FC Wil feiert am Teamwochenende in Stuttgart

Nach intensiven ersten Trainingstagen verbrachte die Mannschaft des FC Wil das vergangene Wochenende in Stuttgart. «Spass und Teambuilding standen dabei im Vordergrund», schreibt der Verein auf seiner Website. Neben den Spielern sowie Staffmitgliedern reiste auch die Vereinsführung am Samstagmorgen mit dem Car nach Stuttgart. Einem gemeinsamen Mittagsessen sowie dem Bezug des Hotels folgten einige freie Stunden. «Während die einen den Glühwein am Weihnachtsmarkt genossen, verschwanden andere im Einkaufszentrum», schreibt der Verein.

Das Highlight des Ausflugs war der Abend im berüchtigten griechischen Restaurant Cavos. Nach mehrstündigem Abendessen verwandelte sich das Restaurant in einen Clubbetrieb. Spieler, Trainer und Präsident – alle feierten sie zusammen. Der Sonntagmorgen sei entsprechend etwas langsamer verlaufen und die Heimreise wurde erst nach genügend Schlaf und einem reichhaltigen Brunch angetreten.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft und des Vereins sei an diesem Team-Weekend wie bereits während der kompletten Hinrunde ausserordentlich gut gewesen. Nun will der FC Wil die positive Energie in die Vorbereitung und dann auch in den Rückrundenstart mitnehmen. Morgen Dienstag findet um 17 Uhr ein Testspiel gegen den FC Rapperswil-Jona an. Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der Lidl-Arena willkommen, der Eintritt ist frei. (pd)