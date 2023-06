FC Wil: Dickenmann, Geiger und Saho bleiben

FC-Wil-Spieler Marcin Dickenmann, Umar Saho und Simon Geiger. (Bilder: PD)

Die Kaderplanung des FC Wil für die kommende Saison nimmt Fahrt auf: Der Vertrag von Marcin Dickenmann verlängerte sich automatisch um eine weitere Saison, während mit Simon Geiger und Umar Saho neue Verträge bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet wurden.

Der 22-jährige Marcin Dickenmann wechselte im Winter der Saison 2020/21 zu den Wilern und entwickelte sich zur Stammkraft, wie der Vereins in einer Medienmitteilung schreibt. 88 Partien bestritt der ehemalige GC-Junior bis anhin – grösstenteils als rechter Aussenverteidiger. In lediglich zehn Spielen kam er aufgrund von Sperren oder Verletzungen nicht zum Einsatz. In der Zeit in der Äbtestadt habe sich Marcin als unbestrittener Schlüsselspieler erwiesen.

Verlängerungen mit zwei weiteren Verteidigern

Simon Geiger, der 21-jährige Innenverteidiger und ehemalige YB-Junior, hat im letzten Halbjahr sein Potenzial aufgezeigt – auch wenn es ihm seit dem Winter «nur» zu knapp 300 Einsatzminuten reichte. Der erst im vergangenen Winter verpflichtete Abwehrspieler zeichnet sich gemäss Mitteilung durch seinen Einsatzwillen und seine Vielseitigkeit aus.

Ebenfalls verlängert wird der Vertrag mit dem 22-jährigen spanischen Aussenverteidiger Umar Saho, der in seiner zweiten Saison bei den Wilern 26 Partien absolvierte. Seine Schnelligkeit und sein Engagement auf und neben dem Platz machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. (pd)