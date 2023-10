Uzwil: Bühler Group an den World Skills in Lyon dabei

Florentin Kaufmann (3.v.l.) erhält an den Schweizer Berufsmeisterschaften die Goldmedaille und vertritt damit die Bühler Group an den World Skills 2024 in Lyon. Bild: zvg

Kürzlich fanden die IndustrySkills 2023 in Bern und Uzwil statt. Dreizehn der sich qualifizierten 52 Lernenden stammen aus der Talentschmiede von Bühler, welche sich in unterschiedlichen Disziplinen miteinander gemessen haben. Nach sechs Wettkampftagen standen insgesamt sechs Lernende von Bühler auf dem Podest.

In der ersten Septemberwoche – vom 5. bis 7. September – fanden die Schweizer Berufsmeisterschaften der Tech-Industrie für vier Disziplinen in Bern statt. In der Disziplin Industrie 4.0 gewannen Maurin Schickli Gold sowie Cyrill Koller und Jonas Stolz jeweils Silber. Die bronzene Medaille ging an Severin Meyer. Die zweite Goldmedaille ging an Florentin Kaufmann, der als Automatiker den ersten Platz belegte.

Der zweite Teil der IndustrySkills 2023 fand vergangene Woche im Bühler Energy Center in Uzwil statt, das im Juni 2023 eröffnet wurde. In den Wettkämpfen für die Anlagen- und Apparatebauerinnen und -bauer EFZ erspielte sich Urs Manser aus Appenzell die Silbermedaille. «Mit Sicherheit haben die gewonnenen Meisterschaften Anfang September in Bern positiv dazu beigetragen, dass auch unsere Anlagen- und Apparatebauerinnen und -bauer auf das Treppchen steigen wollten», sagt Andreas Bischof, Head of Apprenticeship bei Bühler, voller Stolz.

Der Automatiker Florentin Kaufmann und der Informatiker Maurin Schickli haben nun die Chance, Bühler an den World Skills 2024 in Lyon zu vertreten. Sie werden durch den Appenzeller Manuel Umann begleitet, der sich bereits 2022 in der Disziplin Schweissen für Lyon qualifizierte. (pd)