Solarkino auf dem Wiler Kirchplatz

Für die Filmvorführungen im Solarkino wird ausschliesslich Solarstrom verwendet. Bild: Daniel Hofmarcher

Am 8. und 9. September 2023 findet in Wil zum dritten Mal ein Solarkino statt. Dies schreibt die Stadt Wil auf ihrer Homepage. Organisiert wird das Solarkino von der Jugendarbeit Wil in Zusammenarbeit mit dem Verein Solarkino St.Gallen. Für die beiden Filmvorführungen auf dem Kirchplatz in der Altstadt wird ausschliesslich Solarstrom genutzt.

Am Freitag, 8. September, wird der japanische Anime-Film «Belle» gezeigt. Die 17-jährige Suzu begibt sich in der virtuellen Welt zusammen mit einem mysteriösen Wesen auf eine Reise voller Abenteuer und Liebe. Am Samstag, 9. September, steht mit «Slum Dog Millionaire» ein Film auf dem Programm, der mit acht Oscars ausgezeichnet wurde. Er erzählt von dem Tag im Leben des 18-jährigen Inders Jamal Malik, an dem er 20 Millionen indische Rupien in der Fernsehsendung «Wer wird Millionär» gewinnt.

Türöffnung ist jeweils um 19.30 Uhr, die Filmvorführungen beginnen um 20 Uhr. Es stehen 50 Liegestühle zur Verfügung. Es dürfen auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Das Solarkino findet nur bei guter Witterung statt. Allfällige Absagen werden auf der Website der Jugendarbeit kommuniziert. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. (pd)