In Uzwil entstehen Serviced Apartments mit Dienstleistungen des Hotel Uzwil

Auf dem Gelände der ehemaligen A. Sutter AG entsteht ein Wohnprojekt, das den Charme des früheren Industriebetriebs einfängt. Visualisierung: PD

Die Uze AG realisiert an der Sternenstrasse in Uzwil ein Wohn-Projekt mit 25 Serviced Apartments. Die 1,5- und 2,5-Zimmer-Wohnungen werden über das Hotel Uzwil vermietet, das zur Uze AG gehört, und eignen sich für längerfristige Aufenthalte, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Nebenkosten und Dienstleistungen wie TV und Internet sind in der Miete enthalten, weitere Services können dazu gebucht werden. Im Zuhause auf Zeit können die Mieterinnen und Mieter die Unabhängigkeit einer eigenen Wohnung kombiniert mit dem Komfort eines 4-Sterne-Hotels geniessen.

Das Quartier zwischen der Neudorf- und der Sternenstrasse wandelt sich bereits seit einigen Jahren vom einstigen Industrie- und Gewerbegebiet zu einem attraktiven Wohnquartier. Die bestehenden Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen A. Sutter AG, die aus den 50er- und 60er-Jahren stammen, werden seit Oktober bis auf die beiden ursprünglichen Werkhallen rückgebaut. Dabei wird der Charme des früheren Industriebetriebs eingefangen, schreibt die Uze AG.

Die Micro-Living-Einheiten an der Sternenstrasse 2 sind über zwei Geschosse offen organisiert und verfügen zusätzlich über einen direkten Zugang in die Kellerräume. In der Werkhalle an der Sternenstrasse 4 verteilen sich die 18 Geschosswohnungen über drei Etagen. In der Mitteilung heisst es: «Die Anordnung der geplanten Wohnräume an der Sternenstrasse 2 und 4 sowie des Neubaus an der Sternenstrasse 6 schafft einen Ort für ein Leben als Individuum im Kollektiv.» (pd)