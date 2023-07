Hinterthurgauerin erhält Stipendium von 20'000 Franken

Sina Hasler hat ein Stipendium in Höhe von 20'000 Franken zugesprochen bekommen. Bild: zvg

Sina Hasler aus dem Hinterthurgau hat von der Schweizerischen Studienstiftung für 2023/2024 ein Jahresstipendium von 20’000 Franken zugesprochen bekommen. Dies schreibt die Schweizerische Studienstiftung in einer aktuellen Mitteilung.

Hasler wird am Trinity College in Dublin den Masterstudiengang «Identities and Cultures of Europe» besuchen, in dem sie sich mit der historischen, politischen und kulturellen Bedeutung Europas auseinandersetzt.

Sina Hasler ist 1998 geboren und wuchs im ländlichen Hinterthurgau auf. Sie absolvierte ihre Matura in Wil mit einem Sprachaufenthalt in Morges (VD) und England. Nebenbei sammelte sie Erfahrungen im Lokaljournalismus und als Radioredakteurin. Ihr Bachelorstudium in Kommunikationswissenschaft und Geschichte absolvierte sie im zweisprachigen Fribourg. (pd)