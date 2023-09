Flawil: Strassenbeleuchtung brennt wieder länger +++ Wiler Erfolge an den Jungtambourenwettspielen +++ «Kuh-Bag» neu in der Migros erhältlich +++ Wil: Drei Autos brannten

Was passiert gerade in Wil und den umliegenden Gemeinden? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus der Region. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der für Schlagzeilen sorgt: Hier lesen Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus der Region Wil.