Bachforellen und Kleinstlebewesen in der Uze sollen gefördert werden

Die Gemeinde Oberuzwil startet mit Jutesäcken einen Versuch, Forellen und Kleinstlebewesen in der Uze besser zu schützen. Bild: PD

Die Anzahl der Bachforellen im Oberuzwiler Dorfbach «Uze» ist seit Jahren rückläufig. Den Fischen fehlt immer mehr die Nahrungsgrundlage, um zu überleben. Der Fischereiverein Thur versucht deshalb, mit Strohsäcken Kleinstlebewesen im Gewässer zu fördern und so den Fischbestand zu sichern. Dies geht aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberuzwil hervor.

Der Fischereiverein Thur hat die Uze seit vielen Jahren in Pacht. Der Bach dient dem Verein als Aufzuchtgewässer für die heimischen Bachforellen. Doch wie in anderen Gewässern geht der Fischbestand auch in der Uze zurück.

Eines der grössten Probleme ist der Rückgang von Insekten und Kleinstlebewesen; diese dienen als Hauptnahrung der Fische und sind ein wichtiger Teil der Gewässerökologie. Der Fischereiverein Thur setzt sich seit Jahrzehnten für den Schutz und die Pflege der Fischbestände ein. Nebst der ökologischen Aufwertung eines Gewässers gibt es weitere, einfachere Massnahmen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. In der Uze wird ein kantonaler Erstversuch mit Jutesäcken gestartet.

Versuch startet im Frühling

Freiwillige Helfer des Fischereivereins Thur verteilen anfangs April die braunen Jutesäcke mit Stroh in der Uze. Diese werden im Abschnitt Ghürst bis zur Gemeindegrenze beim Eisenbahnviadukt an der Wiesentalstrasse an tiefen Stellen im Bach platziert, mit Steinen befüllt und am Gewässerrand festgebunden.

Bei den Kontrollen der Jutesäcke im Sommer und einer Abfischung im Herbst werde sich zeigen, ob die Massnahme erfolgversprechend für den Lebensraum Uze ist. (gek)