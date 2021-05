WIL-TICKER FC Wil schafft den Ligaerhalt +++ Art Garden zu Ende gegangen +++ Kinderbaustelle Wil erfolgreich in Saison gestartet Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Mittwoch, 12. Mai, 08:00 Uhr

FC Wil siegt gegen Chiasso und sichert Klassenerhalt

(red) In der drittletzten Runde der Challenge League ist der Ligaerhalt des FC Wil Tatsache geworden. Wie die Äbtestädter nach einem frühen Rückstand doch noch zu drei Punkten gekommen sind, kann hier im Liveticker des Spiels nachgelesen werden:

Dienstag, 11. Mai, 16:39 Uhr

FC Wil: Abstiegsknüller heute ab 20 Uhr im Liveticker

Am Freitag holte der FC Wil gegen Xamax einen Punkt. Mit einem Sieg gegen Chiasso könnten sie den Ligaerhalt sichern. Bild: Urs Lindt / freshfocus

(red) In der Challenge League wird die Saison kommende Woche abgeschlossen. Der FC Wil trägt heute Dienstagabend sein drittletztes Spiel aus. Dieses ist im Abstiegskampf von grosser Tragweite. Gegen Schlusslicht Chiasso können sich die Äbtestädter mit einem Sieg aller Abstiegssorgen entledigen. Im Falle einer Niederlage ist der Abstiegsplatz aber nur noch einen Punkt entfernt und das ganz grosse Zittern beginnt.

Für Spannung ist gesorgt. Wegen der Coronapandemie sind auch heute nur 100 Zuschauer im Bergholz zugelassen. Wir berichten mit einem Liveticker von dieser Partie. Sie verpassen nichts. Spielbeginn ist heute Dienstag um 20 Uhr.

Dienstag, 11. Mai, 16:31 Uhr

Art Garden in Wil ist zu Ende gegangen

Am Dienstagmorgen war von der Ausstellung fast nichts mehr zu sehen. Bild: Larissa Flammer

Die Freiluft-Gartenbauausstellung Art Garden in Wil ist am Sonntag zu Ende gegangen. Drei Wochen lang stellten Gartenbauunternehmen aus der Region an der Oberen Bahnhofstrasse ihre Kreationen zur Schau. Am Montag und Dienstag ging es ans Aufräumen. Dabei kamen teilweise schwere Geräte wie Lastwagen und Kranen zum Einsatz, um die Bäume abzutransportieren.

Dienstag, 11. Mai, 15:26 Uhr

Saisonbeginn der Kinderbaustelle Wil geglückt

Das schöne Wetter sorgte für regen Betrieb auf der Kinderbaustelle. Bild: PD

Am ersten Tag waren 87 Kinder und ihre Begleitpersonen auf der Kinderbaustelle: ein erfolgreicher Start in die neue Saison.

Dienstag, 11. Mai, 10:48 Uhr

Dietschwil: Velofahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Am Velo entstand nur geringer Sachschaden, doch der Fahrer verletzte sich beim Sturz schwer. Bild: Kapo

(kapo) Ein 66-jähriger Velofahrer fuhr von Dietschwil Richtung Dussnang. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der abfallenden Fahrstrecke prallte er mit seinem Velo mutmasslich gegen den rechtsseitigen Bordstein, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Folglich stürzte der Velofahrer zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Verunfallte wurde nach der Erstbetreuung vor Ort durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital gebracht. Am Velo entstand geringer Sachschaden.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.

Dienstag, 11. Mai, 10:15 Uhr

Es grünt so grün: Rabatten an der Oberen Bahnhofstrasse werden bepflanzt

Die Pflanzen zur Begrünung der Oberen Bahnhofstrasse wurden von der Stadtgärtnerei gezogen. Bild: PD

(gk) Die Rabatten in der Oberen Bahnhofstrasse wurden 2001 mit Spitzahorn bepflanzt. Diese Bäume sind vital und tragen massgeblich zum optischen Charakter der Oberen Bahnhofstrasse bei. Das schreibt die Stadt Wil in einer Mitteilung. Eine Bepflanzung der Rabatten müsse unter Berücksichtigung des bestehenden Baumbestands und ohne dessen Beeinträchtigung geschehen.

In enger Begleitung durch einen Experten der Zürcher Hochschule ZHAW wurden seit 2018 verschiedene Pflanzen-Varianten sowie Substrate getestet und ausgewertet. Daraus entstand ein Arten-Mix aus stressfähigen und stadttauglicheren Arten, immergrünen Begleitern sowie einjährigen Pflanzenarten, die farbenfroh blühen.

Aufgrund dessen hat die Stadtgärtnerei in den ersten Monaten 2021 die vorgegebenen Pflanzen selber gezogen. Der Stadtrat hat dem Vorgehen zugestimmt. Die Bepflanzung der Rabatten findet noch im Mai 2021 statt, sodass sich die Besucherinnen und Besucher schon bald über die Begrünung und Farbtupfer freuen können.

Dienstag, 11. Mai, 09:29 Uhr

Degersheimer Schulklasse für Verzicht aufs Rauchen ausgezeichnet

Der Verzicht auf Tabak- und Nikotinprodukte lohnte sich für die Degersheimer Schulklasse in mehrfacher Hinsicht. Bild: Fotolia

(pd) Zum 21. Mal wurde in der Schweiz der nationale Schulklassen-Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen verpflichten sich dabei, während sechs Monaten keine Tabak- oder andere Nikotinprodukte zu konsumieren. Im Kanton St.Gallen haben von den insgesamt 131 angemeldeten Klassen 100 Klassen das Experiment erfolgreich abgeschlossen, darunter auch die Klasse Lachenmeier der Oberstufe Degersheim. Sie gewann zudem die Verlosung eines von insgesamt 100 Reisegutscheinen der SBB.

Montag, 10. Mai, 18:15 Uhr

Niederbürer Jungtierschau findet dieses Jahr online statt

Foto von Familie Jung aus Niederwil aus der aktuellen Online-Jungtierschau des Vereins Kleintiere Niederbüren. Bild: PD

(red/fmm) Seit 2020 kann der Verein Kleintiere Niederbüren seine beliebte Jungtierschau aufgrund der Coronasituation nicht im üblichen Rahmen präsentieren. Die Veranstaltung wird normalerweise an einem Sonntag im Mai mit einem passenden Motto der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Dieses Jahr haben sich die Kleintierzüchter an die Situation angepasst und eine Lösung gefunden: Die Jungtierschau 2021 wird online auf der Website des Vereins durchgeführt. Verschiedene Züchterfamilien haben ihre Kleintiere abgelichtet und gefilmt und präsentieren sie nun auf diese Weise.

Der Verein wurde 1988 gegründet und zählt aktuell 30 Mitglieder, wie der Website zu entnehmen ist. Zu den gezüchteten Tierrassen gehören Geflügel, Zierenten, Kaninchen und Ziegen. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Kleintierzucht für viele Familien und Nachbarn ein wertvolles Hobby, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Die Kleintiere geben ihren Besitzern sehr viel Lebensfreude.

Der Verein blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: Die Züchter hoffen, dass die Jungtierschau nächstes Jahr wieder öffentlich präsentiert werden kann.

Ebenfalls ein Foto von Familie Jung aus Niederwil. Bild: PD

Montag, 10. Mai, 15:07 Uhr

Geburt nur mit der Hebamme und dennoch im Spital

Im Rahmen eines Vorbereitungstermins untersucht die leitende Hebamme Rahel Neuman Merlo die Schwangere. Bild: PD

(red/lsf) Selbstbestimmt und natürlich gebären – das wünschen sich viele werdenden Eltern. Gleichzeitig möchten sie nicht auf die Sicherheit verzichten, die ein Spital für Mutter und Kind bereithält. Das Spital Wil bietet nun Frauen mit einer komplikationslosen Schwangerschaft beides: Bei der hebammengeleiteten Geburt begleitet eine Hebamme die Gebärende eigenverantwortlich und ohne Arzt oder Ärztin durch die gesamte Geburt, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Kommt es während der Geburt zu Komplikationen, so steht rasch das Ärzteteam zur Verfügung. «Unsere erfahrenen Hebammen erkennen rechtzeitig, wann ärztliche Unterstützung erforderlich ist – zum Beispiel, wenn es Komplikationen gibt oder auch, wenn die Frau stärkere Schmerzmittel wünscht», sagt Frank Liedke, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ein Wechsel in die ärztlich geleitete Geburtshilfe kann jederzeit schnell und ohne Wechsel der Räumlichkeiten erfolgen. «Das unterscheidet unsere hebammengeleitete Geburtshilfe von einer Hausgeburt oder einer Geburt im Geburtshaus.»

Um zu prüfen, ob eine hebammengeleitete Geburt möglich ist, werden bereits während der Schwangerschaft zwei Termine in der Hebammensprechstunde geplant. «Die Sicherheit von Mutter und Kind steht an oberster Stelle. Daher müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein», sagt Rahel Neuman Merlo, leitende Hebamme der Klink für Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Wil. So muss zum Beispiel die Schwangerschaft komplikationslos verlaufen sein und das Kind mit dem Kopf nach unten im Bauch liegen. Ergänzt wird das Angebot der hebammengeleiteten Geburt im Spital Wil durch tägliche Wochenbettbesuche der Hebammen auf der Wöchnerinnenstation.

Montag, 10. Mai, 14:40 Uhr

19-Jähriger stürzt in Dussnang mit Motorrad

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Dussnang musste am Montag ein Motorradfahrer ins Spital gebracht werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 19-jährige Motorradfahrer kurz vor 7 Uhr auf der Schärlibachstrasse in Richtung Dussnang unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Lenker wurde dabei mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Montag, 10. Mai, 12:15 Uhr

Hervorragender Saisonstart für Mosliger Seilziehclub

Die Jugendmannschaft des Seilziehclubs Mosnang. Bild: PD

(red/lsf) Für die Jugendkategorie U19 der Seilzieherinnen und Seilzieher fiel am Sonntag in Waldkirch der Startschuss für die Schweizermeisterschaften 2021. Auch der Seilziehclub Mosnang war im Einsatz – und holte sich den 2. Tagesrang.

16 Tuggerinnen und Tugger aus dem Toggenburg waren in Waldkirch vertreten, sechs von ihnen unterstützten das Heimteam aus Waldkirch. Der Start gelang nach Mass, wie einem Medientext des Seilziehclubs zu entnehmen ist: In der Vorrunde platzierte sich das Mosnanger Team mit vier Siegen und einem Unentschieden mit Ebersecken 1 an die Spitze. Auch Waldkirch sicherte sich mit dem vierten Vorrundenplatz den Einzug ins Halbfinale.

Dort liess Mosnang dem Team Ebersecken 2 vom Pull an keine Chance und kämpfte sich nach kurzer Zeit ins Finale. Waldkirch überraschte und errang gegen Titelverteidiger Ebersecken 1 den ersten Punkt. Die zwei weiteren Züge entschied schliesslich Ebersecken 1 für sich und stand somit als Finalgegner der Toggenburger fest.

Das Team aus dem Kanton Luzern lernte aus seinem Fehler im Halbfinale und griff Mosnang mit einer schnellen Reaktionszeit im Pull mit voller Wucht an. Die Ostschweizer wehrten den Angriff ab, doch der Druck war zu hoch und sie mussten sich letztlich geschlagen geben. Dennoch ist der zweite Rang mit vier Punkten Rückstand in der Jahreswertung ein hervorragender Saisonstart, wie der Seilziehclub schreibt. Die Mosnanger Tuggerinnen und Tugger mit Waldkirch freuten sich über den dritten Tagesrang.

Montag, 10. Mai, 11:45 Uhr

Neue Schulleitungen in den Primarschulen Matt und Tonhalle/Klosterweg

Bettina Sutter und Dominic Rutz. Bild: PD

(red/lsf) In den Wiler Primarschulen Matt und Tonhalle/Klosterweg kommt es im Sommer zu einem Schulleitungswechsel. Zur neuen Schulleiterin der Primarschule Matt wurde Bettina Sutter gewählt. Neuer Schulleiter der Primarschule Tonhalle/Klosterweg wird Dominic Rutz, wie die Stadt Wil in einer Medienmitteilung schreibt.

Bettina Sutter ist 56-jährig und aktuell Schulleiterin in Amriswil. Sie studierte Germanistik und Psychologie und ist ausgebildete Oberstufenlehrerin. Zudem verfügt Bettina Sutter über einen Master in Schulentwicklung und absolvierte die Schulleitungsausbildung. Sie wird ihre Stelle am 1.August 2021 antreten.

Dominic Rutz ist 38 Jahre alt und wohnt in Bronschhofen. Seit 2012 ist er als Lehrer an der Oberstufe Bronschhofen tätig. Er absolviert derzeit die Schulleitungsausbildung und engagiert sich in der erweiterten Schulleitung der Oberstufe Bronschhofen. Er wird die neue Stelle ebenfalls per 1.August 2021 antreten.

Die bisherigen Schulleitungen Tobias Mattes und Cécile Hüppi haben sich gemäss Medienmitteilung entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Cécile Hüppi war seit Februar 2017 Schulleiterin in Wil. Nun übernimmt sie die Primarschulleitung für Jonschwil und Schwarzenbach (unsere Zeitung berichtete). Tobias Mattes war seit Sommer 2018 Schulleiter im Wiler Matt-Schulhaus.

Montag, 10. Mai, 11:16 Uhr

Unfälle mit Velo und Motorrad in Ganterschwil und Oberbüren

Auch das Postauto wurde bei dem Unfall beschädigt. Bild: Kapo SG

(kapo/lsf) Ein 62-jähriger Velofahrer wurde am Sonntag in Ganterschwil bei einem Verkehrsunfall unbestimmt verletzt. Ein 30-jährige Autofahrer fuhr kurz nach 12 Uhr auf der Toggenburgerstrasse von Bütschwil kommend und wollte links in die Letzistrasse abbiegen. Gleichzeitig fuhr der 62-jährige Velofahrer auf der Neckertalstrasse in Richtung Bütschwil. Der Autofahrer übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Velofahrer und prallte gegen diesen.

Der Velofahrer stürzte über die Motorhaube des Autos und kam verletzt auf der Strasse zum Liegen. Das Velo wurde durch den Aufprall des Autos gegen ein stehendes Postauto an der Letzistrasse geschleudert. Dieses wurde dadurch beschädigt. Der verunfallte Velofahrer wurde durch den Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Insgesamt entstand Sachschaden von mehr als 10'000 Franken.

Unfall in Oberbüren

In Oberbüren, auf der Höhe der Autobahnein-/ausfahrt, kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 60-jährige Autofahrer fuhr kurz nach 17 Uhr von Wil herkommend auf der Autobahnausfahrt. Er wollte nach links in Richtung Oberbüren abbiegen. Der 33-jährige Motorradfahrer kam von Uzwil her und wollte in die Autobahneinfahrt Richtung St.Gallen einbiegen.

Der Autofahrer übersah den Motorradfahrer, welcher hinter einem anderen Fahrzeug herfuhr, woraufhin es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 33-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Bild: Kapo SG

Montag, 10. Mai, 09:28 Uhr

Keine Medaillen für Hubmänner – dafür für Nina Hubmann

Martin Hubmann (links) platziert sich an der EM-Hauptprobe auf dem vierten Schlussrang. Bild: PD/SOLV

(red/lsf) «Endlich wieder Wettkämpfe», freut sich der Verein OL Regio Wil. An der Sprint-Schweizermeisterschaft in Zwingen (Basel-Landschaft) ist am Sonntag der Startschuss für die nationale OL-Saison gefallen. Dort konnten Daniel und Martin Hubmann ihrer Konkurrenz für einmal nicht den Meister zeigen. Dennoch schaffte es der Name Hubmann zuoberst auf das Podest.

Daniel Hubmann schrammte im Feld der Elite um zwei Sekunden an Edelmetall vorbei und lief als Fünfter ins Ziel. Noch weniger zu Bronze fehlte Martin Hubmann. In einer Laufzeit von 14:17 Minuten reihte sich der Läufer der OL Regio Wil auf dem vierten Platz ein. «Für Daniel und Martin Hubmann waren die Sprint-Schweizermeisterschaften zeitgleich die Hauptprobe für die bevorstehende Heim-EM im Mai in Neuenburg», teilt ihr Verein mit.

Während sich die Hubmänner keine Medaille umhängen lassen konnten, schaffte ihre Cousine Nina Hubmann den Sprung auf das oberste Treppchen. Sie sicherte sich in der Kategorie Damen 18 mit einem hauchdünnen Vorsprung von einer Sekunde den Sieg.

Eine weitere Medaille für die OL Regio Wil konnte Joschi Schmid (Rossrüti) nach Hause nehmen. Er belegte in der Kategorie Herren 18 den dritten Schlussrang. In den Top Ten konnten sich mit Lisa Hubmann (Märwil, D18, 7.Rang), Salome Haldimann (Niederuzwil, D16, 8.), Sina Gasser (Uesslingen, D14, 5.), Lena Schweizer (Hosenruck, D14, 6.) und Jonas Niedermann (Bronschhofen, H14, 9.) gleich fünf Athleten der OL Regio Wil rangieren.

Montag, 10. Mai, 09:10 Uhr

Velofahrer bei Unfall in Busswil verletzt

(kapo/lsf) Bei der Kollision mit einem Auto wurde am Sonntag in Busswil ein Velofahrer leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der 50-jähriger Velofahrer war kurz vor 13 Uhr auf der Kreuzstrasse in Richtung Verzweigung zur Hubstrasse unterwegs. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau bog er bei der Verzweigung nach links ab und übersah das vortrittsberechtigte Auto einer 57-Jährigen, die in Richtung Busswil unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte den Velofahrer ins Spital. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Sonntag, 9. Mai, 12:11 Uhr

Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Der Fahrer war 80 km/h zu schnell unterwegs. Bild: Getty Images

(kapo) Bei einer Geschwindigkeitsmessung im Ausserortsbereich, auf der St.Gallerstrasse in Zuzwil, wurde ein Auto in Fahrtrichtung Wil mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Fahrer, ein 45-jähriger Deutscher, konnte unmittelbar nach der Messung angehalten werden. Sein Führerausweis wurde eingezogen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wegen des Raserdelikts zur Anzeige gebracht.

Sonntag, 9. Mai, 11:59 Uhr

Oberbüren & Niederwil: Kirchbürgerinnen und -bürger sagen dreimal Ja

(red) Sowohl in der katholischen Kirchgemeinde Oberbüren als auch in jener von Niederwil standen an diesem Sonntag drei Abstimmungen auf dem Programm. In beiden Kirchgemeinden wurden Rechnung und Budget mit nur vereinzelten Gegenstimmen genehmigt. In Oberbüren stimmte zudem eine deutliche Mehrheit einem Projektierungskredit für die Sanierung des Pfarrhauses zu. In Niederwil wurde – ebenso deutlich – eine Teilrevision der Gemeindeordnung gutgeheissen.