Degersheim: Sommerserie von Radio SRF besuchte die Kita Kieselstein

Die Kita Kieselstein in Degersheim hatte Besuch von Radio SRF. Bild: zvg

Die Sommerserie «D’Schwiiz am halbi Sechsi» der deutschsprachigen Regionaljournale von Radio SRF sammelte Anfangs Juli in der Kita Kieselstein in Degersheim Informationen und verschiedene Stimmen, die sie in der Folge zu einem Radiobericht verarbeiteten. Die Sendung wird am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 17.30 Uhr, in der ganzen Deutschschweiz im Radio SRF 1 ausgestrahlt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Neben Mitarbeitenden und Eltern kamen auch die Kinder selber zu Wort und vermittelten so der Hörerschaft einen Eindruck über den Alltag in der Degersheimer Kita. Die Sendung kann anschliessend auf www.srf.ch/audio/regionaljournal-ostschweiz nachgehört werden. (pd)