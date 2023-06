Zuzwil: Mit Auto in Blumenbeet geprallt

Der Autoloenker wurde bei dem Unfall unbestimmt verletzt. Bild: PD

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 6.00 Uhr, hat sich auf der Herbergstrasse in Zuzwil ein Selbstunfall ereignet. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto Richtung Wil. Mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems hielt er an und setzte den Pannenblinker. Anschliessend fuhr das Auto erneut los, überquerte die Gegenfahrbahn und fuhr auf das dortige Trottoir, woraufhin es in einem Blumenbeet zum Stillstand kam.

Weil der 77-Jährige nicht auf Passanten reagierte, schlug ein 55-jähriger Mann zwei Scheiben des Autos ein. Er zog den 77-Jährigen aus dem Fahrzeug und leistete erste Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort waren. Anschliessend musste der Verunfallte vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Er wurde bei dem Unfall unbestimmt verletzt. Neben Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und dem Rettungsdienst mit einem Notarzt war auch die zuständige Feuerwehr im Einsatz. (kapo)