil

Neues E-Fahrzeug mit Ladesäule am Waagplatz Wil mit Stadtrat Andreas Breitenmoser und Magdalena Balogh von Mobility Carsharing. Bild: PD

(red) Die Stadt Wil macht in Zusammenarbeit mit Mobility vorwärts bei der Elektrifizierung und dem Teilen von Fahrzeugen. Nach dem Standort bei den Technischen Betrieben Wil wurde nun auf dem Waagplatz bereits ein zweites Mobility-Auto elektrifiziert. Dies teilt die Stadt Wil mit.

Sowohl die Stadt Wil als auch Mobility Carsharing haben sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden und die ganze Flotte zu elektrifizieren. Weitere Mobility-Fahrzeuge, die von den Mitarbeitenden der Stadt kostenlos genutzt werden können, sollen in naher Zukunft ebenfalls elektrifiziert werden.

Elektromobilität und Sharing werden zudem in den nächsten fünf Jahren über das Programm Monamo (Modelle nachhaltige Mobilität in Gemeinden) gefördert. Die Stadt Wil möchte 2022 mit dem Energiestadt-Label Gold ausgezeichnet zu werden.

Montag, 30. August, 09:46 Uhr

Nach Coronafällen nun auch noch zwei Verletzte beim FC Wil

Sebastian Malinowski. Bild: PD

(red) Die beiden FC-Wil-Spieler Sebastian Malinowski (23) und Amel Rustemoski (21) haben sich vergangene Woche im Training verletzt. Dies schreibt der Verein heute Morgen in einer Medienmitteilung. Flügelspieler Sebastian Malinowski erlitt einen Kreuzbandriss und fällt wohl bis Ende Saison aus. Er war erst auf diese Spielzeit hin vom FC Chiasso zu den Äbtestädtern gestossen. In den ersten fünf Pflichtspielen inklusive Cup war er zum Einsatz gekommen und hatte gegen den FC Vaduz sein erstes Tor erzielt. In der Mitteilung heisst es:

«Der FC Wil 1900 wird Basti in dieser schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.»

Amel Rustemoski. Bild: PD

Stürmer Amel Rustemoski zog sich bei einem Zusammenprall im Training eine Hirnerschütterung zu und muss einige Tage pausieren.

Montag, 30. August, 07:20 Uhr

Der OFV-Präsident schaute persönlich beim FC Uzwil vorbei

Stephan Häuselmann (rechts) überreicht Uzwil-Captain Ifraim Alija den Aufstiegswimpel. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Am Samstag überbrachte Stephan Häuselmann, Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes und Mitglied des Zentralvorstandes des Schweizerischen Fussballverbandes, dem FC Uzwil den Wimpel, den sich der Club durch den Aufstieg in die 1. Liga verdient hatte.

Stephan Häuselmann überreichte ihn vor dem Anpfiff FC-Uzwil-Captain Ifraim Alija. Danach war es dann vorbei mit den Geschenken, Uzwil verlor bekanntlich sein erstes Heimspiel in der 1. Liga gegen den FC Thalwil mit 1:2.

Sonntag, 29. August, 19:30 Uhr

Secondhand-Artikel unter dem Hammer

Brocki-Betriebsleiterin Renate Kurath wartet mit einem ganz besonderen Bobby-Car auf Gebote. Bild: Andrea Häusler

Das Flawiler Brockenhaus der Stiftung Tosam verkauft nicht nur fast alles, was gebraucht, jedoch gut erhalten, nützlich oder selten ist, sondern bemüht sich auch immer wieder mit besonderen Events um die Aufmerksamkeit der Secondhand-Kundschaft. Mal ist es ein Open-Air-Kino, das veranstaltet wird, ein anderes Mal eine Oldie-Disco. Dieses Wochenende kamen aussergewöhnliche Stücke, die sich im Laufe der Wochen und Monate angesammelt hatten, unter den Hammer. Egal, ob es zum Schnäppchenkauf kam oder nicht – Spass machte die Versteigerung allemal. (ahi)

Sonntag, 29. August, 14:54 Uhr

Uzwilerin Lea Schönenberger gewinnt Bronze

Lea Schönenberger freut sich über die Medaille. Bild: PD/Richard Reich

(red) An der Junioren-EM im Hallenradsport, die dieses Wochenende in Bürglen (UR) stattfand, hat die Uzwilerin Lea Schönenberger die Bronzemedaille gewonnen. Am Freitag reisten die ersten Uzwiler Kunstradfans in die Innerschweiz, um die Schweizer Delegation zu unterstützen, wie es in einer Medienmitteilung des Vereins Kunstradfahren Uzwil heisst. Lea Schönenberger, die sich im Frühling souverän für die EM qualifiziert hat, hatte erst am zweiten Wettkampftag ihren Auftritt.

Für die 17-jährige Uzwilerin war es die erste Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft. Sie reichte die dritthöchste Punktzahl ein, dementsprechend war das Ziel, eine gute Kür zu zeigen und sich so gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Kurz vor fünf Uhr war es endlich soweit und Lea Schönenberger betrat mit einem Lächeln die Fahrfläche. Es gelang ihr, das Programm sturzfrei und mit ihrer gewohnt eleganten Haltung zu zeigen. Auch die schwierigen Übungen gelangen ihr ohne Probleme. So standen am Schluss 125.73 Punkte auf der Anzeigetafel, was nur knapp unter ihrer Bestleistung ist.

Lea Schönenberger in Aktion. Bild: PD/Richard Reich

Nach dem Auftritt der beiden deutschen Fahrerinnen war klar, dass die Ostschweizerin die Bronzemedaille gewinnt. Die Freude im Uzwiler Lager war gross, denn bei den 1er U19 gewann vor zwölf Jahren zuletzt eine Uzwilerin eine EM-Medaille. «Ich bin überglücklich an einer EM hier in der Schweiz eine Medaille zu gewinnen!», sagte Lea Schönenberger nach der Siegerehrung voller Freude. Mit der EM endet für Lea auch die Zeit in der Kategorie U19.

Für die Sportlerinnen von Kunstradfahren Uzwil geht es am kommenden Wochenende mit der Elite-Saison und allen WM-Qualifikationswettkämpfen weiter. Am 18. September wird mit dem 2. Swiss-Austria-Masters der Heimwettkampf stattfinden.

Sonntag, 29. August, 12:57 Uhr

Chilbi Zuzwil: Verkürzt und ein bisschen verregnet

Bilder: Josef Bischof

(bi) Zuzwil hat es gewagt. Die Chilbi ist in Anbetracht der Corona-Massnahmen von zwei Tagen auf einen Tag verkürzt und erstmals auf dem Pausenplatz beim Schulhaus durchgeführt worden. Der Mut der Organisatoren ist am Samstag nur teilweise belohnt worden. Ab der Mitte des Nachmittags hat der Regen das Marktgeschehen beeinträchtigt. An den 30 Marktständen war nicht mehr allzu viel los.

An rund der Hälfte der Stände boten Einheimische ihre Waren und Dienstleistungen an, darunter die Landfrauen. Bei den Pfadfindern Löwenburg Zuzwil wurden wettbewerbsmässig Getränkeharassen aufeinander gestapelt. Auf ein Tor konnte beim Unihockeyclub Zuzwil-Wuppenau geschossen werden. Auch der traditionelle Kinder-Flohmarkt war in die Chilbi integriert. Dagegen fehlten Beizli, weil die Vereine auf ein Mitmachen in der dezimierten Form verzichtet hatten. Marktchef Remo Kammermann war mit dem Chilbi-Erfolg angesichts der Umstände zufrieden. Es sei so auch ohne grosse Umstände den pandemiebedingten Empfehlungen Rechnung getragen worden.

Sonntag, 29. August, 00:27

EC Wil schlägt Ligakonkurrent SC Rheintal im Test mit 3:0

Verteidiger Brian Isenschmid konnte beim Testspielsieg gegen Rheintal ein Treffer beisteuern. Bild: Tim Frei (Wil, 9. September 2020)

(lto) Am Freitagabend testete der EC Wil gegen den SC Rheintal. Die Wiler haben vor rund einer Woche das letzte Testspiel gegen Herisau knapp für sich entscheiden können. Trainer Kevin Schüepp bemängelte damals die Defensivarbeit seines Teams stark. Die Spieler setzten das Gewünschte nun um und mussten gegen Rheintal keinen Treffer hinnehmen.

Nach dem torlosen ersten Drittel mussten die Wiler nach Wiederanpfiff nur drei Minuten warten bis Claudio Forrer das Skore eröffnete. Defensiv standen die «Bären» viel sicherer, als noch gegen Herisau. Vor allem die Stürmer arbeiteten gut nach hinten. Das gefiel auch Kevin Schüepp. «Wir haben uns unter der Woche natürlich mit der Defensivleistung gegen Herisau beschäftigt und genau das trainiert.»

Verteidiger sorgen für klaren Wiler Sieg

Haben die Stürmer im Test gegen Rheintal besser nach hinten gearbeitet, so waren es die Verteidiger, die im dritten Drittel das Spiel entschieden. Brian Isenschmid und Sebastian Jonski konnten sich feiern lassen. Auch Torhüter Oliver Etter, welcher zum ersten Mal in dieser Vorbereitung zwischen den Pfosten stand, zeigte eine gute Leistung.

Trainer Kevin Schüepp ist mit dem Spiel zufrieden. Einzig die Chancenauswertung war nicht so positiv, denn der EC Wil hätte durchaus höher gewinnen können. Nun stehen für die Wiler noch drei Testspiele an, bevor es am 18. September dann mit dem Meisterschaftsbetrieb losgeht.

Samstag, 28. August, 11:19 Uhr

Spektakulärer Unfall im Hinterthurgau

Die 65-jährige Autofahrerin wurde verletzt. Bild: kapo

(kapo) Nach einer Kollision zwischen zwei Autos in Wängi musste am Freitag eine Frau ins Spital gebracht werden.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war eine 77-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Heiterschenstrasse unterwegs und wollte die Frauenfelderstrasse in Richtung Froheggstrasse überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer vortrittsberechtigten Lenkerin, die auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Zentrum fuhr.

Das Auto der 65-Jährigen überschlug sich und kam auf der Seite zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Samstag, 28. August, 11:13 Uhr

Uzwil: Nach Unfall abgehauen

Der Unfall ereignete sich mitten in Niederuzwil. Bild: kapo

(kapo) Am Freitagabend um 22 Uhr ist es in Niederuzwil auf der Bahnhofstrasse, Höhe Raiffeisenplatz, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Der oder die Autofahrerin mit dem mutmasslichen grauen Renault Espace entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Oberbüren in Richtung Uzwil. Als sie sich beim auf grün stehenden Lichtsignal beim Raiffeisenplatz befand, nahm sie ein von rechts kommendes Auto wahr. Da dieses die Lichtsignalanlage missachtete, leitete sie sofort eine Vollbremsung ein. In der Folge kam es zwischen den beiden Autos zu einer Kollision. Anschliessend entfernte sich der oder die Autofahrerin von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Auto der 62-Jährigen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen dürfte es sich beim gesuchten Auto um einen grauen Renault Espace handeln. Das Auto dürfte an der Frontseite beschädigt sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Autofahrerin oder Personen, die Angaben zum Auto machen können, werden geben sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.