Golferin Chiara Tamburlini gewinnt ihr zweites Profi-Turnier

Chiara Tamburlini bei einem Abschlag in Niederbüren. Bild: Reto Martin

Chiara Tamburlini hat die Rose Ladies Open in England gewonnen. Damit feiert die 23-Jährige, die Mitglied des Ostschweizer Golf Club (OGC) in Niederbüren ist, ihren zweiten Sieg als Profi auf der Ladies European Tour Access Series (LETAS). Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil Tamburlini erst vor weniger als einem Monat den Status gewechselt hat. Damit ist sie in direktem Weg in die Ladies European Tour (LET).

Im Rennen um den Aufstieg in die LET, der den besten sechs Spielerinnen der LETAS Order of Merit vorbehalten ist, hat die 23-Jährige gemäss einer Mitteilung des OGC nun eine ideale Ausgangsposition. (pd)