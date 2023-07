Am Sonntag im Liveticker: Der FC Wil startet in Bellinzona

Der FC Wil startet nach der Sommerpause auswärts gegen die AC Bellinzona. Bild: Gianluca Lombardi

Nach einer knapp zweimonatigen Sommerpause geht es an diesem Wochenende wieder los im Schweizer Profifussball. Und somit auch für den FC Wil. Er startet am Sonntag in seine 20. Saison hintereinander in der Challenge League. Dabei hat er auswärts gegen die AC Bellinzona anzutreten.

In diesem Duell hat sich in den vier Vergleichen der vergangenen Saison immer das Heimteam durchgesetzt. Heisst auch, dass die Wiler zwei empfindliche Auswärtsniederlagen in der Tessiner Kantonshauptstadt einstecken mussten. Und das jeweils in der Favoritenrolle.

Beim sonntäglichen Spiel wird auch die Frage beantwortet, wo die beiden Mannschaften stehen. Das ist nach der Vorbereitung nicht so eindeutig zu sagen. Die Wiler haben sich vorgenommen, in der neuen Saison «im oberen Mittelfeld» mitzuspielen. Mit diesem angestrebten Ziel im Hinterkopf wird in Bellinzona Zählbares erwartet.

Wie gut haben die Wiler den Nicht-Aufstieg verdaut? Und starteten sie mit drei, einem oder null Punkten in die neue Saison? Wir berichten am Sonntag mit einem Liveticker aus Bellinzona. Zu finden ist dieser morgen ab 14.15 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (sdu)