Letzte Testspiele des FC Wil im Liveticker

Wie hier gegen den FC Dornbirn bestreitet der FC Wil am Freitag und Samstag noch zwei weitere Testspiele. Bild: zvg

In etwas mehr als einer Woche starten die Wiler in die neue Challenge-League-Saison. Heute und morgen stehen die letzten beiden Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am heutigen Freitag gastiert um 17 Uhr Rapperswil-Jona auf dem heimischen Kunstrasen im Südquartier.

Speziell ist das Spiel für Wils Trainer Brunello Iacopetta, da er vor seinem Engagement auf dem Bergholz Trainer von Rapperswil-Jona war. Die Rosenstädter haben in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Challenge League in der Barrage verpasst.

Die eigentliche Saison-Hauptprobe findet morgen Samstag ab 17 Uhr in Gossau statt. Dann trifft der FC Wil auf die B-Mannschaft von Villareal, die in der zweithöchsten Division Spaniens spielt.

Da jene Liga vom Niveau her gemeinhin höher eingestuft wird als die Challenge League, dürfte es eine aussagekräftige Meisterschafts-Hauptprobe werden. Zumal Iacopetta angekündigt hat, morgen Samstag eine Mannschaft für ganze 90 Minuten aufzustellen, welche jener beim Saisonstart in Bellinzona nahe kommt.

Wahren die Wiler ihre Ungeschlagenheit dieser Vorbereitungsphase auch in den letzten beiden Partien? Wir berichten je mit einem Liveticker. Zu finden sind diese heute Freitag und morgen Samstag jeweils ab 17 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (sdu)