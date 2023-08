Coop Rickenbach: Discofoxtänzer feiert nicht alltägliches Dienstjubiläum

Kurt Frei feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Bild: zvg/Chris Mansfield

Ein Vierteljahrhundert beim gleichen Arbeitgeber: Kurt Frei feiert am 3. August im Coop Rickenbach ein nicht alltägliches Jubiläum. Seit seiner Lehre im alten «Dorf»-Coop in Appenzell hält Kurt Frei dem Unternehmen die Treue. In den vergangenen 25 Jahren hat sich der 41-Jährige laufend intern weitergebildet und hat verschiedene Funktionen ausgeübt – vom stellvertretenden Geschäftsführer in Herisau und Urnäsch zum Rayonleiter Getränke/Wein im Megastore im Einkaufszentrum City West in Chur bis hin zum Geschäftsführer im Coop Zizers.

«Eine besondere Faszination übte immer das Thema Wein auf mich aus», wird Kurt Frei in einer Medienmitteilung zitiert. In diesem Bereich hat er sich darum in mehreren WSET-Weinausbildungen viel Fachwissen angeeignet und dieses sowohl im Laden als auch an verschiedenen Coop-Weinmessen gerne mit den Kundinnen und Kunden geteilt. 2016 kehrte Frei aus Graubünden in die Nordostschweiz zurück und übernahm in Rickenbach, wo er inzwischen auch wohnt, den grossen Getränke- und Weinbereich.

Als mit dem Umbau des Megastores in Rickenbach im Sommer 2021 ein Rayonleiter für die Backwarenabteilung gesucht wurde, zögerte er nicht lange: «Ich wage auch immer wieder gerne etwas Neues», sagt Kurt Frei. Ausserdem könne er diese Funktion im Teilzeitpensum ausüben, was ideal sei, da er seit einigen Jahren nebenbei seine eigene Tanzschule betreibe.

«Tanzen ist meine ganz grosse Leidenschaft. Derzeit gebe ich an vier Abenden pro Woche Kurse in Discofox und anderen Tänzen.» Kürzlich organisierte er in Münchwilen auch ein internationales Tanzturnier. «Ich bin meinem Vorgesetzten und Coop sehr dankbar und schätze es, dass ich meinen Beruf und meine Leidenschaft so gut vereinen kann», betont Frei. (pd)