WIL-TICKER Ein zauberhafter Abend in der Bühne am Gleis in Wil +++ Henau: Frau bei Selbstunfall unbestimmt verletzt +++ Uzwil: Auto kollidiert mit Mountainbike Was passiert gerade in Wil und den umliegenden Gemeinden? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus der Region. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der für Schlagzeilen sorgt: Hier lesen Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus der Region Wil.

Montag, 7. März, 16:43 Uhr

Ein zauberhafter Abend in der Bühne am Gleis in Wil

Alex Porter trat am Samstag auf der Bühne am Gleis auf. Bild: PD

Am Samstag hat Alex Porter das Publikum der Bühne am Gleis verzaubert, wie es in einer Mitteilung heisst. Gekonnt liess der Zauberkünstler Karten verschwinden und wieder auftauchen, brachte ein Tischchen zum Schweben und holte den zuvor verschwundenen Ehering einer Zuschauerin aus einer Baumnuss hervor. Das Publikum schaute gebannt auf die Hände des Künstlers, die von einer Kamera erfasst und auf eine grosse Leinwand projiziert wurden. Die erstaunlichen Zaubertricks begleitete Alex Porter mit musikalischen Einlagen und Geschichten.

Porter liess Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen. Bild: PD

Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die an diesem Abend zahlreicher aufgetaucht sind als noch vor einigen Wochen, waren begeistert. Viele mochten sich auf dem Heimweg noch gefragt haben, wie Alex Porter das mit diesen Karten wohl gemacht hat. Auch das Team der Bühne am Gleis ist zufrieden mit dem Abend. Als Nächstes sind am 26. März die zwei Pantomimen Bodecker und Neander in Wil zu Gast, gefolgt von Helga Schneider und der Tanzgruppe Doxs. (pd/mas)

Montag, 7. März, 16:02 Uhr

Henau: Frau bei Selbstunfall unbestimmt verletzt

Die 44-jährige Fahrerin wurde beim Selbstunfall unbestimmt verletzt. Bild: Kapo SG

Am Montag um 07:50 Uhr ist eine 44-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Autobahn A1 verunfallt. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrerin wurde unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf dem Überholstreifen der Autobahn A1, von Oberbüren kommend Richtung Wil. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch die Kollision wurde das Auto zuerst auf den Überholstreifen zurückgewiesen und dürfte danach nochmals mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelleitplanke geprallt sein. Die Fahrerin wurde unbestimmt verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15'000 Franken. (kapo/mas)

Montag, 7. März, 15:42 Uhr

Uzwil: Auto kollidiert mit Mountainbike

Am Sonntagnachmittag ist an der Taaholzstrasse in Uzwil ein Auto mit einem Mountainbike kollidiert. Ein 44-jähriger Mountainbiker wurde dabei leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto durch eine Bahnunterführung. Gleichzeitig bog der Mountainbiker in dieselbe Bahnunterführung ein und es kam zur Kollision. Der Mountainbiker stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2000 Franken. (kapo/mas)

Bei einem Unfall kollidierte ein Auto mit einem Mountainbikerfahrer. Bild: Kapo SG

Montag, 7. März, 14:57 Uhr

Lütisburg: «Zöpfli rollt» spendet die Lieferkosten

Die Einnahmen einer Woche werden für Menschen in Not im Krieg in der Ukraine gespendet. Bild: PD

Rollen lassen, statt selber rollen: André und Alice Probst aus Lütisburg machen es möglich. Im Spätherbst 2018 gründeten sie mit dem Start-Up «Zöpfli rollt» einen Hauslieferservice für Lebensmittel regionaler Anbieter in Wochenmarktqualität. Dank der steigenden Nachfrage ist der Familienbetrieb inzwischen zu einem erfolgreichen Kleinunternehmen gewachsen, die Liefertage wurden ausgedehnt und das Sortiment wurde erweitert.

Der Krieg in der Ukraine lässt die Probsts nicht kalt. Für sie ist klar: Sie möchten einen Beitrag zur Linderung des Leids leisten. Deshalb werden die gesamten Einnahmen, die in der Woche vom 14. bis 20. März aus der Lieferung der Produkte generiert werden, gespendet. Wer in dieser Zeit seine Lebensmittel bei «Zöpfli rollt» bestellt, unterstützt damit folglich nicht nur die Produzenten der Region, sondern auch Menschen, die ihr Zuhause und ihre Existenz verloren haben. (ahi)

Montag, 7. März, 13:51 Uhr

Erste Solaranlage als Dachmiete auf der Reithalle in Wil

Mit den Solarpanels auf dem Dach der Reithalle sollen jährlich 170'000 Kilowattstunden Strom produziert werden. Bild: PD

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben ein weiteres Solarprojekt umgesetzt: Auf dem gemieteten Dach der Reithalle vom Reitklub Wil wurde eine Solaranlage mit 178 Kilowatt-Peak-Leistung (kWp) und einer erwarteten Jahresproduktion von 170'000 Kilowattstunde (kWh) realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies entspricht dem Verbrauch von rund 35 Einfamilienhäusern.

Es handelt sich dabei um das erste Projekt im Modell «Dachmiete» und funktioniert wie folgt: Der Reitklub Wil überlässt den TBW die Dachflächen zum Betrieb einer Solaranlage. Die Vertragslaufzeit beträgt 25 Jahre ab der Inbetriebnahme, diese ist nun erfolgt. Die TBW zahlen der Vermieterin, dem Reitklub Wil, eine jährliche Miete für die Benutzung des Dachs und der nötigen Nebenräume für die Messanlagen der Solaranlage. Der gesamte produzierte Solarstrom gehört den TBW und wird den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt.

Der Strombedarf steigt

Die nationale Energiestrategie 2050 sieht einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie vor. Der Zubau aus erneuerbarer Energie, zum grossen Teil von der Sonne, soll bis im Jahr 2035 rund 11'400 Gigawattstunden (GWh) betragen. Der Stromverbrauch wird wegen der Substitution von Gas und Öl in der Schweiz bis 2035 um zehn Prozent steigen. Auch die Elektrifizierung der Fahrzeuge wird den Bedarf an Strom ansteigen lassen. Deshalb seien innovative Lösungen wie auf dem Dach der Wiler Reithalle gefragt, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Nicht nur für die TBW, auch für die Eigentümer der Reithalle würden sich Vorteile ergeben. Sie leisten einen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie und profitieren auch finanziell. Der Vertrag über 25 Jahre sichert regelmässige Mieteinnahmen. Dies funktioniert mit den TBW als lokalen Partner, der die Anlage schlüsselfertig montiert und für Wartung und Unterhalt sorgt.

Verschiedene Modelle

Bis 2050 sollen 15 Prozent des Stroms, der auf dem Stadtgebiet verbraucht wird, von Fotovoltaikanlagen stammen. Um dieses Ziel zu erreichen, fährt die TBW eine mehrgleisige Strategie. Mit dem Bürgermodell können Mieterinnen und Mieter in Solarpanels auf dem Dach der Eishalle beim Bergholz investieren. Des Weiteren unterstützen die TBW den Bau von Solaranlagen von Grundstückbesitzern mit dem Pachtmodell. Die TBW übernehmen dabei Planung und Baukosten für den Bau auf einem Privatgrundstück, der Hausbesitzer entrichtet dafür eine Pacht.

Zudem will die Stadt die Dächer grosser Gebäude und Unternehmen für den Bau von Solaranlagen nutzen. Zwei grosse Anlagen sind auf den Gebäuden der Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG sowie Müller Holzbau geplant. (pd/mas)

Montag, 7. März, 12:11 Uhr

Wil: Raub auf Tankstellenshop

Am Sonntag, kurz vor 19:30 Uhr, ist es zu einem Raubüberfall auf einen Tankstellenshop an der Zürcherstrasse in Wil gekommen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

In einem Tankstellenshop in Wil kam es zu einem Überfall. Bild: Kapo SG

Die mutmassliche Täterin, eine 19-jährige Schweizerin, betrat kurz vor 19:30 Uhr den Tankstellenshop. Sie nahm ein Getränk, begab sich damit zur Kasse und gab einer der anwesenden Verkäuferinnen zu verstehen, dass es sich um einen Überfall handle. Aus Schrecken ging die Verkäuferin nicht auf die Forderung ein. Der zweiten Verkäuferin gelang es, die 19-Jährige aus dem Shop zu vertreiben. Dabei zeigte die 19-Jährige ein Messer und setzte Pfefferspray ein. Die mutmassliche Täterin flüchtete daraufhin, konnte jedoch im Zuge der Fahndung durch die Kantonspolizei St.Gallen angehalten werden. (kapo/mas)

Montag, 7. März, 11:25 Uhr

Kein «Traum-Mätsch» für den FC Zuzwil

Ein Ausschnitt aus dem Bewerbungsvideo des FC Zuzwil für den «Traum-Mätsch». Bild: PD

Am Sonntag vor dem Spiel des FC St.Gallen gegen den FC Sion wurde der Gewinner des «Traum-Mätsch» bekannt gegeben. Im Rahmen eines Fernsehformats gibt es ein Freundschaftsspiel gegen den FCSG zu gewinnen. Fussballklubs aus der ganzen Schweiz haben sich für diesen «Traum-Mätsch» beworben, auch der FC Zuzwil. Mit seinem Bewerbungsvideo hat er es bis ins Finale geschafft.

Den «Traum-Mätsch» gewonnen hat nun der FC Urnäsch. Bei der Verkündung sei die Nervosität spürbar gewesen, schreibt der FC Zuzwil auf seiner Website. Gereicht hat es für den Klub, der am Wochenende von einem Trainingslager in Rimini zurückkehrte, leider nicht. Aber er schreibt: «Trotzdem darf man die Bewerbung des FC Zuzwil als Erfolg ansehen, wurden doch die Kreativität und der Effort der Spieler und Filmemacher von vielen Seiten gelobt.» (pd/mas)

Montag, 7. März, 10:30 Uhr

Aline Höpli holt Bronze in der Kombination

Aline Höpli. Bild: PD

Die Flawilerin Aline Höpli holt sich am Sonntag bei der Junioren-WM in Panorama in Kanada Bronze in der Kombination. Zur Erstplatzierten, Marie Lamure (Frankreich). fehlten der 21-Jährigen 0,64 Sekunden. Im Super-G fuhr die Nachwuchs-Skifahrerin auf Rang 24. (mas)

Sonntag, 6. März, 07:20 Uhr

Uzwil Futsal verliert gegen Futsal Maniacs das zweite Playoffspiel mit 3:9

Die ganz in Weiss gekleideten Uzwiler konnten im zweiten Playoffspiel mit den Maniacs aus Wettingen nicht mithalten. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Hierarchie in der Futsal Premier League ist wieder hergestellt. Futsal Maniacs, Zweiter der Qualifikation, liess Uzwil Futsal, Siebter der Qualifikation, im zweiten Playoffspiel keine Chance und siegte auch in dieser Höhe verdient mit 9:3.

Damit nahmen die Wettinger erfolgreich Revanche für die 4:9-Niederlage vor einer Woche. Die Liste der Abwesenden war eine zu hohe Hypothek für die Ostschweizer. Darunter waren mit Andi Querfozi, Mato Sego und Dario Koller drei Leistungsträger, die nicht adäquat ersetzt werden konnten.

Kam hinzu, dass mit Tolga Cakir, Luca Lanzendorfer und Sandro Studer (alle für den FC Uzwil) sowie Dave Obrist und Pascal Meier (beide FC Flawil) gleich fünf Akteure gleichentags für ihre Vereine noch auf dem Rasen im Einsatz standen. Eine Doppelbelastung, die zu sehr an den Kräften zehrte.

Nun kommt es am nächsten Samstag, wiederum in Wettingen, zum entscheidenden dritten Playoffspiel. Der Sieger stösst in den Halbfinal vor. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass Uzwil Futsal auch dann nicht in Bestbesetzung antreten kann. Letztlich ist die erstmalige Teilnahme an den Playoffs gegen ein reines Futsal-Team aber als Erfolg zu werten. (bl)

Sonntag, 6. März, 06:54 Uhr

Der FC Bazenheid gewinnt in Rüti mit 5:2

Die Bazenheider, in den weissen Trikots, konnten zum Abschluss der Testphase in Rüti überzeugen. Bild: Beat Lanzendorfer

Für den FC Bazenheid beginnt am kommenden Samstag auswärts gegen Rorschach-Goldach die Rückrunde, in der die Mannschaft an die Leistungen des goldenen Herbstes anknüpfen möchte.

Nach der rund zwei Monate dauernden Vorbereitung scheint das Vorhaben möglich. Für das letzte Testspiel vor dem ersten Ernstkampf reisten die Toggenburger am Samstag ins zürcherische Rüti und feierten einen überzeugenden 5:2-Sieg. Rüti, im letzten Sommer Absteiger aus der 2. Liga interregional, belegt aktuell in der Zürcher 2. Liga regional (Gruppe 2) den enttäuschenden elften Platz. Es droht ein erneuter Abstieg.

Die Probleme des Gegners interessierten die Bazenheider aber nicht. Trotz zweimaligem Rückstand waren die Gäste das klar bessere Team. Nebst den fünf geschossenen Toren, prallte der Ball noch fünf Mal an das Aluminium. Während Giovanni Pentrelli einmal ins Schwarze traf, schnürten Mirco Jungblut und Silvano Teixeira jeweils einen Doppelpack. (bl)

Samstag, 5. März, 09:46 Uhr

Niederuzwil: Fahrunfähig Selbstunfall verursacht

Der 47-Jährige kollidierte mit einer Baumulde. Den Führerausweis musste er abgeben. Bild: Kapo

Am Freitagabend, um 22:50 Uhr, ist es an der Bahnhofstrasse in Niederuzwil zu einem Selbstunfall eines Autos gekommen.

Ein 47-jähriger Mann war mit seinem Auto von Oberbüren in Richtung Uzwil unterwegs. Bei der Liegenschaft 125 kam sein Auto rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und durchbrach eine Hecke. Im Anschluss kollidierte es auf einem Parkplatz mit einer Baumulde sowie einem parkierten Auto und kam zum Stillstand.

Der Lenker wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen als fahrunfähig eingestuft. Er musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10’000 Franken geschätzt. (kapo/ahi)

Freitag, 4. März, 15:31 Uhr

FC Wil verpflichtet Leorat Bega

Der Neuzugang des FC Wil heisst Leorat Bega und steht bereits heute Abend im Auswärtsspiel gegen Yverdon für die Äbtestädter im Einsatz. Bild: PD

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Leorat Bega stösst per sofort zum FC Wil und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 – mit Option auf Verlängerung.

Der 18-Jährige wurde bei Servette ausgebildet und wechselte letzten Sommer zum SC Freiburg in die U19. Bei den Breisgauern spielte der Schweiz-Kosovare im defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger.

Bereits seit zwei Wochen ist der U19-Nationalspieler der Schweiz in den Trainingsbetrieb der Wiler integriert. Die Transferkommission der Swiss Football League hat den Wechsel unter Berücksichtigung der Härtefall-Klausel gutgeheissen. Die abschliessende Bestätigung der Liga ist vor wenigen Minuten eingetroffen. Damit kann der 1.93 Meter grosse Bega, der fortan mit der Trikotnummer 6 auflaufen wird, bereits heute Abend gegen Yverdon zum Einsatz kommen.

Das Spiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Die Wiler Zeitung berichtet via Liveticker direkt aus dem Stadion. (pd/red)

Freitag, 4. März, 15:04 Uhr

Sirnach: Gemeinderat unterstützt Ukraine mit 5000 Franken

Der Sirnacher Gemeinderat unterstützt die Glückskette und zeigt Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Uraine. Bild: Olaf Kühne

Der Gemeinderat Sirnach hat an seiner Sitzung vom 2. März mit grossem Bedauern von den Kriegshandlungen in der Ukraine Kenntnis genommen. Die Lage für die betroffene Zivilbevölkerung ist sehr schwierig und mit jedem weiteren Kriegstag verschlechtert sich die Situation. Die betroffenen Menschen sind angewiesen auf die Hilfe und die Solidarität aus anderen Ländern.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, für die Gemeinde Sirnach einen Beitrag von 5‘000 Franken für Hilfsaktionen zu sprechen. Dieser Beitrag wird der Stiftung Glückskette Schweiz ausbezahlt. Dieses Hilfswerk ist eine anerkannte und zuverlässige Organisation und sie ist gut vernetzt. Dies garantiert eine rasche und gezielte Wirksamkeit von Spenden.

Der Gemeinderat ist ausserdem bereit, in Zusammenarbeit mit kantonalen und regionalen Organisationen sich der Aufgabe zur Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine anzunehmen. (gk)

Freitag, 4. März, 12:45 Uhr

Züberwangen: Auffahrkollision auf der Autobahn

Beim Unfall verletzte sich ieine 36-jährige Frau leicht. Bild: kapo

Am Donnerstag, um 17.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 zu einer Auffahrkollision. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von St.Gallen in Richtung Zürich. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sie ihr Auto stark abbremsen. Ein ihr folgender 26-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät. Sein Auto prallte in das Autoheck der 36-Jährigen.

Die Frau wurde bei der Auffahrkollision leicht verletzt, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 18’000 Franken.

Freitag, 4. März, 10:57 Uhr

Wil: Psychiatrieverbund Nord/Süd kommt in den Kantonsrat

Der Kantonsrat berät im April den Zusammenschluss der Psychiatrieverbunde Nord und Süd in erster Lesung. Bild: PD

Mit der 2021 gutgeheissenen Motion «Mehr Effizienz dank der Vereinigung der Psychiatrieverbunde» forderte der Kantonsrat von der Regierung eine Änderung des Gesetzes über die Psychiatrieverbunde. Die beiden Verbunde Nord und Süd sollten im Sinn der Effizienz und Einheitlichkeit in ein gemeinsames Unternehmen überführt werden, als öffentlich-rechtliche Anstalt mit den stationären Standorten Pfäfers und Wil. Die beiden Psychiatrieverbunde arbeiten bereits heute eng zusammen, haben eine gemeinsame Unternehmens- und Kooperationsstrategie und denselben Verwaltungsrat.

Jetzt kommt die Vorlage in den Kantonsrat. Beraten wird sie in der kommenden Aprilsession in erster Lesung und voraussichtlich in der Junisession 2022 in zweiter Lesung. Die vorberatende Kommission beantragt dem Kantonsrat Eintreten. (pd/red)

Freitag, 4. März, 10:24 Uhr

Wil: Informationsanlass zum Lichtkunstfestival

Nachdem das Parlament den Beitrag für das Lichtkunstfestival aus dem Budget gestrichen hat, werden nun Alternativen zur Organisation geprüft. Bild: PD

In der Wiler Altstadt soll ein Lichtkunstfestival stattfinden. Das Projekt hat zum Ziel, eine Ausstellung im öffentlichen Raum zu ermöglichen, welche den Fokus auf die Lichtkunst setzt. Das Festival soll für alle Bevölkerungsschichten zugänglich sein und eine überregionale Ausstrahlungskraft aufweisen. Die Umsetzung soll deshalb gemeinsam mit verschiedenen Anspruchsgruppen erfolgen.

Nachdem das Stadtparlament einen entsprechenden Betrag für 2022 aus dem Budget gestrichen hatte, werden nun andere Alternativen zur Organisation des Anlasses geprüft. Die Stadt Wil lädt deshalb Interessierte zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr im Hof zu Wil statt. Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte können sich bis zum 13. März per E-Mail anmelden. (gk)

Freitag, 4. März, 09:19 Uhr

Braunau: Bei Selbstunfall schwer verletzt

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Nach einem Selbstunfall in Braunau musste am Freitagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt von der Rega ins Spital geflogen werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein Autofahrer gegen 3.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Stehrenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses die Gegenfahrbahn überquerte und in einen Baum prallte. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt durch die Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Wil und Braunau erstellten eine Umleitung.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden. (kapo)

Donnerstag, 3. März, 18:06 Uhr

Zahlreiche Menschen am Friedensgebet in Wil

Zahlreiche Menschen beteten in Wil für Frieden in der Ukraine. Bild: PD

Die Organisatoren zeigen sich tief berührt, wie viele Menschen sich am Dienstagabend im St. Peter Park in Wil versammelt haben, um gemeinsam für den Frieden zu beten und geschlossen ein Zeichen für Solidarität mit den Betroffenen des Krieges in der Ukraine zu setzen.

Auch wenn wir uns kaum vorstellen können, was die Menschen in der Ukraine erleben, konnten wir im Anschluss an das Friedensgebet bewegende Reden zweier Ukrainerinnen und einer Russin hören, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Grosszügige Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Sie teilten die Hoffnung der Menschen in der Ukraine für Frieden, Freiheit und Demokratie und beten, dass möglichst bald die Waffen schweigen. Die Gedanken und Gebete seien aber auch bei all jenen Russinnen und Russen, die gegen den Krieg protestierten und ihr eigene Freiheit dafür riskierten.

Sehr berührend sei schliesslich die Grosszügigkeit vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So kamen alleine an diesem Tag über 3’000 Franken zusammen. Die Aktion läuft noch einige Tage weiter. (pd/mkn)

Donnerstag, 3. März, 17:35 Uhr

Neue Aufgabe für den früheren Uzwiler Schulratspräsidenten Daniel Wyder

Daniel Wyder ist Schulleiter in Walzenhausen Bild: PD

Der Schulleiter der Volksschule, Daniel Dütsch fällt seit Juni 2021 krankheitsbedingt aus und kann sein Amt nicht wieder aufnehmen. Das teilt die Gemeinde Walzenhausen (AR) mit. Als Schulleiter ad Interim nimmt Daniel Wyder seit Juli 2021 die operative Führung der Schule Walzenhausen mit einem Pensum von 80 Prozent wahr.

Daniel Wyder war von 2013 bis 2020 als hauptamtlicher Schulratspräsident und Gemeinderat in Uzwil tätig, wo er die Wiederwahl knapp nicht schaffte. Seit Dezember 2021 bildet sich Daniel Wyder zum Schulleiter an der Pädagogischen Hochschule Zürich weiter.

Die Schulkommission und Daniel Wyder sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Der Gemeinderat hat Daniel Wyder deshalb als Schulleiter der Schule Walzenhausen gewählt. (gk/mkn)

Donnerstag, 3. März, 16:45 Uhr

Oberuzwil: Neue Geschäftsführerin im Tertianum Christa

Die neue Geschäftsführerin der Tertianum Christa in Oberuzwil, Karin Eggenberger. Bild: PD

Karin Eggenberger heisst die neue Geschäftsführerin des des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Christa. Sie hat vor zwei Monaten in Oberuzwil angefangen und folgt nahtlos auf die langjährige Heimleiterin Mirjam Schmidhauser. Karin Eggenberger ist seit 26 Jahren im Gesundheitswesen tätig. Sie will durch öffentliche Anlässe und eine offensive Kommunikation die Stärken gegen aussen besser sichtbar machen. (pd)

Donnerstag, 3. März, 16:26 Uhr

Erfolge für Käser aus der Region Wil an der WM in Wisconsin (USA)

Lager von Appenzeller Käse. Bild: Ralph Ribi

Vom 1. bis zum 3. März fanden die Käseweltmeisterschaften 2022 im Bundesstaat Wisconsin (USA) statt. Auch Appenzeller Käser aus der Region Wil und aus dem Toggenburg konnten die Jury mit ihren Produkten überzeugen. Das teilt die Sortenorganisation mit.

In der Kategorie Appenzeller mild-würzig siegte Hans Näf (Käserei Niederbüren). Zweiter wurde Sämi Mani (Käserei Wald-Schönengrund). Marcel Gabriel (Käserei Gabriel, Oberbüren) kam auf den Bronze-Platz.

In der Kategorie Appenzeller gereift belegte Marcel Gabriel den ersten Platz vor Godi Thönen (Käserei Wängi). Dritter wurde Christian Tschumper (Käserei Ifang, Degersheim). In der Kategorie geschmierte halbharte Käse holte Lucas Meier (Käserei Kirchberg) den dritten Platz. (pd/mkn)

Donnerstag, 3. März, 14:12 Uhr

Niederbüren: Letzter Unterflurbehälter in Betrieb genommen

Unterflurbehälter in Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

In Niederbüren wurde vor kurzem der Unterflurbehälter (UFB) bei der Avia-Tankstrasse an der Staatsstrasse 16 in Betrieb genommen. In der Gemeinde gibt es elf UFB. Mehr sind nicht vorgesehen.

Am 14. März findet deshalb zum letzten Mal eine Strassensammlung der Kehrichtsäcke statt. Das teilt der Gemeinderat mit und betont, man habe bisher gute Erfahrungen mit den UFB gemacht. Zum Schluss erinnert der Gemeinderat daran, dass weiterhin graue Gebührensäcke für den Kehricht verwendet werden müssen. (mkn)

Donnerstag, 4. April, 10:17 Uhr

Uzwil: Für Finanzierung der Grüngutabfuhr ohne Steuern

Grüngut-Container. die Grünabfuhr soll in Uzwil künftig kosten. Bild: Stefan Kaiser

Der Gemeinderat von Uzwil schickt das revidierte Reglement über die Abfallentsorgung in die Vernehmlassung. Das teilt die Gemeinde mit. Etwa 520’000 Franken kostet die Abfallentsorgung die Gemeinde im Jahr. 400’000 Franken davon entfallen auf die Grünabfuhr, heisst es weiter. Die Abfallentsorgung dürfe aber nicht aus Steuermitteln finanziert werden.

Der Kanton habe die Gemeinde aufgefordert, die Finanzierung anzupassen. Der Reglementsentwurf erfülle diese Vorgabe. Die Grundgebühr solle 0,035 Promille des Schätzwerts der Grundstücke betragen. Das bringe Einnahmen von rund 115’000 Franken. Der Gemeinderat wolle am heutigen Leistungsangebot festhalten und das Grüngut von Frühjahr bis Herbst einsammeln lassen. (gk/mkn)

Donnerstag, 3. März, 09:22 Uhr

Flawil: Bürgerversammlung wird durchgeführt

Die Bürgerversammlung von Flawil findet Ende April statt. Bild: Andrea Häusler

Die Regierung des Kantons St.Gallen ermöglicht es den Gemeinden, anstelle der Frühjahrs-Bürgerversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen. Da der Bundesrat Mitte Februar 2022 die schweizweiten Massnahmen gegen die Corona-Pandemie zum grössten Teil aufgehoben hat, hat der Gemeinderat entschieden, die Bürgerversammlung vom 26. April 2022 durchzuführen.

Die aktuelle Lage lässt aus Sicht des Gemeinderats eine Bürgerversammlung problemlos zu. Er erachtet es als wichtig, einen Schritt hin zur Normalität zu machen. Aus diesem Grund hat der Rat entschieden, die auf die Möglichkeit einer Urnenabstimmung zu verzichten. (gk/mkn)

Mittwoch, 2. März, 17:20 Uhr

Dringliche Interpellation der Juso Wil zu Gas aus Russland

Timo Räbsamen, Juso-Stadtparlamentarier. Bild: PD

«Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine war für viele ein Schock», schreibt der Wiler Stadtparlamentarier Timo Räbsamen (Juso) in einer dringlichen Interpellation an den Stadtrat. Das russische Regime habe Unmengen von Geld, um den Krieg zu finanzieren. «Aus diesem Grund muss auch die Stadt Wil sich fragen, inwiefern ihr Geld in den Händen des russischen Regimes landet.»

Deshalb stellt Räbsamen die Frage, ob die Technischen Betriebe Wil (TBW) Gas aus Russland beziehen und wie gross der Anteil an der Gesamtmenge ist. Des Weiteren will er von der Stadt wissen, wie viel Geld im vergangenen Jahr in russisches Gas gesteckt wurde und ob der Stadtrat bereit sei, die TBW mit einem Handelsverbot mit russischem Gas zu belegen. Die dringliche Interpellation wurde am Mittwoch eingereicht. (pd/mas)

Mittwoch, 2. März, 16:29 Uhr

Notfallszenario für «hallowil.ch»

Die Website von «hallowil.ch». Bild: Andrea Häusler

Die Software der regionalen Onlinezeitung «hallowil.ch» stammt aus der Ukraine. Die gesamte IT-Infrastruktur befindet sich in Kiew. Aufgrund des dort herrschenden Krieges funktionieren die Internetplattform und die App der Onlinezeitung teilweise nicht.

Ein Medienpark in der Ukraine, in dem auch das IT-Team von «hallowil.ch» seinen Sitz hat, wurde beschossen und zu grossen Teilen zerstört. Der für das Portal Verantwortliche konnte nicht mehr erreicht werden – gemäss Aussagen von Kollegen habe er einen der russischen Angriffe nicht überlebt, schreibt die Plattform.

«Die Ostschweiz» gewährt «hallowil.ch» nun vorübergehend Gastrecht auf ihrer Website. Sollte also die Software ausfallen, würde man die Domain www.hallowil.ch umgehend auf eine Unterseite von www.dieostschweiz.ch weiterleiten und dort Mitteilungen publizieren. (red)

Mittwoch, 2. März, 15:00 Uhr

Peach Weber tritt im Stadtsaal Wil auf

Peach Weber tritt mit seinem neuen Programm im Stadtsaal Wil auf. Bild: PD

Mit seinem neuen Programm «Gäxplosion» ist Peach Weber auf seiner 16. Tournee durch die Schweiz. Das Schweizer Comedy-Urgestein ist seit über 40 Jahren in der Branche. Am Mittwoch, 16. März, tritt Peach Weber im Stadtsaal in Wil auf. Beginn ist um 20 Uhr, Türöffnung um 19 Uhr. Tickets sind in Manor- und Coop-City-Filialen sowie unter www.ticketcorner.ch erhältlich. (red)

Mittwoch, 2. März, 11:22 Uhr

Niederuzwil setzt ein Zeichen für den Frieden

Wie in St.Gallen sollen jeweils am Freitagabend auch auf den Stufen der katholischen Kirche in Niederuzwil Kerzen angezündet werden. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Krieg in der Ukraine macht betroffen und ohnmächtig, auch die Menschen in der Schweiz. Er löst Angst aus und drängt zum Handeln.

Die katholische Kirche Uzwil und Umgebung lädt ein, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Jeweils am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr – vorläufig bis Ende März – besteht die Möglichkeit, auf den Stufen vor der katholischen Kirche Niederuzwil ein Licht anzuzünden und nach Wunsch etwas in ein «Sorgenbuch» hineinzuschreiben. (pd)

Mittwoch, 2. März, 09:13 Uhr

Münchwilen: Alkoholisiertem Fahrer den Führerausweis eingezogen

Die Polizei hielt einen alkoholisierten Autofahrer an. Symbolbild: Valentin Flauraud / KEYSTONE

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Mittwoch in Münchwilen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das heisst es in einer Medienmitteilung.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach Mitternacht einen Autofahrer auf der Wilerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 42-jährigen Bosnier einen Wert von 0,7 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo)

Dienstag, 1. März, 16:16 Uhr

SVP nominiert André Müller als Kreisgerichtspräsidenten

Das Kreisgericht Wil hat seinen Sitz in Flawil. Bild: Philipp Stutz

Stefan Haltinner, Flawil, hat nach über 30-jähriger Tätigkeit als Präsident des Kreisgerichts Wil mit Sitz in Flawil seinen Rücktritt per 31. August 2023 erklärt. Somit findet im Gerichtskreis Wil (Gemeinden Wil, Uzwil, Oberuzwil, Jonschwil, Oberbüren, Niederbüren, Flawil, Degersheim, Zuzwil und Niederhelfenschwil) am 15. März 2022 eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2021/2027 statt.

Die SVP-Kreispartei Wil schlägt André Müller, Züberwangen, seit zehn Jahren Kreisrichter, zur Wahl als Gerichtspräsident und Nachfolger von Stefan Haltinner vor.

Überdies hat Nicole Flepp (SP), Schwarzenbach, wegen Wegzugs aus dem Gerichtskreis ihren Rücktritt als nebenamtliche Richterin erklärt. Somit hat auch hier eine Ersatzwahl stattzufinden. Die SVP erhebe keinen Anspruch auf diesen Sitz, da ihr Soll aufgrund des Parteienproporzes erfüllt sei, sagt Bruno Dudli, Präsident der SVP-Kreispartei Wil. Wahlvorschläge müssen bis spätestens 7. März eingereicht werden. (stu)

Dienstag, 1. März, 15:40 Uhr

Auffahrkollision auf der Autobahn zwischen Wil und Raststätte Thurau

Die Fahrerin des vorderen Autos wurde leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Am Dienstagmorgen, kurz vor 7.35 Uhr, hat sich auf der Autobahn A1 zwischen Wil und der Raststätte Thurau Süd ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos ereignet. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf dem Überholstreifen aus der Richtung Zürich kommend Richtung St.Gallen. Hinter ihr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto.

Bei Züberwangen musste die Frau aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs stark abbremsen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, kam es in der Folge zur Auffahrkollision, bei der das Auto des 38-Jährigen gegen das Heck des Autos der Frau prallte. Die 26-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden von rund 30’000 Franken. (red)

Dienstag, 1. März, 15:50 Uhr

Polizei sucht Person, die in Wolfikon mit Pfosten kollidiert ist

Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Bild: Kapo SG

Auf einem Vorplatz in Wolfikon ist zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen Metallpfosten gefahren. Die Lenkerin oder der Lenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Die Person dürfte mit einem Fahrzeug in der Linkskurve, Höhe Angels Bar, über den rechten Strassenrand hinaus geraten sein und mit der Front gegen einen Absperrpfahl aus Metall und eine Absperrkette geprallt sein. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder der lenkenden Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bazenheid, 058'229'76'00, zu melden. (red)

Dienstag, 1. März, 11:32 Uhr

Lütisburg plant eine neue Einfachhalle mit Bühne

Die Turnhalle in Lütisburg ist zu klein. Sie soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Timon Kobelt

Im November 2018 lehnte die Bevölkerung von Lütisburg einen Kredit über 8,5 Millionen Franken für den Neubau einer Mehrzweckhalle ab. Doch das Dorf benötigt nach wie vor eine neue Halle. Seit Oktober 2021 klären Schulrat und Gemeinderat in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe die Rahmenbedingungen für ein neues Projekt. Das Ziel war Einigkeit über die Grösse sowie das Kostendach für die neue Mehrzweckhalle.

Die Arbeitsgruppe hat sich mit dem schulischen Bedarf, der Zukunft des Schulhauses Oberdorf, dem ausserschulischen Bedarf sowie den Parkplätzen auseinandergesetzt. Auch die Zonenplanung, die Bevölkerungsentwicklung, die finanziellen Tragbarkeit sowie die allfällige Gemeindevereinigung mit Bütschwil-Ganterschwil wurden berücksichtigt.

Wie dem aktuellen Mitteilungsblatt zu entnehmen ist, haben sich die beide Räte für eine Einfachhalle mit Bühne und Office entschieden. Das maximale Kostendach für den Baukredit wird bei 7,5 Millionen Franken festgesetzt. Die heutige Turnhalle misst 11 mal 20 Meter. Eine neue Einfachhalle misst 16 mal 28 Meter.

Der Schulrat wird der Schulbürgerversammlung 2022 einen Projektierungskredit über 350’000 Franken beantragen. Auf der Basis des Vorprojektes und dem Kostenvoranschlag wird dann den Schulbürgerinnen und Schulbürgern der Baukredit beantragt. Ziel ist es, im Jahr 2023 mit den Bauarbeiten für die neue Mehrzweckhalle zu beginnen. (gk)

Dienstag, 1. März, 09:57 Uhr

Uzwil: 19-jähriger Rollerfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Das Auto kam vom einem Vorplatz. Bild: Kapo SG

Am Montag, kurz vor 13 Uhr, sind auf der Säntisstrasse in Uzwil ein Auto und ein Elektro-Roller zusammengestossen. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Vorplatz einer Liegenschaft Richtung Säntisstrasse und beabsichtigte, auf diese einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 19-jähriger Mann auf seinem Elektro-Roller Richtung Bahnhof Uzwil.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Dabei prallte der Elektro-Roller gegen die linke Seite des Autos. Der Rollerfahrer wurde verletzt, er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 5500 Franken. (red)

Dienstag, 1. März, 09:05 Uhr

Züge zwischen Flawil und Gossau fallen aus

Am Bahnhof Flawil warten Pendler auf den Bahnersatz. Bild: Andrea Häusler

Heute Morgen, gegen 8 Uhr, meldeten die SBB Einschränkungen im Bahnverkehr. Aufgrund einer Störung fallen sämtliche Züge zwischen Flawil und Gossau aus. Die Dauer der Störung ist unbestimmt. Zwischen Gossau Bahnhof und Flawil Bahnhof sowie in Gegenrichtung verkehren Bahnersatzbusse. (red)

Montag, 28. Februar, 17:01 Uhr

Besuche in den Spitälern Wattwil und Wil wieder möglich

Die Patientinnen und Patienten im Spital Wil können wieder besucht werden. Bild: PD

Das Besuchsverbot in den Spitälern Wattwil und Wil wird aufgehoben. Ab dem 1. März sind Patientenbesuche wieder in gewohntem Umfang möglich. Dies teilt die Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit. Es gelten wieder die gewohnten Besuchszeiten.

Gleichzeitig mit der Aufhebung der Besuchsbeschränkungen stehen die Restaurants in den beiden Spitälern auch externen Besuchern wieder offen. Weiterhin gilt im Spital eine Maskentragepflicht und die Hygieneregeln sind einzuhalten.

Montag, 28. Februar, 16:47 Uhr

Wil: Autofahrer verzeigt wegen vereisten Scheiben

Im Winter müssen die Frontscheibe und die vorderen Seitenscheiben vom Eis befreit sein. Bild: Kapo

Am Montagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen in Wil ein Auto angehalten, bei dem die erforderlichen Scheiben nicht vollständig von Eis befreit waren. Der Autofahrer wird zur Anzeige gebracht.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde in Wil kurz nach 6.30 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer angehalten. Bei seinem Auto waren der obere Bereich der Frontscheibe und die rechte Seitenscheibe nicht vollständig vom Eis befreit.

Die Frontscheiben und die vorderen Seitenscheiben müssen zwingend vollständig freigekratzt werden. Weitere Infos gibt es im entsprechenden Kapo-Ratgeber. (kapo)

Montag, 28. Februar, 14:46 Uhr

Tägerschen: Mofafahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Tägerschen wurde ein 14-jähriger Mofafahrer verletzt. Bild: Lorenz Frischknecht

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Tägerschen wurde am Montagmittag ein Mofafahrer verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, war ein 68-jähriger Autofahrer kurz nach 11.30 Uhr auf der Strasse «Sonnenhügel» in Richtung Wilerstrasse unterwegs. Bei der Verzweigung kam zum Zusammenstoss mit einem vortrittsberechtigten Mofafahrer, der auf dem Radweg in Richtung Bettwiesen unterwegs war.

Der 14-jährige Mofafahrer wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken. (kapo)

Montag, 28. Februar, 10:09 Uhr

Nancy Flury übernimmt die Leitung Hof zu Wil

Nancy Flury wird Geschäftsführerin des Hofs zu Wil. Bild: PD

Der Stiftungsrat der Stiftung Hof zu Wil hat Nancy Flury, Co-Leiterin der Stadtbibliothek, per Anfang April mit der Geschäftsführung der Stiftung betraut. Die Stelle ist befristet bis Ende 2024. Die wichtigste Aufgabe der neuen Hofleiterin ist die Begleitung der 3. Umbau-Etappe und die Vorbereitung des Betriebes nach dem Umbau. Dies teilt die Stiftung in einer Medienmitteilung mit.

In den nächsten Jahren werden insgesamt rund 25,5 Millionen Franken in bauliche Massnahmen im Hof zu Wil investiert. Zudem soll der Hof Teil des Stiftsbezirks St.Gallen und damit Unesco-Weltkulturerbe werden. Das führt zu einer grossen Aufwertung und auch zu zusätzlichen Aufgaben.

Der Stiftungsrat der Stiftung Hof zu Wil hat sich deshalb entschieden, eine Hofleitung einzusetzen. Nancy Flury wird nun die ersten Arbeiten übernehmen und insbesondere auch das Profil der Hofleitung erarbeiten. In der Folge wird die Stelle öffentlich ausgeschrieben.

Nancy Flury ist Co-Leiterin der Stadtbibliothek. Sie wird auch weiterhin in dieser Funktion tätig sein, ihr Pensum aber leicht reduzieren. Die Stadtbibliothek befindet sich bereits heute im Hof. Der Stiftungsrat ist überzeugt, mit Nancy Flury eine geeignete Person für die Aufbauphase gefunden zu haben. Sie ist ausgebildete Bibliothekarin und bildete sich weiter im Bereich Marketing. (pd/sas)

Sonntag, 27. Februar, 20:43 Uhr

Solidarität mit der Ukraine: Friedensgebete in Wil

Rund 60 Personen beteiligten sich am ersten Wiler Friedensgebet am Samstagabend. Bild: PD

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt derzeit die Menschen rund um den Erdball und versetzt sie in Sorge. Dies geht einher mit einer grossen Solidaritätswelle für die Ukraine, welche dieser Tage von Russland angegriffen wird. Am Wochenende fand in Bern bereits die zweite Demonstration statt, an der geschätzt um die 20000 Personen teilgenommen haben dürften.

Aber auch in Wil gab es die ersten Solidaritätsveranstaltungen. Am Samstagabend wurde vor der Kirche St. Peter ein Friedensgebet abgehalten. Es beteiligten sich rund 60 Personen. Während einer halben Stunde wurde für Frieden in der Ukraine gesungen und gebetet. Rund um das Feuer standen Wilerinnen und Wiler mit Kerzen in den Händen.

Am Sonntagabend stand der Jugendgottesdienst in der Kirche St. Nikolaus ebenfalls im Zeichen der Situation in Osteuropa. Am kommenden Mittwoch steht in Wil ein weiteres Friedensgebet an. Und zwar um 18 Uhr im St.-Peter-Park. Die ganze Bevölkerung ist dazu eingeladen. (pd)

Sonntag, 27. Februar, 17:26 Uhr

FC Uzwil Futsal schlägt die Maniacs aus Wettingen mit 9:4

Jubel im Lager von Uzwil Futsal, der erste von zwei nötigen Siegen ist geschafft. Bild: Beat Lanzendorfer

Das kommt einer faustdicken Überraschung gleich. Dank einer herausragenden Leistung des gesamten Teams schlägt der FC Uzwil Futsal in den Viertelfinals der Playoffs in der Futsal Premier League die Maniacs aus Wettingen mit 9:4.

Bereits zur Pause lagen die Ostschweizer mit 5:1 in Führung. Somit hat der Siebte gegen den Zweiten der Qualifikation den ersten von zwei nötigen Siegen bereits im Trockenen. Das zweite Playoffspiel findet am kommenden Samstag in Wettingen statt. (bl)

Sonntag, 27. Februar, 12.01 Uhr

Auch die Migros Bazenheid feierte Fasnacht

Da hat manch ein treuer Kunde gestaunt und grosse Augen gemacht: In der Migros Bazenheid wurde am Samstag Fastnacht gefeiert. Die Mitarbeiter waren verkleidet bei der Arbeit. (pd)

Spezieller Dressed-Code für die Mitarbeiter der Migros Bazenheid. Bild: PD

Samstag, 26. Februar, 17:55 Uhr

Wil: Brand in Tiefgarage an Rosenstrasse

Der Brand richtete einigen Sachschaden an. Bild: kapo

Am Samstag um kurz vor 11 Uhr ist der Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen Rauch aus einer Tiefgarage an der Rosenstrasse in Wil gemeldet worden. Es entstand Rauch- und Russschaden von mehreren tausend Franken.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus der Tiefgarage. Die anwesenden Personen im Gebäude konnten dieses selbstständig und unverletzt verlassen. Die Brandausbruchszone konnte in einer Ecke der Tiefgarage lokalisiert werden. Gemäss jetzigem Kenntnisstand war dort Unrat deponiert.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und anschliessend die Garage entlüften. Im Einsatz stand die zuständige Feuerwehr mit rund 30 Angehörigen, ein Rettungswagen sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Im Moment wird nicht von einer Vorsätzlichkeit ausgegangen. Dies vermeldet die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag. (kapo)

Samstag, 26. Februar, 12.18 Uhr

Bazenheid: Umfahrung musste gesperrt werden

Am Freitag um kurz vor 16:20 Uhr, ist es auf der Autostrasse zwischen Bazenheid und Wil zu einem Selbstunfall gekommen. Ursache war mutmasslich ein medizinisches Problem bei einer 73-jährigen Autofahrerin. Die Frau wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Die Umfahrung Bazenheid musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungswagen, die Rega und die zuständige Feuerwehr, welche die Umleitung sicherstellte. Dies teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mit (kapo)

Freitag, 25. Februar, 16:05 Uhr

Die Thurgauer Kantonspolizei nimmt in Sirnach einen Drogenhändler fest

Die Thurgauer Kantonspolizei hat bei einem Drogenhändler insgesamt 430 Gramm Heroin sichergestellt. Symbolbild

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Donnerstag in Sirnach einen Drogenhändler festgenommen und dabei rund 230 Gramm Heroin sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Gegen 12 Uhr kontrollierten Fahnder der Kantonspolizei Thurgau an der Fischingerstrasse einen 20-Jährigen. Weil der Mann im Besitz von rund 30 Gramm Heroin war, wurde an seinem Logisort eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort stellten die Polizisten weitere 200 Gramm Heroin sicher.

Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung. Der Albaner, der sich als Tourist in der Schweiz aufhält, befindet sich in Haft. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (kapo)

Freitag, 25. Februar, 13:45 Uhr

Die Operette Sirnach ist auf Erfolgskurs

Die Operette in Sirnach hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Bild: Olaf Kühne

Am 15. Januar feierte die Operette Sirnach Premiere der neusten Inszenierung, dem Stück «Im weissen Rössl». Bereits haben über 3500 Besucherinnen und Besucher das Stück gesehen. Nun kommt es aufgrund der guten Vorverkaufszahlen am 27. März zu einer Zusatzvorstellung.

Die Tickets für die Zusatzvorstellung vom Sonntag, 27. März, können ab sofort bezogen werden. (pd)

Tickets und alle weiteren Informationen unter: www.operette-sirnach.ch.

Freitag, 25. Februar, 09:32 Uhr

Die Stadt Wil erteilt Ausnahmebewilligung für Nachtarbeiten beim Bahnhof

Beim Wiler Bahnhof werden in der Nacht vom Sonntag auf Montag Bauarbeiten ausgeführt. Bild: PD

In der Nacht vom Sonntag, 27. Februar, ab 23.15 Uhr, auf Montag, 28. Februar, bis 6 Uhr, werden im Zusammenhang mit dem Aufbau des Daches für den provisorischen Velounterstand Arbeiten beim Bahnhofareal durchgeführt.

Die Stadt Wil hat für diese lärmintensiven Baustellenarbeiten gemäss Immissionsschutzreglement eine Ausnahmebewilligung erteilt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Wil hervor. (gk)

Freitag, 25. Februar, 08:28 Uhr

Die Hulftegg Stafette findet in diesem Jahr zum 55. Mal statt

Die Teilnehmenden der Hulftegg Stafette werden jeweils auch von vielen Besucherinnen und Besuchern an der Strecke unterstützt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach zwei Jahren, in denen die Hulftegg Stafette wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnte, herrscht in Mühlrüti so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Die Verantwortlichen sind bereits mittendrin bei der Organisation der 55. Hulftegg Stafette, deren Startschuss am Samstag, 7. Mai erfolgt.

Der polysportive Team-Event besteht aus den fünf Disziplinen Hindernis-Cross, Geländelauf, Bike, Rad und Schlusslauf. Gesamthaft sind 25 Kilometer und 1'455 Höhenmeter zu bewältigen. Erwartet werden beim Anlass mit Massenstart mehrere hundert Teilnehmende. (bl)

Anmeldungen können ab sofort unter www.sc-hulftegg.ch getätigt werden.

Donnerstag, 24. Februar, 16:41 Uhr

Rickenbach: Elterntaxis sollen verboten werden

Elterntaxis sind auf der Zufahrtsstrasse zur Schule Rickenbach schon lange ein Problem. Bild: PD

Seit längerer Zeit suche die Primarschulgemeinde nach einer Lösung, um die Elterntaxi-Problematik zu entschärfen. Das schreibt Gemeindepräsident Ivan Knobel in der neuesten Ausgabe der Mitteilungen aus dem Gemeindehaus.

Nach mehreren Gesprächen und Abklärungen habe sich herausgestellt, dass ein «Temporäres Halteverbot» an der Kirchstrasse die einfachste und erfolgversprechendste Verkehrsmassnahme sein könnte. Das Halteverbot liege bis zum 12. März öffentlich auf und solle ab den Frühlingsferien 2022 für eine Versuchsphase von einem Jahr angeordnet werden, heisst es weiter. (gk/mkn)

Donnerstag, 24. Februar, 15:15 Uhr

Impfzentrum Wil bleibt vorläufig

Die Pop-up-Impfstelle an der Bahnhofstrasse in Wattwi wurde mittlerweile geschlossenl. Bild: Simon Dudle

Der Kanton St. Gallen wird das Contact-Tracing voraussichtlich auf Anfang April beenden. Im Hintergrund bleiben die Basisstrukturen mit einem kleinen Personalbestand jedoch bestehen, um rasch reagieren zu können, falls die epidemiologische Lage dies verlangen würde. Das teilt der Kanton mit. Bis Ende März stellen auch die Teststellen an den Spitälern Wil, Grabs, Altstätten und Linth ihren Betrieb ein.

Die Impfung gegen das Coronavirus stellt weiterhin den sichersten und einfachsten Schutz vor einer schweren Erkrankung dar. Der Kanton wird die vier Impfzentren in St. Gallen, Rapperswil-Jona, Buchs und Wil deshalb bis auf Weiteres weiterbetreiben, jedoch die Betriebszeiten jeweils der Nachfrage anpassen.

In den Impfzentren sind alle Impfstoffe verfügbar. Bei steigenden Fallzahlen oder neu auftauchenden Mutationen kann die Infrastruktur rasch wieder ausgebaut werden. Die Pop-Up-Impfstellen wurden diese Woche geschlossen. (pd/mkn)

Donnerstag, 24. Februar, 10:21 Uhr

Niederbüren: Schwarze Zahlen und Antrag auf Steuerfusssenkung

Auch Niederbüren hat mehr Geld in der Kasse als budgetiert. Bild: PD

Auch Niederbüren schliesst mit einem Gewinn in der Erfolgsrechnung 2021 ab. Das ist der neuesten Ausgabe des Mitteilungsblatts zu entnehmen. Statt einem Verlust von 294'515 Franken resultiert ein Gewinn von 402'153 Franken. Die Besserstellung beträgt 696'668 Franken.

Der Gewinn soll ins Eigenkapital fliessen und das für dieses Jahr budgetierte Defizit decken. Für dieses Jahr beantragt der Gemeinderat den Stimmbürgern eine Senkung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte auf 126 Prozent.

Zur Besserstellung trug unter anderem die Aufwertung der Liegenschaft Lehrerhaus um 155'000 Franken bei. Aber auch die Steuern flossen reichlicher als erwartet. Das Plus macht 209'667 Franken aus. Zurückzuführen ist es auf die höheren Grundstücksgewinn-, Handänderungs- und Firmensteuern. (mkn)

Donnerstag, 24. Februar, 09:44 Uhr

Oberuzwil: Kindergarten ohne Spielzeug

Drei Monate lang sind die Spielsachen in den Kindergärten an der Oberuzwiler Schulstrasse in den Ferien Bild: PD

Während zwölf Wochen steht den Kindern in den beiden Kindergärten an der Schulstrasse in Oberuzwil nur unstrukturiertes Material wie zum Beispiel Kartonschachteln, Seile, Wäscheklammern und Tücher zur Verfügung. Alle regulär verfügbaren, vorgefertigten Spielsachen wurden in die Ferien geschickt und weggeräumt. Der gewohnte Unterricht weicht einem freien Spiel, welches die Fantasie und Kreativität der Kinder in hohem Masse fördert.

Ziel des Projekts ist es, dass die Kindergartenkinder die Lebenskompetenzen wie beispielsweise die Kommunikationsfertigkeit, die Selbstwahrnehmung oder die Problemlösefähigkeit in einem anregenden und geschützten Umfeld üben und festigen können. (gk)

Donnerstag, 24. Februar, 06:01 Uhr

Fehlendes Diplom: Das Uzwiler Trainergespann muss Ende Saison aufhören

Armando Müller (Bild) und sein Assistent Bekim Marku können nur bis Ende Saison an der Seitenlinie des FC Uzwil stehen. Bild: PD

Gemäss einer Medienmitteilung des FC Uzwil, benötigt der Erstligist auf die neue Saison einen neuen Trainer. Der Grund sind die fehlenden Diplome des bisherigen Trainerduos Armando Müller und Bekim Marku. Keiner ist im Besitz des notwendigen A-Diploms.

Dazu Präsident Ljubiša Stojanović (LS): «Wir sind mit Armando Müller und seinem Assistenten Bekim Marku sehr zufrieden. Sie haben unser Fanionteam in den letzten zwei Jahren bestens geführt und entwickelt. Sie haben es aus der 2. Liga interregional in die 1. Liga geführt und in der höchsten Amateurliga etablieren können.»

Der Schweizerische Fussballverband verlange für die Trainer der 1. Liga aber ein A-Diplom. Eine Ausnahmebewilligung sei für die erste Saison nach dem Aufstieg erteilt worden. Für die kommende Saison müsse der Verein nun aber eine Lösung ohne das bisherige Trainerduo suchen. Die Suche würde in den kommenden Tagen beginnen.

Für ihn und den Vorstand sei es wichtig gewesen, offen zu kommunizieren und den Grund des Abschieds per Ende Saison klarzulegen, so dass gar nicht erst allfällige Gerüchte aufkommen sollen.

Der FC Uzwil liegt nach einem harzigen Start in die Saison nach Ablauf der Vorrunde auf Platz 10, hat aber bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Rückrunde beginnen die Ostschweizer am 5. März auswärts beim Tabellenachten Thalwil. Die Zürcher liegen lediglich zwei Punkte vor dem FC Uzwil. (pd/bl)

Mittwoch, 23. Februar, 15:31 Uhr

Temporäres Velo-Fahrverbot im Wiler Zentrum

Dieses Velo-Fahrverbot zwischen dem Wiler Stadtweier und Bleicheplatz bleibt nur einige Tage aufrecht. Bild: Simon Dudle

Was ist denn hier los? Das dürfte sich gefragt haben, wer diese Woche an der Haldenstrasse im Wiler Stadtzentrum von einem temporären Velo-Fahrverbot Notiz nahm. Auf der Verbindung zwischen Stadtweier und Bleicheplatz musste das Fahrrad auf einem rund 30 Meter langen Abschnitt geschoben werden, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gegeben hätte.

Des Rätsels Lösung: Ab heute Mittwoch findet dort eine Erdsondenbohrung statt. Die Durchfahrt wird deshalb auf eine Breite von 1,2 Metern verengt. Aus Sicherheitsgründen muss vom Velo abgestiegen werden. Am nächsten Montag sollten die Arbeiten abgeschlossen sein und das Schild wird entfernt. (sdu)

Mittwoch, 23. Februar, 12:40 Uhr

Startschuss der Bewegung «Wir wollen Wil West»

Auf dieser Fläche im Westen von Wil soll ein neuer Wirtschaftsstandort entstehen. Bild: Hanspeter Schiess/Urs Bucher

An der Mitgliederversammlung des Wirtschaftsportals Ost vergangenen Dezember hat sich eine grosse Mehrheit der Mitglieder dafür ausgesprochen, dass sich der Verein dafür einsetzt, das Projekt Wil West zum Fliegen zu bringen. Die Geschäftsstelle von WPO hat deshalb die Bewegung «Wir wollen Wil West» ins Leben gerufen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Das Co-Präsidium der Bewegung besteht aus Clemens Albrecht (KMU Hinterthurgau), Hansjörg Brunner (Wirtschaftsportal Ost), Daniel Frefel (Arbeitgeberverband Südthurgau), Stefan Frick (Gewerbeverein Wil und Umgebung), Jürg Hüni (Vereinigung Münchwiler Firmen), Markus Kopp (Gewerbe Sirnach) und Marc Züllig (Arbeitgebervereinigung Wil).

Knapp 100 Personen haben sich gemäss Mitteilung bereits für die Bewegung «Wir wollen Wil West» angemeldet. Weitere können das nach wie vor online tun: www.wirtschaftsportal-ost.ch. Die WPO schreibt:

«Ziel ist, dass nebst der Wirtschaft auch vermehrt Vertretende aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur die Bewegung unterstützen.»

Am 30. März treffen sich die Unterstützer erstmals physisch. Im Stadtsaal in Wil findet eine Startschuss-Veranstaltung statt, an der sich die Anwesenden vernetzen können, Informationen zum Projektstand und dem politischen Prozess erhalten sowie weitere Informationen über geplante Massnahmen erfahren. (red)

Mittwoch, 23. Februar, 10:43 Uhr

Wil entschärft 15 Gefahrenstellen auf Schulwegen

Bis Ende März sollen über 15 Gefahrenstellen eliminiert sein. Weitere Verbesserungen folgen im Frühjahr und Sommer. Bild: PD

Im Wiler Lindenhofquartier, auf der AMP- und der Braunaustrasse wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Strassenmarkierungen angebracht. Dies teilt die Stadt Wil mit. In den nächsten Wochen werden nochmals Querungen, Signalisationen und Fahrbahnen optimiert. Damit können weitere Massnahmen aus dem Projekt Schulwegsicherheit Bronschhofen/Rossrüti umgesetzt werden.

Wenn es die Witterung zulässt, werden bis Ende März 2022 über 15 Gefahrenstellen entschärft sein. Weitere Massnahmen werden im Frühjahr und Sommer 2022 umgesetzt, andere stehen in Abhängigkeit zu Drittprojekten. (gk)

Mittwoch, 23. Februar, 09:11 Uhr

Alkoholisierter 24-Jähriger baut Selbstunfall auf Autobahn bei Wängi

Das Unfallauto. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen auf der Autobahn A1 bei Wängi einen Selbstunfall. Der 24-Jährige war gegen 4.15 Uhr in Richtung Zürich unterwegs. Höhe Wängi kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke, schleuderte zurück auf die Normalspur, wo es zum Stillstand kam. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, einem Gegenstand ausgewichen zu sein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die Normalspur für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 0,5 mg/l ergab (entspricht rund 1 Promille), wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen. (red)

Dienstag, 22. Februar, 16:20 Uhr

Ortsgemeinde Wil: Bürgerversammlung verschoben

Die Bürgerversammlung findet neu am 16. Mai statt.

Der Ortsbürgerrat der Ortsgemeinde Wil hat beschlossen, die auf den

11. April 2022 angesetzte Bürgerversammlung zu verschieben. Neu findet die Bürgerversammlung am Montag, 16. Mai 2022, 19.30 Uhr, Tonhalle Wil statt.

Zur Abstimmung gelangen der Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022. Beim Entscheid zur Verschiebung der Bürgerversammlung stützt sich der Ortsbürgerrat auf die Verordnung der Regierung des Kantons St. Gallen zur Beschlussfassung über Geschäfte der Bürgerversammlung während der Covid-19-Epidemie im ersten Halbjahr 2022. (pd)

Dienstag 22. Februar, 09:34 Uhr

Wilen will 2022 rund 1,57 Millionen Franken investieren

Am 27. März entscheidet Wilen über die Rechnung 2021 sowie das Budget 2022 und nimmt zu zwei Sachvorlagen Stellung. Bild: gk

Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Wilen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 86’291 Franken ab. Dies bei einem budgetierten Aufwandüberschuss von 82’856 Franken. Die Hauptursache der Besserstellung gegenüber dem Voranschlag sind höhere Grundstückgewinnsteuern und die Neubewertung der Liegenschaften Ringstrasse 3 und 5 im Finanzvermögen. Im Berichtsjahr wurden netto 775’467 Franken investiert.

Das Budget 2022 basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 42 Prozent. Der Satz gilt seit 2019. Im vergangenen Jahr belegte Wilen damit Rang sieben im Ranking der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Thurgau.

Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 75’023 Franken. Im laufenden Jahr sind Nettoinvestitionen von 1’568’000 Franken vorgesehen.

Die Bürgerschaft entscheidet am am 27. März an der Urne über die Rechnung, das Budget mit Steuerfuss sowie die neue Gemeindeordnung und die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung einer Fusion mit der Nachbargemeinde Rickenbach. (gk/ahi)

Montag, 21. Februar, 10:40 Uhr

Aline Höpli und Sarah Zoller selektioniert für die Junioren-WM

Die Flawiler Skifahrerin Sarah Zoller nimmt an der Junioren-WM in Kanada teil. Bild: PD

Die Flawilerinnen Aline Höpli und Sarah Zoller werden bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kanada für die Schweiz an den Start gehen. Dies vermeldet der Skiclub Gossau, der Stammverein der beiden Fahrerinnen.

Die Titelkämpfe finden vom 1. bis zum 9. März im Skigebiet Panorama im Südwesten Kanadas statt. Aline Höpli und Sarah Zoller wurden zusammen mit 10 weiteren Athletinnen und Athleten von Swiss Ski selektioniert. (pd)

Sonntag, 20. Februar, 18:10 Uhr

Futsal Uzwil verliert letztes Spiel – hat die Playoff-Qualifikation aber trotzdem geschafft

Futsal Uzwil spielt in weiss. Bild: Beat Lanzendorfer

In der letzten Runde der Swiss Futsal Premier League trat Uzwil am Sonntagnachmittag auswärts gegen den Tabellenletzten Fribourg an. Der Gegner stand schon vor dem Spiel als Absteiger fest. Bei einer Niederlage hätten die Ostschweizer aber ebenfalls noch unter den Strich fallen können, woraufhin sie als Tabellenneunte gegen den Abstieg hätten spielen müssen.

Zwar verlor Futsal Uzwil das letzte Spiel gegen Fribourg tatsächlich mit 5:6. Weil aber der Tabellenneunte Friends United aus Niedergösgen sein letztes Spiel am Samstag ebenfalls verlor, konnten die Uzwiler am Sonntag ohne Druck nach Fribourg reisen. Ein Platz über dem Strich war ihnen sicher.

Weil Tabellennachbar Union 7 aus Zürich sein Spiel am Sonntagnachmittag ebenfalls verlor, schliesst Uzwil die reguläre Meisterschaft sogar auf dem 7. Platz ab. Die Playoffs beginnen für das Team bereits am 27. Februar. (lsf)

Sonntag, 20. Februar, 10:04 Uhr

Oberuzwil: Mit Auto in Baum geprallt – Fahrer unbestimmt verletzt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bild: kapo

Der 41-Jährige fuhr am Sonntag, kurz vor 3.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Flawilerstrasse von Niederuzwil herkommend in allgemeine Richtung Flawil. Kurz nach dem Weiler Wilen-Watt überquerte das Auto aus unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn und befuhr das links angrenzende Wiesland. Nach einigen Metern in der Wiese kollidierte es am Waldrand mit einem Baum, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. In der Folge kam es total beschädigt zum Stillstand.

Der 41-Jährige zog sich bei dem Unfall unbestimmte Verletzungen zu. Er konnte sich allerdings selbstständig aus dem Auto befreien und den Notruf wählen. Anschliessend wurde er durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 15’000 Franken. (kapo/stm)

Der Mann wählte nach dem Unfall selbst die Nummer des Notrufs. Bild: kapo

Sonntag, 20. Februar, 8:33 Uhr

Wil: Patrick Galli ist jetzt offiziell Fastnachts-Präsident

Im Rahmen der internen Inauguration wurde Patrick Galli (rechts) offiziell zum neuen Präsident der Wiler Fastnachtsgesellschaft (FGW) ernannt. Bild: PD

Traditionell ist die Wiler Fastnacht am Wochenende vor dem Gümpeli-Mittwoch mit der Inauguration gestartet. Doch dieses Jahr war einiges anders, da wegen der Pandemie auch die Fasnacht anders daherkommen wird. Im Gewölbekeller des Hof zu Wil waren keine Gäste dabei und es wurde auch kein Prinzenpaar ins Amt gehoben. Ein solches gibt es heuer nicht, da zu wenig repräsentative Anlässe stattfinden.

Allerdings wurde Patrick Galli offiziell zum neuen Präsidenten der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW) ernannt. Dieser war bereits vor mehr als eineinhalb Jahren als Nachfolger von Oliver Baumgartner gewählt worden. Da die Wiler Fastnacht vor Jahresfrist komplett ausgefallen war, kommt Galli erst dieser Tage zur Feuertaufe.

Es wird eine reduzierte Wiler Fastnacht. Der Umzug am Sonntag und der Hofnarrenball am Samstagabend sind abgesagt. Stattfinden werden das Monsterkonzert am Samstag (26. Februar) und der Gümpeli-Mittwoch mit dem Verlesen der Bulle (23. Februar). Los geht es mit dem Auszug der Tüüfel aus dem Hof um 19.03 Uhr. (sdu)

Samstag, 19. Februar, 18.28 Uhr

Degersheim: In Restaurant eingebrochen

Am Samstag ist eine unbekannte Täterschaft an der Bergstrasse in ein Restaurant eingebrochen. Sie verschaffte sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume und Behältnisse durchsucht, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilt. Eine Geldkassette und zwei Serviceportemonnaies mit mehreren hundert Franken Bargeld kamen abhanden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Franken. (kapo)

Samstag, 19. Februar, 22:18 Uhr

Uzwil Futsal hat die Playoff-Qualifikation schon vor dem letzten Spiel im Sack

Die Spieler von Uzwil Futsal, am Ball Carmine Puopolo, können am Sonntag ohne Druck nach Fribourg fahren. Bild: Beat Lanzendorfer

Kein Zitterspiel am Sonntag in Fribourg. Weil Friends United am Samstag in Bulle mit 3:8 untergegangen ist, verbleibt die Mannschaft aus Niedergösgen in der Futsal Premier League auf dem neunten Platz. Um in der höchsten Futsal-Liga verbleiben zu können, müssen sie den Zweiten der Second League schlagen.

Die Niederlage der Aargauer hat für die sonntägliche Partie Futsal Team Fribourg – Uzwil Futsal Auswirkungen. Die Ostschweizer bleiben in jedem Fall über dem Strich und haben sich, unabhängig vom Resultat am Sonntag, vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Diese beginnen für Uzwil Futsal am 27. Februar. (bl)

Samstag, 19. Februar, 10:30 Uhr

Hinterthurgau: Eingeschlafen und verunfallt

Der 18-Jährige kollidierte mit dieser Strassenlampe. Bild: kapo

Ein Autofahrer verursachte in der Nacht zum Samstag in Guntershausen infolge eines Sekundenschlafs einen Selbstunfall. Gegen 3 Uhr war er auf der Hauptstrasse in Richtung Eschlikon unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der 18-Jährige an, hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Kurz nach dem Bahnhof geriet das Auto über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Hydranten sowie einer Strassenlaterne.

Der Schweizer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. (kapo)

Freitag, 18. Februar, 14:16 Uhr

Die Konstanzerstrasse in Rossrüti wird ab Montag saniert

Während der Sanierungsarbeiten wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Symbolbild

Am Montag, 21. Februar, starten die Sanierungsarbeiten an der Konstanzerstrasse in Rossrüti. Die Technischen Betriebe Wil (TBW) erneuern die Wasser- und Stromleitungen im Abschnitt von der Grundstrasse bis zur Konstanzerstrasse. Dies teilt die Stadt Wil mit.

Es wird mit einer Bauzeit von rund acht Monaten gerechnet. Der Verkehr wird während dieser Zeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die TBW bitten für die Unannehmlichkeiten um Verständnis. (gk)

Freitag, 18. Februar, 13:10 Uhr

Auf dem Ricken liegt nur noch wenig Schnee

Der wenige Schnee auf dem Ricken genügt nicht, um den Dario Cologna Fun Parcours durchführen zu können. Bild. Beat Lanzendorfer

Kommende Woche würde der Tross des Dario Cologna Fun Parcours einen Zwischenhalt auf dem Ricken einlegen. Vorgesehen war, Schülerinnen und Schüler mit der Langlauftechnik vertraut zu machen. Mit rund 2000 Teilnehmenden wäre der vom Verein Rickenloipe organisierte Anlass schweizweit der grösste.

Nun machen die warmen Temperaturen den Veranstaltern aber einen Strich durch die Rechnung. Gemäss Mitteilung von Vizepräsident Manuel Rüegg wurden die am Montag geplanten Aktivitäten abgesagt. Dazu sagt er: «Sollte es wie angekündigt am Wochenende bis auf eine Höhe von 800 Meter schneien, ist vielleicht von Dienstag bis Freitag noch etwas möglich.»

Am Wochenende werde abschliessend entschieden. Müsste der Dario Cologna Fun Parcours komplett abgesagt werden, würden die Organisatoren dies sehr bedauern. (bl)

Freitag, 18. Februar, 10:55 Uhr

Im Kanton Thurgau sind falsche Polizisten aktiv

Im Kanton Thurgau sind falsche Polizisten aktiv. Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte die Notfallnummer 117 kontaktieren. Symbolbild

In den vergangenen Tagen wurden im Kanton Thurgau erneut etliche Seniorinnen und Senioren von «Falschen Polizisten» kontaktiert. Die Kantonspolizei Thurgau bittet deshalb um Vorsicht.

Die Kantonspolizei Thurgau erhielt zahlreiche Meldungen über Anrufe von Unbekannten, die sich als Polizisten oder Polizistinnen ausgaben. Diese gaben teilweise an, dass in der Region eingebrochen worden sei und die Angerufenen nicht mehr sicher seien.

Die Unbekannten wollten Informationen über Bankkonten und Wertsachen einholen und die Angerufenen dazu bringen, Geld und Wertsachen zur angeblich sicheren Aufbewahrung bei der Polizei zu übergeben.

Verhaltensempfehlungen der Kantonspolizei Thurgau:

• Echte Polizisten werden niemals die Übergabe von Geld oder Wertsachen verlangen.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

• Überprüfen Sie, ob es sich um einen echten Polizisten handelt. Beenden Sie das Gespräch (Hörer aufhängen!), rufen Sie die Notrufnummer 117 an, lassen sie sich mit ihm verbinden und fragen sie nach dem Sachverhalt. Die Betrüger sprechen Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch.

• Lassen Sie sich nicht durch Telefonnummern auf Ihrem Telefondisplay in die Irre führen. Es ist technisch einfach möglich, die Nummer des Anrufenden zu verändern.

• Im Telefonbuch ist vielfach der volle Name der Geschädigten zu finden. Wenn dieser auf eine ältere und allenfalls alleinstehende Person hindeutet, ist das für die Betrüger interessant. Überlegen Sie, ob für Sie auch eine Abkürzung (beispielsweise «E. Muster» anstatt «Elisabeth Muster») möglich wäre.

• Machen Sie ältere Personen in der Verwandtschaft oder in Ihrem Bekanntenkreis auf diese Betrugsmasche aufmerksam.

Mehr Präventionstipps und Infos gibt es auch auf der Webseite www.telefonbetrug.ch der Kantonspolizei Zürich. (kapo)

Freitag, 18. Februar, 09:42 Uhr

Fussgängerin in Wil am Donnerstagabend an der Haldenstrasse angefahren

Beim Unfall am Donnerstagabend in Wil erlitt die Fussgängerin leichte Verletzungen. Bild: kapo

Laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen ist am Donnerstagabend, kurz vor 18.15 Uhr, an der Haldenstrasse eine 88-jährige Fussgängerin beim Überqueren der Strasse von einem Auto angefahren worden. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bronschhoferstrasse in Richtung Stadtzentrum. Bei der Haldenstrasse bog er links in diese ein. Zeitgleich beabsichtigte die 88-Jährige die Haldenstrasse zu Fuss zu überqueren. Der 66-Jährige bemerkte die Fussgängerin allerdings zu spät.

Sein Auto kollidierte in der Folge mit der Frau, wobei sich diese leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand geringer Sachschaden. (kapo)

Freitag, 18. Februar, 06:53 Uhr

Die letzte Runde der Swiss Futsal Premier League wird zum Nervenspiel

Für die in weissen Tenüs spielenden Akteure von Uzwil Futsal steht am Sonntag ein wegweisendes Spiel auf dem Wettspieltableau. Bild: Beat Lanzendorfer

So weit hätte es eigentlich nicht kommen dürfen. In der letzten Runde der regulären Meisterschaft steht für Uzwil Futsal einiges auf dem Spiel. Kann sich die Mannschaft über dem Strich halten, ist sie für die Playoffs qualifiziert. Fällt sie hingegen darunter, kämpft sie als Tabellenneunter gegen den Abstieg.

Der zweite Teil der Tabelle sieht vor der 18. Runde so aus: 5. Futsal Team Bulle (22 Punkte), 6. Uetendorf (21), 7. Uzwil Futsal (18), 8. Union Futsal Club Zürich (18), 9. Friends United (16), 10. Futsal Team Fribourg (11).

Den Partien Futsal Team Bulle – Friends United, Union Futsal Club Zürich – Geneva Futsal und Futsal Team Fribourg - Uzwil Futsal kommt deshalb eine hohe Bedeutung zu. Der FC Uzwil Futsal hat es dabei selber in der Hand, wie die kurzfristige Zukunft aussieht. Mit einem Auswärtssieg beim bereits feststehenden Absteiger sind die Ostschweizer in jedem Fall in den Playoffs dabei.

Sollte die Mannschaft am Sonntagnachmittag in Fribourg hingegen verlieren, beginnt das grosse Zittern. Würde sie aufgrund der anderen Resultate unter den Strich fallen, müsste sie gegen einen Vertreter der Second League um den letzten verbleibenden Platz in der Premier League kämpfen. (bl)

Donnerstag, 17. Februar, 16:11 Uhr

Feuerwehr Region Uzwil: 167-mal im Einsatz

Nach dem Zusammenschluss oft im Einsatz: Die Feuerwehr Region Uzwil. Bild: PD

167 Mal musste die Feuerwehr Region Uzwil 2021, im zweiten Jahr nach dem Zusammenschluss, ausrücken. Die Gründe waren vielfältig: Brandfälle, Brandmeldeanlagen, Chemie- und Ölwehr, Elementarschäden und AED-Einsätze. Aufgrund der Pandemie konnten dagegen nicht alle Übungen durchgeführt werden, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Zuzwil heisst. (pd/red)

Donnerstag, 17. Februar, 14:08 Uhr

Wiler Sportvereine: Auch Ungeimpfte dürfen wieder ins Training

Badminton für Ungeimpfte: Ab sofort wieder im Club möglich. Bild: PD

Wer in Wil die Schul-, Sport- oder Freizeitanlagen nutzen will, kann das künftig ganz ohne Schutzmassnahmen. Die Stadt Wil hat entschieden, dass sämtliche Schutzkonzepte per sofort aufgehoben werden. Dies schreibt dei IG Wiler Sportvereine in einer Mitteilung. Auch Ungeimpfte dürfen nun wieder zum Training und anschliessend ins Restaurant. (pd/red)

Donnerstag, 17. Februar, 11:44 Uhr

Zuzwil: Höhere Einnahmen durch Hundesteuern

In Zuzwil leben drei Hunde mehr als im Vorjahr. Bild: Chris Iseli

Zuzwil hat drei Einwohner mehr. Allerdings keine zweibeinigen. Im Hunderegister sind drei Hunde mehr als im Vorjahr (319) eingetragen. Dementsprechend sind die Einnahmen der Hundesteuern mit knapp 39‘600 Franken leicht gestiegen, wie die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt.

Und auch die Einwohnerzahl ist gestiegen: Ende 2021 lebten 4‘819 Personen in der Gemeinde, also 59 Personen mehr als im Vorjahr. Davon sind 3‘549 Personen in Zuzwil und 1‘270 in Züberwangen oder Weieren registriert. Bei den Geburten ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Zahl der Neugeborenen beträgt 38 (Vorjahr 45). Es sind aber auch weniger Todesfälle (25) registriert worden als im Vorjahr (34). Zusätzlich wurden 27 Trauungen vollzogen. (pd/red)

Donnerstag, 17. Februar, 10:15 Uhr

Niederbüren: Gemeinderat spricht sich für E-Voting aus

Niederbüren spricht sich für die elektronische Stimmabgabe aus. Bild: Keystone

Der Niederbürer Gemeinderat will seinen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in Zukunft ermöglichen, dass sie online abstimmen können. Er hat entschieden, E-Voting einzuführen. Dies schreibt die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt. Noch ist aber nichts konkret: Denn vorab muss der Bund noch grünes Licht für ein E-Voting System geben. Derzeit besteht zwar auf eidgenössischer und kantonaler Ebene die Rechtsgrundlage für die elektronische Stimmabgabe. Doch ein System ist noch nicht bewilligt.

Der Gemeinderat erachte die Einführung eines zusätzlichen elektronischen Stimmkanals als zweckmässige Erweiterung und Erleichterung des Zugangs der Bürger zu Abstimmungen und Wahlen, begründet die Gemeinde den Entscheid. Ein zusätzlicher Stimmkanal ermögliche zudem verschiedene statistische Plausibilisierungen zwischen den Stimmkanälen. Dies erhöhe die Sicherheit von Wahlen und Abstimmungen zusätzlich. (pd/red)

Mittwoch, 16. Februar, 17:20 Uhr

Sachbeschädigung wegen Vandalismus in Zuckenriet

Bei der Kantonspolizei St.Gallen wurde Anzeige erstattet. Bild: PD

In einem Quartier in Zuckenriet kam es Anfang Monat zu einer Sachbeschädigung. Nun ruft die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt auf, sich bei Hinweisen zu melden. Am Samstag 5. Februar, begab sich eine unbekannte Täterschaft zwischen 21 und 21.15 Uhr ins Dorfweg-Quartier in Zuckenriet. Beim Dorfweg 22 wurde mit einem Feuerwerkskörper der Briefkasten in die Luft gesprengt. Es entstand am Briefkasten, der Haus-Fassade und dem parkierten Personenwagen Sachschaden von etwa 3000 Franken.

Bei der Kantonspolizei St.Gallen wurde Anzeige erstattet. Durch die Anwohnenden konnten diverse Hinweise weitergeleitet werden. Bei allfälligen weiteren Beobachtungen bittet die Gemeinde, sich unter 079 712 26 59 zu melden. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 16:30 Uhr

Neue Anbieter für Glasfasernetz sind in Eschlikon verfügbar

Salt und Sunrise bieten nun ihre Dienste für das Glasfasernetz auch in Eschlikon an. Bild: PD

Die Auswahl an Dienstanbietern für das Glasfasernetz in der Gemeinde Eschlikon vergrössert sich. Nach einer Testphase im Februar 2022 können die Provider Salt und Sunrise die Kundinnen und Kunden ab März 2022 über das Glasfasernetz Eschlikon bedienen, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst.

Der Gemeinde Eschlikon ist es sehr wichtig, dass die Kundinnen und Kunden von einer grossen Auswahl an Providern profitieren können. Dies entspricht auch dem Gedanken von Open Access, also dem offenen Zugang, den man vor über zehn Jahren beim Start des Projektes Glasfasernetz Eschlikon eingeschlagen hat. Kundinnen und Kunden dürfen sich bei Fragen jederzeit an die Technischen Werke Eschlikon wenden, heisst es in der Mitteilung. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 15:11 Uhr

Neuer Standort des Bücherschranks in Jonschwil

In Bücherschränken finden Leserinnen und Leser ein breites Angebot an Lesestoff. Da jedermann Bücher holen und bringen kann, ist für ständigen Wechsel gesorgt. Neu stehen in Jonschwil in der Alterssiedlung hinter dem Gemeinschaftsraum zwei Schränke voller Bücher, wie im Gemeindeblatt zu lesen ist. Zwei weitere Bücherschränke stehen in Schwarzenbach im Dörfli 3 unter den Lauben.

In Jonschwil hat der Bücherschrank einen neuen Standort. Bild: Kim Ariffin

Alle Interessierten dürfen sich gratis Bücher holen. Diese müssen nicht zurückgebracht werden. Gelesene oder neue Bücher dürfen von jedermann in die Schränke gestellt werden, jedoch keine verschmutzte, beschädigte, pornografische oder rassistische Bücher. Die Bücherschränke dürfen nicht zur Entsorgung missbraucht werden. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Januar, 14:38 Uhr

Jonschwil: Leiter Grundbuchamt geht nach 36 Jahren in den Ruhestand

Bruno Hollenstein tritt nach 36 Jahren im Dienst der Gemeinde Jonschwil in den Ruhestand. Die Leitung der Abteilung Grundbuch hat seine bisherige Stellvertreterin Rita Forrer übernommen, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst.

Bruno Hollenstein, ehemaliger Leiter Grundbuchamt der Gemeinde Jonschwil Bild: PD

In seinen Dienstjahren hat Bruno Hollenstein die unterschiedlichsten Zeiten erlebt: In seinen Anfängen wurde das Grundbuch noch als Buch geführt, heute sind alle Informationen mit Rechtswirkung in einer Informatik-Applikation erfasst.

Nachfolge von Bruno Hollenstein ist Rita Forrer. Seit Oktober 2019 ist sie als stellvertretende Leiterin im Amt tätig. Rita Forrer ist eine ausgebildete Grundbuchverwalterin und wird berufsbegleitend bei der Akademie St.Gallen den Lehrgang Fachfrau öffentliche Verwaltung GFS absolvieren. Ab Mitte Februar 2022 wird das Grundbuchamt von der Sachbearbeiterin Maria Alvarado Eugster mit einem Teilzeitpensum von 60 Prozent unterstützt. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 13:45 Uhr

Niederhelfenschwil: Hagelabwehrverband sucht Schützinnen und Schützen

Im vergangenen Jahr wurden durch den Hagelabwehrverband Ostschweiz (HavOs) insgesamt 11 Hagelalarme in Niederhelfenschwil ausgelöst, im Vorjahr waren es 15, wie im Gemeindeblatt zu lesen ist. Im Zuge dieser Warnungen wurden in der Gemeinde 40 Raketen abgefeuert. Trotz der Einsätze der Schützen konnte nicht verhindert werden, dass Schäden an den Kulturen entstanden sind.

Es durften keine Raketen ohne die Schiessfreigabe der Skyguide in Zürich, zuständig für die Flugsicherheit, gezündet werden. Ebenso konnte am 28. Juni 2021 wegen des heftigen Windes und den starken Blitzen trotz Schiessfreigabe nicht geschossen werden. Trotz allen Widrigkeiten wolle die Gemeinde Niederhelfenschwil versuchen, Kulturen und Sachgüter so weit wie möglich vor Hagelschlag zu schützen. Folglich sei man auf der Suche nach neuen Schützinnen und Schützen.

Vor allem im Raum Orechbüel, Niederhelfenschwil, wäre eine weitere Unterstützung von Bedarf, heisst es weiter. Diese Aufgabe ist grundsätzlich ehrenamtlich, alljährlich erfolgt jedoch eine symbolische finanzielle Abgeltung. Allfällige Interessentinnen und Interessenten können sich beim Obmann, Rudolf Kuhn, melden. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 12:41 Uhr

Bürgerversammlung in Jonschwil findet statt

In den Jahren 2020 und 2021 musste über die Geschäfte der Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Jonschwil an der Urne entschieden werden. Die Regierung des Kantons St.Gallen hat für die Gemeinden für den Frühling 2022 erneut die Möglichkeit geschaffen, anstelle einer Bürgerversammlung eine Urnenabstimmung durchzuführen.

In diesem Jahr soll die Bürgerversammlung in Jonschwil wieder stattfinden. Bild: Arthur Gamsa

Wenn eine Gemeinde sich für eine Bürgerversammlung entscheidet, darf die Personenzahl nicht beschränkt werden und eine Zertifikatspflicht ist ausgeschlossen, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst. Es ist aber ein Schutzkonzept festzulegen. Gemäss den aktuellen Regeln von anfangs Februar 2022 müssen eine Maskenpflicht und die Abstände angeordnet werden.

Die Pandemiesituation verbessert sich langsam. Deshalb hat der Gemeinderat festgelegt, dass am 30. März 2022 eine Bürgerversammlung mit Schutzkonzept durchgeführt wird. Der Bürgerschaft wird so die Möglichkeit geboten, über Geschäfte zu diskutieren. Als Traktanden sind vorgesehen: Jahresrechnung 2021, Budget 2022 (mit Steuerfuss-Festlegung) und allgemeine Umfrage. Aufgrund der Platzverhältnisse wurde festgelegt, dass die Versammlung in der Mehrzweckhalle Schwarzenbach stattfindet. (pd/mas)

Mittwoch, 16. Februar, 10:08 Uhr

Wil Vivendo: Dialogveranstaltungen in den Quartieren

Wil Vivendo ist die Dialogplattform im Bereich der Wiler Stadtentwicklung. Die Elemente Mobilität, Siedlung und Freiräume werden aufeinander abgestimmt. Einzelne Projekte im Bereich Mobilität sind fortgeschritten und werden in den nächsten Jahren zur Abstimmung kommen. Der Stadtrat lädt die Bevölkerung zum Dialog ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Modul «Wil Vivendo – Mobilität» denkt die Stadt den Verkehr neu: Damit will die Stadt Verkehr vermeiden, verträglicher gestalten und durch intelligente Verbindungen verlagern. Attraktive Strassenräume steigern die Lebensqualität in vielen Quartieren und bieten Wirtschaft und Gewerbe Perspektiven. Diese Generationenprojekte werden durch Bund und Kanton zu einem grossen Teil mitfinanziert, schaffen neue Arbeitsplätze und stärken Wil als attraktiven Wohn- und Arbeitsort, heisst es weiter in der Mitteilung.

Eine Grafik zum Gesamtverkehrsprojekt. Bild: PD

Dialogprozess in drei Schritten

Um einen Dialog über Chancen und Befürchtungen der Neuorganisation des Verkehrs zu starten, besucht Stadtpräsident Hans Mäder jeweils zusammen mit einem weiteren Stadtratsmitglied die Quartiere der Stadt Wil.

An einer Start-Veranstaltung informiert die Stadt pro Quartier über Wil Vivendo und die Auswirkungen auf das jeweilige Quartier werden thematisiert. In einem zweiten Schritt werden Anliegen aus dem Quartier zeitunabhängig abgeholt und bewertet. Schliesslich werden die Erkenntnisse und Anliegen pro Quartier in einer Schlussveranstaltung zusammengefasst.

Die Informationsveranstaltungen am Start des Dialogprozesses dauern jeweils von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Quartiere wurden gruppiert. Interessierte sind gebeten, sich den Termin der eigenen Quartiergruppe zu reservieren. Die Quartiere sind nicht scharf abgegrenzt. Die Karte unten gibt einen Überblick. (pd/mas)

Übersicht der Quartiere Bild: PD

Daten der Veranstaltungen Montag, 28. Februar 2022: Zentrum/Altstadt im Hof zu Wil

Dienstag, 1. März 2022: Rossrüti/Hofberg/Neulanden in der Turnhalle Rossrüti

Mittwoch, 2. März 2022: Eggfeld/Letten/Ölberg im Singsaal Oberstufe Sonnenhof

Montag, 14. März 2022: Bronschhofen/Bildfeld im Ebnet-Saal

Mittwoch, 16. März 2022: Südquartier in der Aula Matt

Dienstag, 22. März 2022: Lindenhof/St.Gallerstrasse in der Aula Lindenhof

Montag, 4. April 2022: Westquartier im Stadtsaal

Mittwoch, 15. Februar, 09:37 Uhr

Trotz Rückstand schlägt Bazenheid Bronschhofen mit 3:2

Mirco Jungblut, Mitte, erzielte für die Bazenheider den dritten Treffer. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid (2. Liga Inter) konnte auch das zweite Testspiel innert vier Tagen für sich entscheiden. Nach dem 2:1-Erfolg am letzten Samstag gegen Eschen/Mauren, liessen die Toggenburger am Dienstagabend auf dem Kunstrasen der Sportanlage Bergholz in Wil ein 3:2 gegen Bronschhofen (2. Liga regional) folgen.

Der Unterklassige ging in der Startphase durch Jonas Wiesli in Führung. Eine Minute später gelang Silvano Teixeira der Ausgleich. Erneut war es dann Wiesli, der das 2:1 für Bronschhofen schoss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marena das 2:2 bewerkstelligen.

Nach gut einer Stunde war es dann Mirco Jungblut, der mit dem 3:2 den Bazenheider Sieg sicherstellte. (bl)

Dienstag, 15. Februar, 15:49 Uhr

Bilder von Seher Bacher im Verwaltungsgebäude Bronschhofen

Seher Bacher beschäftigt sich derzeit intensiv mit Seerosen. Bild: PD

Im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen wird am 24. Februar eine neue Ausstellung eröffnet. Seher Bacher stellt ausgewählte Bilder zum Thema «Tropfen» vor. Die in der Türkei geborene Seher Bacher lebt seit 2003 in der Schweiz und entdeckte die Liebe zur Kunst schon früh.

Heute strebt sie danach, ihre Technik zu verbessern und ihren Stil zu finden. Abgesehen von anderen Kunstschaffenden zieht Seher Bacher ihre Inspiration aus unzähligen Büchern und Filmen, sodass sich im Laufe der Zeit ihre Vorliebe für Landschafts- und Naturbilder herauskristallisierte. Momentan verfolgt sie dieses Interesse, indem sie sich intensiv mit den unterschiedlichen Aspekten und Seiten der Seerosen beschäftigt.

Die Stadt Wil lädt am 24. Februar um 18 Uhr zur öffentlichen Vernissage. Gäste beachten bitte, dass für die Vernissage die aktuellen Covid-Schutzmassnahmen gelten. Die Werke sind vom 25. Februar bis zum 19. Mai im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen zu sehen. (gk/sas)

Dienstag, 15. Februar, 15:02 Uhr

Oberbüren: Verkehrsunfall am Bürerstich

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Oberbüren wurde eine Autolenkerin leicht verletzt. Bild: Kapo

Am Dienstag kurz nach 7.10 Uhr, hat sich auf der Autobahn A1, Höhe Bürerstich, ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Autos kollidierten. Wie die Kantonspolizei meldet, wurde dabei eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Ein 52-jähriger Mann, eine 26-jährige Frau und eine 20-jährige Frau fuhren hintereinander auf der Autobahn von Zürich her in Fahrtrichtung St.Gallen. Alle drei Personen fuhren auf dem ersten Überholstreifen. Höhe Bürerstich bremsten die vorderen beiden Autos aufgrund des Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand ab. Die 20-Jährige bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte gegen das Autoheck der 26-jährigen Frau. Deren Auto wurde durch den Aufprall gegen das Heck des vordersten Autos gestossen.

Die 26-jährige Frau im mittleren Auto wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20’000 Franken. (kapo)

Montag, 14. Februar, 15:45 Uhr

Zusammenstoss zwischen E-Bike und Fussgänger in Tägerschen

Rettungssanitäter des Kantonsspitals Thurgau in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Am Montagmorgen musste ein E-Bike-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Tägerschen ins Spital gebracht werden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 19-Jährige kurz vor 6.15 Uhr auf der Münchwilerstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zum Zusammenstoss mit einem 52-jährigen Fussgänger, der in dieselbe Richtung ging.

Der E-Bike-Fahrer musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Auch der Fussgänger trug leichte Blessuren davon. (red)

Montag, 14. Februar, 11:41 Uhr

Ski: Siege für Aline Höpli und Sarah Zoller bei FIS-Rennen

Aline Hoepli gewinnt Gold in Sörenberg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (24. März 2019)

Die beiden Flawiler C-Kader Fahrerinnen Aline Höpli und Sarah Zoller gewinnen Gold in Sörenberg und Les Diablerets.

Gold gewinnt auch Sarah Zoller. Urs Huwyler (4. Mai 2021)

In den letzten zwei Wochen lief es für die Flawiler C-Kader Fahrerinnen erfreulich. Aline Höpli (Jg. 2001) gewann in Sörenberg einen Slalom mit einer halben Sekunde Vorsprung. In Les Diablerets siegte Sarah Zoller (Jg. 2002) innerhalb einer Woche in zwei Rennen im Riesenslalom. Auch sie dominierte die beiden Rennen deutlich. (pd)

Montag, 14. Februar, 11:10 Uhr

Wil: Datum für Abstimmung Schulführung festgelegt

Der Stadtrat hat das Datum für die Volksabstimmung betreffend «Nachtrag III zur Gemeindeordnung (Neustrukturierung Schulführung)» auf den 15. Mai 2022 festgesetzt. (gk)

Montag, 14. Februar, 10:44 Uhr

Wil: Mitwirkung zur Unterführung Hubstrasse

Die Mitwirkung an der Umgestaltung Hubstrasse dauert vom 14. Februar bis 15. März. Bild: GK

Parallel zum Ausbau des Bahnhofs durch die SBB schafft die Stadt Wil mit verschiedenen Projekten beste Voraussetzungen für die räumliche und verkehrliche Aufwertung ihres Zentrums. Mit dem Gesamtkonzept «Wil Vivendo» wird die Mobilitätsdrehscheibe im urbanen Herzen der Region gestärkt. Teil davon ist auch die Unterführung Hubstrasse. Für das Projekt für den Ersatzneubau startet die Stadt Wil eine Mitwirkung.

Die gut 80-jährige Unterführung Hubstrasse ist eine der wichtigsten Verbindungen innerhalb der Stadt Wil: Sie verbindet die Stadtteile nördlich und südlich des Bahntrassees. Die Unterführung entspricht jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss neu gebaut werden. Einen Teil davon übernehmen die SBB. Der Kredit für das Bau- und Auflageprojekt Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse wurde im Stadtparlament ohne Gegenstimme genehmigt.

Die Unterführung Hubstrasse ist heute mit einer nicht normgerechten Höhenbeschränkung versehen. Fahrräder, PWs und LKWs nutzen dieselbe Fahrbahn, eine separate Wegführung existiert nicht. Die Unterführung Hubstrasse und der Fussgängertunnel sollen deshalb abgebrochen und durch eine neue Strassenunterführung mit seitlich erhöhter Fuss- und Veloführung ersetzt werden. Die Strasse wird zwischen Ilgenkreisel und Kreisel Hub-/Glärnischstrasse komplett neu gebaut.

Die wichtigsten Projektziele sind:

Schaffung eines normgerechten Angebots für alle gleisquerenden Verkehrsteilnehmenden

Schaffung einer sicheren Fuss- und Veloverbindung (Fuss-/Velosteg) von der Churfirstenstrasse zum Bahnhof

Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Unterführung, speziell für Fussgänger und Radfahrer, durch die Entflechtung von MIV und Fuss- und Veloverkehr

Umgestaltung Gartendenkmal Churfirstenpark zum zentralen öffentlichen Freiraum mit Gleisanschluss

Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Rückmeldung zum Projekt abzugeben. Die Mitwirkung dauert vom 14. Februar bis 15. März. (gk)

Montag, 14. Februar, 7:46 Uhr

Wieder ein «Stängeli» kassiert: Rüegg und Sigrist spielen um Bronze

Die Henauerin Shannon Sigrist (Nummer 9) und die Schweizerinnen waren weit von einer Finalqualifikation entfernt. Bild: Salvatore Di Nolfi, EPA

Wie erwartet hat es für Dominique Rüegg (Rossrüti) und Shannon Sigrist (Henau) am olympischen Eishockey-Turnier mit der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft nicht für die Finalqualifikation gereicht. Im Halbfinal gegen Kanada setzte es am Montag wie schon in der Vorrunde eine hohe Niederlage ab. Dieses Mal ging der Vergleich mit 3:10 verloren. Zum Turnierauftakt war es ein 1:12 gewesen. Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Hälfte des Startdrittels, als Kanada in gut zwei Minuten von 0:0 auf 4:0 stellte. An den drei Schweizer Toren waren Rüegg und Sigrist nicht beteiligt.

Somit spielen die Schweizerinnen am Mittwoch um 12.30 Uhr Schweizer Zeit um Bronze. Der Gegner dürfte Finnland sein. Gegen die Nordländerinnen hatte es in der Vorrunde einen 3:2-Sieg gegeben. Auch dank eines Treffers von Dominique Rüegg. (sdu)

Sonntag, 13. Februar, 17:46 Uhr

Rauchentwicklung bei Auto auf Autobahn Höhe Sirnach

Auf der Autobahn A1 auf der Höhe Sirnach kam es am Sonntagnachmittag bei einem Auto zu einer Rauchentwicklung, wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage bestätigt. Zuerst nahm man an, das Auto brenne. Dies war jedoch nicht der Fall. Es kam zu einem Defekt am Kühlschlauch, was die Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Es wurde niemand verletzt.

Der Abschleppdienst wurde aufgeboten. Auch die Feuerwehr Wil war im Einsatz. (kapo/mas)

Sonntag, 13. Februar, 13:26 Uhr

Andreas Mattes in den Flawiler Gemeinderat gewählt

Flawils Stimmberechtigte haben Andreas Mattes (Die Mitte) mit 1373 Stimmen gewählt. Bild: PD

Der Flawiler Gemeinderat ist wieder komplett. Im zweiten Wahlgang der Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 hat sich Andreas Mattes (Die Mitte) durchgesetzt.

Bei einer Stimmbeteiligung von 42,17 Prozent erhielt Andreas Mattes 1373 Stimmen. Der weitere Kandidat Marco Lüchinger (SP) erzielte 1065 Stimmen. Andreas Mattes tritt damit die Nachfolge von Erwin Thalmann an, der im vergangenen Sommer aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben hat. (gk/ahi)

Sonntag, 13. Februar, 8:11 Uhr

Wuppenau: Velofahrer nach Selbstunfall im Spital

Der Velofahrer verursachte ohne Fremdeinwirkung einen Unfall. Bild. kapo

Bei einem Selbstunfall in Wuppenau wurde am Samstag ein Velofahrer verletzt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte er kurz vor 12 Uhr an der Nollenstrasse ohne Dritteinwirkung zu Boden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste der 21-Jährige von der Rega ins Spital geflogen werden. (kapo)

Samstag, 12. Februar 2021, 21:09 Uhr

Kakofonie am Skilift in Gähwil

Fasnächtliche Stimmung beim Gähwiler Skilift. Bild: Pablo Rohner

Viele Fasnächtler sind nicht mehr zu halten, vor allem auch die Guggerinnen und Gugger. Endlich wieder in die Kostüme schlüpfen, schminken und «auf die Tour» gehen. Dies genossen wohl auch jene Guggenmusiken und Fasnächtler am Skilift in Gähwil. Dass das Thermometer bereits unter Null Grad anzeigte, störte sie nicht. Denn im Rhythmus der kakofonischen Klänge bleibt nicht nur das Fasnächtlerherz warm. (zi)

Samstag, 12. Februar, 18:17 Uhr

Bazenheid schlägt im dritten Testspiel Eschen/Mauren mit 2:1

Neuzugang Silvano Teixeira (hier im Spiel gegen Henau) hat für Bazenheid bereits dreimal ins Schwarze getroffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus diversen Gründen standen Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim dritten Testspiel auswärts gegen Eschen/Mauren lediglich 15 Spieler zur Verfügung.

Das hinderte die Mannschaft aber nicht daran, den Erstligisten mit 2:1 zu schlagen. Teixeira und Jungblut brachten die Toggenburger bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Heimteam der Anschlusstreffer.

Dabei blieb es, auch deshalb, weil Pentrelli wenige Minuten vor dem Abpfiff nur den Pfosten traf. Trainer Bernhardsgrütter war nach den neunzig Minuten zufrieden: «Es war eine gute Teamleistung, das haben die Jungs gut gemacht.» (bl)

Samstag, 12. Februar, 11:14 Uhr

Wil: Blackout kommt in die Obere Bahnhofstrasse

Neue Mode für die Obere Bahnhofstrasse in Wil. Bild: Larissa Flammer

Am kommenden Donnerstag (17. Februar) eröffnet eine Blackout-Filiale in Wil. Im Untergeschoss von Vögele Shoes wird eine rund 350 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Das Geschäft in der Oberen Bahnhofstrasse ist vorerst befristet. Es handelt sich also um einen Pop-up-Store. «Wird der Shop in Wil von den Kunden gut angenommen, behält sich das Unternehmen vor, den Store über eine längere Zeit fortzuführen», sagt Gebietsverkaufsleiter Romano Klein.

Blackout beschäftigt in der Schweiz gut 300 Mitarbeitende. Die Wiler Filiale ist die 70. im Land. (pd/red)