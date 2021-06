WIL-TICKER FC Wil: Trainingslager in Crans-Montana +++ Wil: Spektakuläre Gewitterbilder +++ Kanti Wil: Besuch von Jungpolitikerinnen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Samstag, 5. Juni, 20:45 Uhr

So bereitet sich der FC Wil auf die neue Saison vor

Zu Beginn der Vorbereitungen kann FC-Wil-Trainer Alex Frei nicht im Stadion Bergholz trainieren lassen, da der Kunstrasen erneuert wird. Bild: Ennio Leanza, Keystone

(pd/sdu) Die alte Challenge-League-Saison ist zwar erst vor gut zwei Wochen zu Ende gegangen. Der Fokus liegt beim FC Wil aber schon auf der neuen. Nun ist das Programm der Vorbereitung bekannt. Der Trainingsstart erfolgt am kommenden Mittwoch, 9. Juni. Dies nicht auf dem Bergholz-Kunstrasen, da dieser momentan durch ein neueres Modell ersetzt wird.

Die Vorbereitungsphase ist in zwei Phasen unterteilt, wobei zwischen dem 5. und dem 11. Juli keine Trainings stattfinden. Zwischen dem 16. und dem 19. Juni reisen die Wiler in ein Kurz-Trainingslager nach Crans-Montana ins Wallis. Es ist das erste Mal seit Januar 2019, dass die Wiler in ein Trainingslager reisen. Es wird von einem privaten Sponsor gezahlt.

Danach finden folgende Testspiele statt: Samstag, 25. Juni: FC Zürich - FC Wil (14.00 Uhr, Heerenschürli, Zürich). Samstag, 2. Juli (zwei Spiele): FC Wil - FC Vaduz (14.00 Uhr, Bergholz) und FC Wil - SC Austria Lustenau (16.30 Uhr, Bergholz). Freitag, 16. Juli: FC Wil - SC Brühl (19.30 Uhr, Bergholz). Samstag, 17. Juli: FC Luzern - FC Wil (14.00 Uhr, Swisspor-Arena, Luzern, unter Ausschluss der Öffentlichkeit).

Das erste Meisterschaftsspiel der neuen Challenge-League-Saison findet zwischen dem 23. Juli und dem 25. Juli statt. Der Spielplan ist noch nicht publiziert.

Samstag, 5. Juni, 16:02 Uhr

Gewitter über dem Toggenburg

In der Nacht auf Samstag um 1.05 Uhr: Eine Gewitterfront überzieht die Region. Hier ein Blitz in der Region Neckertal, fotografiert von Wil aus. Bild: Jörg Roth

(pd/sdu) In der Nacht auf Samstag zog eine Gewitterfront über die Region. Die Stadt Wil kam glimpflich davon. Es gab aber imposante Bilder. Zwei Schnappschüsse hat Fotograf Jörg Roth nachts um 1 Uhr eingefangen - mit Blick von Wil Richtung Toggenburg.

Gewitter-Leuchten Richtung Speer. Bild: Jörg Roth

Freitag, 4. Juni, 16:01 Uhr

Mit Holz ein Lachen ins Gesicht zaubern

Holz kann Freude verströmen. Leserbild: Walter Gantenbein

(red) Die Wiler Zeitung wünscht mit dem Leserbild von Walter Gantenbein aus Niederhelfenschwil allen Lesern ein schönes Wochenende.

Freitag, 4. Juni, 13:59 Uhr

Sommerbar mit Public Viewing im Kirchberger Toggenburgerhof

Die Sommerbar wird nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr ab kommender Woche fortgesetzt. Bild: Natascha Gmür

(pd) Der Toggenburgerhof führt in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 7. August erneut seine Sommerbar Kirchberg durch. Neben diversen anderen Aktivitäten bieten die Organisatoren auch ein Public Viewing an. Es werden sämtliche Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie weitere ausgewählte Partien gezeigt.

Die Sommerbar Kirchberg befindet sich direkt beim Toggenburgerhof an der Florastrasse 2. Die genauen Öffnungszeiten der Sommerbar sind unter www.sommerbar-kirchberg.ch ersichtlich.

Dort sei auch der Link zu den Tischreservationen für die EM-Spiele zu finden. Zurzeit seien die Infos für das erste Spiel Wales-Schweiz aufgeschaltet. Tischreservationen werden dringend empfohlen. Es hätte Platz für rund 250 Personen. Ein Teil der Plätze sei überdacht.

Freitag, 4. Juni, 13:16 Uhr

Drei Jungpolitikerinnen zu Besuch in der Kanti Wil

Die Kanti in Wil hat diese Woche die drei Jungpolitikerinnen Sarah Bünter (Präsidentin der Jungen Mitte), Anna Miotto (Präsidentin der JUSO St.Gallen) und Meret Grob (Junge Grüne) eingeladen. Bild: Ralph Ribi

(pd) In den vergangenen Tagen fand an der Kanti Wil eine besondere Unterrichtswoche statt. Schülerinnen und Schüler konnten zwischen unterschiedlichen Themen auswählen. Eines der Themen war «Frauen. Macht. Politik.», das anlässlich des 50-Jahr Jubiläums des Frauenstimmrechts zustande kam.

Passend dazu wurden drei engagierte Jungpolitikerinnen eingeladen: Sarah Bünter (Präsidentin der Jungen Mitte), Anna Miotto (Präsidentin der JUSO St.Gallen) und Meret Grob (Junge Grüne).

Anna Miotto machte erst letztes Jahr ihre Matur. Schon in frühen Jahren interessierte sie sich für politische Anliegen und entschloss sich deshalb, der JUSO beizutreten. Dies war der Startschuss ihres politischen Werdegangs. Sie nahm an Klimastreiks teil und gründete die Klimagruppe der Kantonschule Wil mit.

Sarah Bünter ist seit zwei Jahren Präsidentin der Jungen Mitte Schweiz. Sie kommt aus einer politischen Familie. Ihrer Meinung nach ist der Einstieg in die Politik relativ einfach, auch als Frau. Man müsse nur Interesse, Freude und Tatendrang mitbringen, wobei ein gewisser Kampfgeist nicht fehlen dürfe. Dennoch müsse man viel Überzeugungsarbeit leisten. Im Vordergrund stehen wollte sie eigentlich nicht, bis sie merkte, dass man erst etwas bewirken kann, wenn man über den eigenen Schatten springt.

Meret Grob ist bereits während ihrer Kantizeit den Jungen Grünen beigetreten. Seit Januar 2021 war sie im Wiler Stadtparlament und dort in der GPK. Ihr Ziel ist es, Wil für junge Menschen attraktiver zu gestalten.

Aus der Medienmitteilung geht weiter hervor, dass es inspirierend war, die jungen Politikerinnen kennenlernen zu dürfen. Die Begegnungen waren eine gute Gelegenheit, sich über aktuelle politische Themen zu informieren und gleichzeitig mit Personen der gleichen Generation zu sprechen, die sich politisch engagieren.

Freitag, 4. Juni, 10:07 Uhr

Marcin Dickenmann und Josiah Daniel unterschreiben beim FC Wil

Marcin Dickenmann hat beim FC Wil 1900 einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bild: PD

(pd) Der FC Wil 1900 kann weitere Transfers im Hinblick auf die neue Saison bekanntgeben. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Vereins hervor.

So wechselt der bisherige GC-Leihspieler Marcin Dickenmann (20) definitiv zum FC Wil 1900. Der Rechtsverteidiger erhält einen Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit einer Option auf eine weitere Verlängerung. Marcin Dickenmann kam im Januar dieses Jahres nach Wil und bestritt 20 Meisterschaftsspiele. Dabei lieferte er vier Torvorlagen und war damit hinter Valon Fazliu zweitbester Vorbereiter.

Ein weiterer Neuzugang ist der Deutsch-Amerikaner Josiah Daniel (20). Er erhält einen Einjahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit Option auf eine Verlängerung. Der Stürmer kommt vom FC Naters. Geboren und aufgewachsen ist er in den USA und spielte vor seinem Wechsel ins Wallis bereits in Deutschland und in Spanien.

Mit Josiah Daniel hat der FC Wil 1900 ein weiteres Talent an sich gebunden. Bild: PD

Josiah ist in Wil kein Unbekannter: In zwei Testspielen im März gegen die U21 des FC St.Gallen und gegen den FC Vaduz war er an vier von fünf Toren beteiligt. Der FC Wil 1900 freue sich, zwei weitere 20-jährige Talente an sich gebunden zu haben.

Bereits im April hat der Verein Michael Heule (20) und Marko Krunic (20) mit ersten Profiverträgen ausgestattet.

Freitag, 4. Juni, 09:55 Uhr

Die Gemeinde Oberuzwil bekämpft die Ausbreitung von Neophyten

Neophyten breiten sich in der Gemeinde Oberuzwil derzeit stark aus. Bild: PD

(gek) Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Oberuzwil breite sich das einjährige Berufkraut zurzeit stark aus. Die Pflanze habe sich als invasive Pflanze (Neophyt) etabliert, weshalb sie durch die Gemeinde aktiv bekämpft werde.

Auch die Landwirtschaft sei über deren Informationskanäle informiert, die Bekämpfung auf ihren Flächen fortzusetzen. Gleichzeitig möchte die Gemeinde Privatpersonen sensibilisieren. Wer die Pflanze im Garten stehen habe, solle sie der Biodiversität zuliebe ausreissen.

Freitag, 4. Juni, 09:34 Uhr

Mit Sofortmassnahmen soll die Taastrasse in Degersheim sicherer werden

Die Verkehrssicherheit im unteren Teil der Taastrasse wird zunehmend als kritisch beurteilt. Bild: PD

(gek) Laut Mitteilungsblatt der Gemeinde Degersheim ist die Verkehrssituation an der Taastrasse im Bereich der Eimündungen der Bach-, Feld- und Stickerstrasse sehr unübersichtlich und gefährlich. Mit einer provisorischen Massnahme soll deshalb die Verkehrssicherheit bis zum Abschluss der Bauarbeiten bei der Nolato Treff AG erhöht werden.

Insbesondere mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit der Bautätigkeit bei der Nolato Treff AG sei die Verkehrssicherheit im unteren Teil der Taastrasse zunehmend als kritisch beurteilt worden. Als Sofortmassnahme werde in den nächsten Tagen eine temporäre Schwelle angebracht, welche die Verkehrsteilnehmenden dazu zwingt, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.

Zudem werde mit Verkehrssignalen auf die Gefahrenzone hingewiesen. Während der Dauer dieser temporären Verkehrsberuhigung werde die Situation laufend beobachtet, um daraus Schlüsse für eine allfällige dauerhafte Verkehrssicherheitsmassnahme ziehen zu können.

Freitag, 4. Juni, 08:36 Uhr

Die Bütschwiler Umfahrungsstrasse ist von Montag bis Mittwoch während des Tages nicht befahrbar

Während dreier Tage kann die Bütschwiler Umfahrung nicht genutzt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

(gek/bl) Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil ist die Umfahrungsstrasse von Montag, 7. Juni bis Mittwoch, 9. Juni, jeweils von 07.15 Uhr bis 16.00 Uhr, zwecks Tunnelreinigung mit Grünpflege- und Kanalreinigungsarbeiten, gesperrt.

An den jeweiligen Tagen sei die Umfahrung für den Abendverkehr ab 16.00 Uhr jeweils aber wieder geöffnet.

Freitag, 4. Juni, 07:32 Uhr

«Hötteträgetä» zur Zwinglipasshütte kann erst 2022 wieder stattfinden

Die «Hötteträgetä» konnte letztmals im Juni 2019 durchgeführt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Wie bereits im Vorjahr kann die «Hötteträgetä» vom 26. Juni zur Zwinglipasshütte nicht durchgeführt werden.

Dazu Hüttenchef Hans Egli: «Auf Grund der Vorgaben des Bundes kann die «Hötteträgetä» leider einmal mehr nicht stattfinden. Auf der Zwinglipasshütte können die Abstandsregeln bei über 100 Teilnehmenden einfach nicht eingehalten werden. Es tut uns ausserordentlich leid.»

Der Entscheid schmerzt umso mehr, weil es nach 2020 bereits die zweite Absage des beliebten Anlasses ist. Jeweils am letzten Samstag im Juni treffen sich die Mitglieder der SAC-Sektion Toggenburg und deren Freunde und Bekannten und tragen anlässlich der sogenannten «Hötteträgetä» ab der Chraialp mehrere Tonnen Material auf die auf rund 2'000 Meter hoch gelegene Zwinglipasshütte.

Im vergangenen Jahr hätte es gleich zwei Jubiläen zu feiern gegeben, leider war es wegen der Coronapandemie nur eingeschränkt möglich. Zum einen feierte die SAC-Sektion Toggenburg ihr 150-Jahr-Jubiläum, zum anderen wurde die 1970 eingeweihte Zwinglipasshütte 50 Jahre alt.

Die erneute Absage wird auch deshalb bedauert, weil die 50. «Hötteträgetä» erneut warten muss, bis sie durchgeführt werden kann. Trotzdem ist das Hüttenteam optimistisch, dass das Verpasste im kommenden Jahr nachgeholt werden kann.

Donnerstag, 3. Juni, 16:56 Uhr

Erweiterung der ARA Oberglatt auf der Zielgeraden

Die ARA Oberglatt in der Gemeinde Flawil. Bild: PD

(gk/sas) Im Juni 2019 haben die Bauarbeiten zur Erweiterung der ARA Oberglatt, die von den Gemeinden Flawil, Degersheim und Gossau betrieben wird, begonnen. Trotz den bekannten Einschränkungen seit dem Frühjahr 2020 sind die Arbeiten mit nur geringen zeitlichen Abweichungen vorangegangen.

Wie es im aktuellen «Fladeblatt» heisst, wird die Reinigungsstufe zur Entfernung von Mikroverunreinigungen voraussichtlich nach den Sommerferien 2021 in Betrieb genommen. Auch die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe dürfte bis zum Ende dieses Jahres planmässig abgeschlossen sein.

Dass der enge Zeitplan weiterhin Bestand hat, ist nicht selbstverständlich, heisst es weiter. Denn neben den Einschränkungen durch die Corona-Massnahmen ist eine Erweiterung der Anlage unter laufendem Betrieb ohnehin sehr anspruchsvoll. Die ARA Oberglatt bildete eine einzige grosse Baustelle. Praktisch jeder freie Quadratmeter des Betriebsareals wurde für Baustelleninstallationen beansprucht. Dies stellte für die ARA-Mitarbeitenden eine besonders grosse Herausforderung dar. Bis anhin ist es ihnen gelungen, die Abwasserreinigung trotz Baustellenbetrieb jederzeit und umfassend aufrechtzuerhalten.

Neu müssen Mikroverunreinigungen entfernt werden

Der Ausbau der ARA Oberglatt beinhaltet einerseits die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe (Biofiltration), und andererseits den Neubau einer Stufe zur Entfernung von Mikroverunreinigungen (EMV). Die biologische Reinigungsstufe muss erweitert werden, um auch in Zukunft über genügend Reinigungskapazität zu verfügen. Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen an die Reinigungsleistung und an den Gewässerschutz gestiegen.

Seit dem Jahr 2016 ist in der Gewässerschutzgesetzgebung verankert, dass grössere Abwasserreinigungsanlagen wie die ARA Oberglatt zusätzlich Massnahmen zur Entfernung von Mikroverunreinigungen treffen müssen. Deshalb muss die ARA Oberglatt mit einer sogenannten EMV-Stufe nachgerüstet werden.

Donnerstag, 3. Juni, 16:03 Uhr

Tertianum Rosenau in Bazenheid wird ein Jahr alt

Das Team der Mitarbeitenden der Tertianum Rosenau vor dem modernen Neubau in Bazenheid. Pd

(pd/sas) Ein Jahr ist es her, dass die Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam in die neuen Räumlichkeiten der Tertianum Rosenau zügelten. Rückblickend könne man sagen, dass sich die Reise ans neue Domizil in Bazenheid gelohnt hat, heisst es in einer Medienmitteilung der Institution.

Mamudije Dzemaili, eit einigen Jahren als Teamleiterin der Station Linde, arbeitet seit 1992 in der «Rosenau» und kann beide Standorte gut vergleichen. «Der Abschied aus Kirchberg fiel mir zwar nicht leicht, aber als ich gesehen habe, welche Möglichkeiten wir und unsere Gäste hier allein platzmässig haben, war ich richtig begeistert», so die erfahrene Pflegefachfrau.

Infrastruktur ist besser, für die Bewohnen wie auch für die Mitarbeitenden

Dieses Mehr an Bewegungsfreiheit war im zurückliegenden «Corona»-Jahr ein wichtiger Trumpf, konnte dieser doch genutzt werden, um in den schwierigen Zeiten noch individueller auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. «Die neue Rosenau hat für uns Pflegende viele Vorteile, denn dadurch, dass das Haus von Grund auf neugeplant und gebaut wurde, ist die Infrastruktur nun viel besser, was sich für uns als Mitarbeiter und Gäste sehr positiv auswirkt», so Dzemaili.

Sara Cerqueira, die das Service-Team im hauseigenen Restaurant Rosalino leitet, erwähnt einen weiteren Aspekt, welcher das Arbeiten in der Tertianum Rosenau im letzten Jahr stark beeinflusste: «Wir alle sind zum gleichen Zeitpunkt angekommen und haben die neuen Strukturen gemeinsam aufgebaut. Dieser interne Zusammenhalt hat uns auch durch die schwierige Coronazeit getragen».

Trotzdem fehlen Sara Cerqueira schon über ein ganzes Jahr die externen Gäste. Cerqueira freut sich, dass gerade zum ersten Geburtstag der Rosenau Bazenheid, auch im Restaurantbereich Lockerungen möglich sind.

Donnerstag, 3. Juni, 15:29 Uhr

Frieda Widmer aus Degersheim feierte ihren 100. Geburtstag

An ihrem 100. Geburtstag bekam Frieda Widmer (links) Besuch von der Degersheimer Gemeindepräsidentin Monika Scherrer. Bild: PD

(gk/sas) Am Sonntag, 30. Mai, durfte Frieda Widmer bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag feiern. Die gelernte Damenschneiderin und Mutter von sechs Kindern zog 1980 von Schachen / AR nach Degersheim und ist seither hier wohnhaft.

Mittlerweile lebt sie im Pflegeheim Feldegg und freut sich über jeden Besuch mit welchem sie gerne plaudert. Gemeindepräsidentin Monika Scherrer überbrachte die Glückwünsche des Gemeinderates Degersheim.

Donnerstag, 3. Juni, 14:42 Uhr

Gesundheit und Zukunft waren Themen bei der SP Flawil

Kantonsrat Christoph Thurnherr aus Wattwil sprach zur St.Galler Spitalstrategie. Bild: PD

(pd/sas) Drei Mitglieder des Kantonsrat referierten im öffentlichen Rahmenprogramm der HV der SP Flawil zu den Agrarinitiativen und zur kantonalen Spitalpolitik. Passend zu den Themen fanden die Vorträge vor dem Spital und draussen in der Natur statt.

«Grün ist nicht gleich Grün», zeigte Karin Hasler aus Balgach den Anwesenden auf. Nur weil eine Wiese grün sei, hiesse das noch lange nicht, dass sie gesund ist. Die rapide Abnahme der Tierbestände, insbesondere der deutliche Rückgang des Insektenvolumens, sei besorgniserregend und zeige unseren egoistischen Umgang mit der Natur auf. Überzeugend votierte sie für eine Annahme der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative sowie auch des CO2-Gesetzes.

Besorgniserregend könne der Umgang des Kantons- sowie auch des Regierungsrates mit der Gesundheitsversorgung bezeichnet werden, heisst es in der Mitteilung der SP Flawil weiter. Eine kaum absehbare Dynamik sei in diesem Zusammenhang entstanden und habe den Kantonsrat aus nicht nachvollziehbaren Gründen zwei Mal den Volkswillen missachten lassen. Für Christoph Thurnherr aus Wattwil wie auch für Daniel Baumgartner aus Flawil ist klar, dass diese Fehlleistung mit einem deutlichen Nein zum Kantonsratsbeschluss über das Spital Wattwil korrigiert werden muss.

Wie am Beispiel von Flawil nun bestens ersichtlich sei, würden die Spitalliegenschaften zu sehr tiefen Preisen an Unternehmen verkauft, die anschliessend durch die Vermietung ihrer Anlagen Gewinne machen. Als Folge des Verkaufs sei der Kanton St.Gallen gezwungen, ein Vielfaches des Verkaufspreises im Kantonsspital in St.Gallen zu investieren. Dies um die in Flawil verlorenen Bettenkapazitäten zu kompensieren.

Donnerstag, 3. Juni, 13:58 Uhr

Am 13. Juni wird in Flawil ein Deckbelag eingebaut

In Flawil wird die Kantonsstrasse vom Isnyplatz in Richtung Westen saniert. Bild: Andrea Häusler

(pd/sas) Vor zwei Jahren haben die Bauarbeiten auf der Kantonsstrasse in Flawil zwischen dem Isnyplatz und der Coop-Tankstelle beim Einlenker Enzenbühl- und Wilerstrasse begonnen. Das Tiefbauamt erneuerte die schadhaften Randabschlüsse und den Strassenoberbau. Zusätzlich führten die Technischen Betriebe Flawil umfassende Werkleitungsarbeiten an den Gas-, Trinkwasser- und Elektrizitätsleitungen durch.

Mit dem Einbau des Deckbelags am Sonntag, 13. Juni, werden die gemeinsamen Bauarbeiten abgeschlossen. Wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt, wird der Deckbelag in einem Arbeitsgang über die gesamte Strassenbreite eingebaut. Dazu müsse der entsprechende Strassenabschnitt in Flawil von Samstag, 12. Juni, 17 Uhr bis Montag, 14. Juni, 5 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Bei ungünstiger Witterung verschieben sich die Arbeiten auf den nächsten Sonntag.

Umleitungen werden markiert

Die Umleitung von Flawil nach Oberuzwil und Uzwil erfolgt ab der Kreuzung St.Galler-/ Degersheimerstrasse über Wolfertswil und Magdenau. Der Verkehr von Oberuzwil und Uzwil nach Flawil und Gossau wird in Oberuzwil und Uzwil über Oberbüren und Niederwil umgeleitet.

Während der Sperrung verkehrt der Postautobetrieb wie folgt: Von Samstag, 12. Juni, 17 Uhr bis Sonntag, 13. Juni 2021, bis Betriebsschluss fährt die Linie 741 nur noch zwischen Niederuzwil, Gaswerk bis Flawil, Maestrani. Von der Haltestelle Flawil, Maestrani gibt es keine Anschlussverbindungen auf den Zug und Bus in Flawil Bahnhof.

Die Haltestellen Flawil Scheidweg, Botsberg, Niederberg, Wilerstrasse, Spital und Bahnhof werden nicht bedient. Reisende nach Flawil Maestrani oder Bichwil werden gebeten, über Uzwil zu fahren. Die Linie 750 wird am Samstag, 12. Juni, bis Betriebsschluss eingestellt.

Donnerstag, 3. Juni, 10:32 Uhr

Geschäftsfrau Rösli Wagner aus Oberuzwil wird 100 Jahre alt

Oberuzwiler Gemeindepräsident Cornel Egger gratulierte Rösli Wagner im Namen des Gemeinderates zum hohen Jubiläum. Bild: PD

(pd/red) Rösli Wagner ist in Uzwil geboren und wuchs in Oberuzwil auf, wo sie insgesamt seit rund 90 Jahren wohnt. Am 31. Mai 2021 feierte sie nun, bei strahlendem Sonnenschein, ihren 100. Geburtstag, wie die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Im Jahr 1947 heiratete Rösli Wagner Kurt Wagner und bald darauf wurden in der «Bäckerei Wagner» die ersten Brötli gebacken. Die Geschäftsfrau Rösli Wagner war bekannt für ihre stets kundenfreundliche Art.

Das anfangs noch kleine Sortiment wurde mit den Jahren laufend erweitert. Die drei gemeinsamen Kinder wuchsen in Oberuzwil auf, wo alle bis heute wohnen. In der Freizeit war Rösli unter anderem über 60 Jahre im Turnverein tätig und fand den Ausgleich zur Arbeit im eigenen Garten. Mittlerweile zählen sieben Grosskinder und acht Urenkel zur Familie Wagner. Rösli darf sich über gute Gesundheit freuen.

Donnerstag, 3. Juni, 09:22 Uhr

Alkoholisierter Töfffahrer in Münchwilen verunfallt

Symbolbild: Der Töfffahrer musste ins Spital gebracht werden. Bild: Peter Rippstein

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Münchwilen musste am Mittwochabend ein Mofafahrer ins Spital gebracht werden. Der 66-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Mofa auf der Wilerstrasse in Richtung Waldeggstrasse unterwegs.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet das Mofa an den rechten Strassenrand und touchierte die Bordsteinkante, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Töfffahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Weil die Einsatzkräfte beim Verunfallten Atemalkoholgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.

Mittwoch, 2. Juni, 17:10 Uhr

Das Kloster Fischingen muss die letzte Reserve anzapfen

Das Kloster Fischingen. Bild: Reto Martin

(sdu) Rund 630'000 Franken Verlust weist der Verein Kloster Fischingen für das vergangene Coronajahr aus. Dies auch darum, weil die Anzahl Übernachtungen im Seminarhotel wegen der Pandemie eingebrochen sind. Wiederkehrend setzte es in den vergangenen Jahren rote Zahlen ab und das Eigenkapital ist nun praktisch aufgebraucht. Per Jahresende 2020 betrug dieses noch knapp 129'000 Franken. Es ist also davon auszugehen, dass heuer die allerletzte Reserve angezapft werden muss. Es handelt sich um den Baufonds, in welchem noch knapp 5,5 Millionen Franken liegen. Gedacht wäre dieses Geld allerdings für die Sanierung der Räume.

Trotz allem ist das Kloster gar noch mit einem blauen Auge davongekommen. Denn zwischenzeitlich war ein Verlust von knapp einer Million Franken für 2020 prognostiziert worden. Dank unerwartet grosser Unterstützungsbeiträge – etwa für die Sanierung der Bibliothek – aber auch dank einem guten Abschluss der zum Kloster gehörenden Schreinerei, musste der Griff zum Baufonds noch nicht getätigt werden. Trotzdem ist die Zukunft des Klosters alles andere als gesichert.

Mittwoch, 2. Juni, 15:07 Uhr

Niederhelfenschwil sucht per Mitteilungsblatt nach Verkehrssündern

Es geht um einen Verkehrsteiler wie diesen. Bild: PD

(red/lsf) Am Pfingstwochenende von Samstag- auf Sonntagnacht hat sich bei der Kreuzung Hauptstrasse/Beckenen bei Zuckenriet ein Unfall ereignet. Dies schreibt die Gemeinde Niederhelfenschwil im aktuellen Mitteilungsblatt. Anwohner hätten gemeldet, dass der Verkehrsteiler («Biene Maja») umgefahren worden sei.

Der Schaden wurde von der Kantonspolizei St.Gallen aufgenommen, die Kosten belaufen sich auf etwa 500 Franken. Die Gemeinde gibt dem Schuldigen die Möglichkeit, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden und den Schaden zu begleichen. Dann werde die Meldung an die Kantonspolizei zurückgezogen.

Mittwoch, 2. Juni, 13:15 Uhr

Verspätungen und Zugausfälle beim Bahnhof Wil

Grund für die Einschränkungen im Bahnverkehr ist ein Personenunfall. Die Polizei war vor Ort. Bild: Pablo Rohner

(lsf) In Wil kam es am Mittwochmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr. «Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen», heisst es von Seiten der SBB. Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.

Die Einschränkungen stehen in Zusammenhang mit einem Personenunfall. Aus diesem Grund war auch die Polizei vor Ort.

Mittwoch, 2. Juni, 12:38 Uhr

Schwarzenbacher Schulhaus ist günstiger als budgetiert

Das alte Schulhaus ist vollständig zurückgebaut. Bild: PD

(red) Aufgrund der Bauverzögerung durch den Brandfall vom 19.Dezember 2020 wurde der Terminplan für das Schulareal Schwarzenbach überarbeitet. Die Umgebungsarbeiten (inkl. Strasse) werden sich in den Spätherbst hineinziehen. Die Einweihung der Umgebung wird in den Frühling 2022 verschoben, wie die Gemeinde Jonschwil im Mitteilungsblatt schreibt.

Eine Einweihung des Schulgebäudes und der Mehrzweckhalle war bisher aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht möglich, ist aber kurz nach den Sommerferien geplant:

Freitag, 20. August 2021, 11 Uhr: Festakt mit allen Schulklassen (inkl. Kindergarten), mit Behörden und geladenen Gästen. Die Schulkinder haben am Nachmittag schulfrei.

Samstag, 21. August 2021, 10 bis 15.30 Uhr: Tag der offenen Türe für die Bevölkerung mit Festwirtschaft in der Mehrzweckhalle.

Der Baukredit, der an der Urnenabstimmung vom 10.Juni 2018 genehmigt wurde, beträgt 19,34 Mio. Franken. Die Arbeitsvergebungen (inkl. Umgebung) sind alle erfolgt und viele Arbeiten beim Gebäude schon abgerechnet. Gemäss aktueller Prognose werden die Kosten unter 19 Millionen Franken zu liegen kommen. Die Gemeinde, das Architekturbüro und der Landschaftsarchitekt setzen alles daran, dass vor dem Jahresende eine Abrechnung vorliegt, sodass ab dem Jahr 2022 mit den Abschreibungen begonnen werden kann.

Mittwoch, 2. Juni, 08:57 Uhr

Badmintonclub Uzwil will seine Titeljagd fortsetzen

Sereina Hofstetter und Ramon Kropf gehören zu den Medaillenanwärter im Mixeddoppel. Bild: PD

(red) Neun Spielerinnen und Spieler des BC Uzwil qualifizierten sich in verschiedenen Disziplinen für die Elite Schweizermeisterschaften in Brig. Die Medaillenchancen für die Wettkämpfe an diesem Wochenende stehen teils sehr gut, heisst es in einer Medienmitteilung des Vereins.

Heisser Medaillenanwärter ist Nicolas A. Müller, der im Männerdoppel als Nummer eins gesetzt ist. Als Nummer drei im Mixeddoppel sind Sereina Hofstetter und Ramon Kropf gesetzt. Sie gehören damit ebenfalls zum Favoritenkreis. Auch weitere Uzwilerinnen und Uzwiler hätten mit starken Leistungen durchaus realistische Chancen auf einen Medaillenrang.

Für den Badmintonclub Uzwil stehen im Einsatz: Vera Appenzeller (Doppel), Sereina Hofstetter (Doppel, Mixed), Adina Panza (Einzel, Doppel, Mixed), Milena Schnider (Einzel), Ramon Kropf (Doppel, Mixed), Nicolas A. Müller (Einzel, Doppel), Nicolas Müller (Doppel), Julien Scheiwiller (Einzel, Doppel), Joel Weber (Doppel).

Dienstag, 1. Juni, 19:10 Uhr

Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr Region Uzwil

Das Logistikfahrzeug und die beiden Mannschaftstransporter. Bild: PD

(red/lsf) Heute Dienstag konnte die Feuerwehr Region Uzwil (FWRU) drei neue Fahrzeuge in den Dienst nehmen. Diese sind durch die Larag Wil und die Mobas Wil bereitgestellt und ausgerüstet worden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Das Modul Oberuzwil und das Modul Zuzwil konnten je einen neuen «Viano 4x4» für den Ersteinsatz «First-Responder» und als Mannschaftstransporter entgegennehmen. Weiter wurde ein Logistikfahrzeug «Fuso Canter, 7.5 t» für den Materialnachschub an den Materialdienst übergeben.

Neuer Materialwart für die «Feuerwehr Region Uzwil»

Die vakante Stelle im Materialdienst konnte per 1.September 2021 mit Marcel Inauen besetzt werden. Er bringt langjährige Erfahrung als Materialwart im Ortsmodul Niederhelfenschwil mit und wird ab September im Dienst für die ganze Region stehen. Auf die Stellenausschreibung ging eine stattliche Anzahl Bewerbungen ein, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Vor drei Wochen hat die Organisation FWRU mitgeteilt, dass sie sich per Ende Juli von Geschäftsführer und Kommandant Björn Scheck trennt. «Die Einsatzbereitschaft der Orts-Feuerwehren Oberuzwil, Uzwil, Oberbüren, Zuzwil und Niederhelfeschwil war und ist jederzeit gewährleistet und wurde weder durch den Vereinszusammenschluss FWRU noch durch personelle Veränderungen tangiert», heisst es nun in der Medienmitteilung. Innerhalb der einzelnen Module werde zielorientiert und konzentriert gearbeitet. Übergreifend arbeite man unterstützend, freundschaftlich und langfristig ausgerichtet mit den Modulen, der Geschäftsstelle und dem Vorstand zusammen. «Die Feuerwehr Region Uzwil rettet Leben und hilft in Notsituationen. Das war bisher so und wird auch weiterhin so bleiben.»

Dienstag, 1. Juni, 17:15 Uhr

Veloprüfungen für Kinder starten bald

Bald bietet sich auf der Strasse wieder dieser Anblick. Symbolbild: PD

(kapo) Vom 1. Juni bis zum 30. Juni werden rund 4'500 Kinder der sechsten Primarschulklasse im Kanton St. Gallen die praktische Radfahrerprüfung absolvieren. Die Kinder werden die praktische Prüfung auf einer von insgesamt 39 Radteststrecken der Gemeinden im ganzen Kanton absolvieren.

Mit dem Bestehen der Prüfung stellen sie ihre Fähigkeiten unter Beweis, vertraute Strecken auf dem Velo mit der notwenigen Sicherheit zurücklegen zu können. Anlässlich der Prüfungen sind grössere Gruppen von Schülerinnen und Schülern im Strassenverkehr unterwegs. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme und dankt für das Verständnis.

Dienstag, 1. Juni, 16:10 Uhr

Kathi in Bewegung – ISO-Zertifikat für neue Norm erhalten

Sporttag im Kathi in Wil. Bild: PD

(pd/mkn) Die Mädchensekundarschule St. Katharina in Wil ist bereits seit einigen Jahren ISO-zertifiziert. Eine solche Zertifizierung bestätigt das Qualitätsmanagement einer Organisation, wird jährlich kontrolliert und muss hohen Ansprüchen genügen.

Aufgrund einer Umstellung auf die neue ISO-Norm 21001 waren in diesem Jahr zusätzlich umfangreiche Vorbereitungen und Anpassungen nötig, um den Anforderungen für die neue Norm zu entsprechen. Im Rahmen der vor kurzem erfolgten Auditprüfung stellten die Experten der Firma SQS den Verantwortlichen der Qualitätssicherung der Schule ein sehr gutes Zeugnis aus. Dies erfüllt alle Beteiligten mit Stolz und Freude.

Dienstag, 1. Juni, 15:18 Uhr

Starker Saisonauftakt für Ostschweizer Golfer

Chiara Tamburlini (zweite von rechts) freut sich mit ihren Teamkolleginnen über den College-Meister-Titel. Bild: PD

(pd/mkn) Der Ostschweizerische Golf Club (OSGC) in Niederbüren mehrere Erfolge von Mitgliedern freuen. Als erste Schweizerin über­haupt gewinnt Chiara Tamburlini mit ihrer Equipe der Universität Mississippi («Ole Miss») die nationale College-Meisterschaft in den USA. Dabei qualifizierte sich das Frauenteam der «Ole Miss» zum ersten Mal für den Titelkampf der besten acht Colleges. Im Finalmatch beendete die St. Gallerin mit einem Rekordresultat von 6&5 vor allen anderen. Dieses deutliche Ergebnis verhalf ihrem Team zum 4:1-Sieg gegen Oklahoma State.

Andreas Bauer. Bild: PD

Auch national brillierten die Vertreter und Vertreterinnen des OSGC: Andreas Bauer gewann den Goldpokal bei den Swiss Golf Open Championship 50+ der Männer und Eva Gautschi erreichte den fünften Rang bei den Ladies. Das Turnier über drei Runden wurde auf dem Golfplatz in Waldkirch (SG) ausgetragen. Insgesamt nahmen die besten 60 Spieler der Schweiz in dieser Kategorie teil. Spannend blieb das Turnier bis zum Schluss, denn der letzte Abschlag entschied, da drei Teilnehmer das exakt gleichem Score hatten. Coronabedingt fand das Turnier ohne Zuschauer und ohne Preisverleihung statt.

Dienstag, 1. Juni, 15:01 Uhr

Flawil: Verkehrsunfall an der Magdenauerstrasse

Die beiden Autos kollidierten an der Kreuzung Magdenauer-/Badstrasse Bild: Kantonspolizei

(kapo/mkn) Heute Dienstagmorgen kurz vor acht Uhr kam es an der Magdenauerstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der Badstrasse in Richtung Magdenauerstrasse und überquerte diese.

Gleichzeitig fuhr ein vortrittsberechtigter 43-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Magdenauerstrasse Richtung St. Gallerstrasse. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20'000 Franken.

Dienstag, 1. Juni, 14:30 Uhr

Wil: Integrierte Notfallpraxis neu auch für Uzwil, Flawil und Degersheim zuständig

Die beiden Hausärzte Tobias Gertsch und Ramin Bayat (von links) lassen sich von Senad Tabakovic, Ärztlicher Leiter Notfallstation, die Abläufe auf der INP zeigen. Bild: PD

(pd/mkn) Das Konzept der Integrierten Notfallpraxis (INP) im Spital Wil habe sich bewährt, schreibt die der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg in einer Mitteilung von heute. Nun würden sich auch die Ärztinnen und Ärzte der Notfalldienstkreise Uzwil und Flawil/Degersheim an der Betreuung der INP beteiligen und ihren Patientinnen und Patienten diese zentrale Anlaufstelle bieten.

Neue Telefonnummer

Die bisherige hausärztliche Notfallnummer werde aufgehoben, heisst es weiter. Neu sollten Patienten bei einem medizinischen Notfall ausserhalb der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen ins Spitals telefonieren. Dank einer Triage bei Ankunft im Spital könne zudem entschieden werden, welche Patienten auf der Notfallstation des Spitals behandelt werden müssten und wer besser in der Praxis aufgehoben sei. Dort könnten leichtere Notfälle schneller behandelt werden.

Geöffnet ist die INP laut Mitteilung von Montag bis Freitag von 12 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten werden die Patienten in der Hausarztpraxis oder auf der Notfallstation des Spitals (Telefon: 071 914 61 11 behandelt.

Dienstag, 1. Juni, 10:28 Uhr

Marc Mächler an der Spitze des Regierungsrats

Der St. Galler Regierungsrat im Amtsjahr 2021/202 (von links): Fredy Fässler, Laura Bucher, Stefan Kölliker, Bruno Damann, Marc Mächler (Regierungspräsident), Susanne Hartmann, Benedikt van Spyk (Staatssekretär) und Beat Tinner. Bild: Marc Weiler

(pd) Zum ersten Mal ist seit heute Regierungsrat Marc Mächler Regierungspräsident des Kantons St. Gallen. Der Vorsteher des Finanzdepartementes übernimmt das Amt von Regierungsrat Bruno Damann, dem Vorsteher des Gesundheitsdepartementes. Regierungspräsident Marc Mächler will in seinem Präsidialjahr die Schwerpunktziele der Regierung in den Fokus rücken. Das teilt die Staatskanzlei mit. Als Regierungspräsident leitet er für ein Jahr die Sitzungen der Regierung und repräsentiert die Kantonsregierung nach innen und aussen.

Schwerpunktziele der Regierung im Fokus

Es ist Usus, dass der Regierungspräsident oder die Regierungspräsidentin im Amtsjahr den Fokus auf ein bestimmtes Thema lenkt, heisst es weiter. Marc Mächler will der Bevölkerung die Schwerpunktziele der Regierung näher bringen. Diese bilden die Basis für deren politisches Handeln und zeigen, wo die Regierung Chancen für den Kanton sieht. Morgen Mittwoch wird Regierungspräsident Marc Mächler die neue Schwerpunktplanung für die Jahre 2021 bis 2031 präsentieren.

Foto in der alten Spinnerei in Murg

Jeweils auf Beginn des neuen Präsidialjahres entsteht auch ein neues Regierungsfoto. Das diesjährige Foto zeigt gemäss Mitteilung die Regierung in der Alten Spinnerei in Murg. Die Alte Spinnerei stehe symbolisch für die Weiterentwicklung und Innovationskraft des Kantons: Wo früher die Fabrikarbeiter an den Spinnereimaschinen die Geschichte des Kantons mitprägten, entwickelten heute neue Fachkräfte Lösungen für die Probleme unserer Zeit - seien das die Digitalisierung oder der Klimawandel. Gleichzeitig könnten Touristinnen und Touristen die Alte Spinnerei als zeitgemässes Hotel erleben, heisst es zum Schluss.

Dienstag, 1. Juni, 9:14 Uhr

Die Lärmschutzwand an der Georgrenner-Strasse in Wil wird ersetzt

Wände schützen Siedlungen effizient vor dem Strassenlärm. Dieses Exemplar steht nicht in Wil.

Bild: Claudio Thoma

(pd/mkn) Im Jahr 2017 wurde die Lärmschutzwand entlang der Georg-Rennerstrasse in Wil beschädigt. Das Tiefbauamt ersetzt nun die kaputten Gläser. Die Arbeiten beginnen am Montag, 7. Juni 2021, und dauern rund zwei Wochen. Im Baustellenbereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilte das Tiefbauamt heute morgen mit.

Am Montag, 7. Juni 2021, beginnt demnach die Reparatur der beschädigten Lärmschutzwand. Mit dem Ersatz der Glasscheiben behebt das Tiefbauamt gleichzeitig den Beschichtungsmangel an der Umrahmung der Glasscheiben. Die Arbeiten dauern laut Mitteilung voraussichtlich bis am 23. Juni. Während der Arbeiten an der Lärmschutzwand wird die Georg-Rennerstrasse verengt geführt. Der Verkehr ist von der Baustelle kaum betroffen.

Die Glasscheiben seien 2017 beschädigt worden. Die Kantonspolizei habe den Vorfall untersucht und festgestellt, dass es sich um Einschusslöcher handelte. Die Täter hätten nicht ermittelt werden können, heisst es weiter. Um weitere Beschädigungen dieser Art zu vermeiden, würden die Gläser nun durch Plexiglasscheiben ersetzt. Diese würden zwar mit den Jahren leicht trüb, hingegen träten keine Risse auf, schreibt das Tiefbauamt.