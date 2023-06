Degersheimer an den Special Olympics in Berlin

Marco Ebneter wird die Schweiz an den World Summer Games in Berlin vertreten. Bild: Claudio Kernen

Die World Summer Games von Special Olympics sind der weltweit grösste Sportanlass für Menschen mit Beeinträchtigung. Dieses Mal findet der Sportanlass in Berlin statt. Der Degersheimer Marco Ebneter wird vom 17. bis 25. Juni in der Disziplin Radfahren für die Schweiz um Medaillen kämpfen.

Der 29-Jährige ist passionierter Ski- und Radfahrer und treibt in seiner Freizeit so oft wie möglich Sport. Sein sportliches Talent blieb nicht unerkannt und so wurde er wiederholt selektiert, um die Farben seines Landes an internationalen Sportanlässen zu vertreten. So hat er beispielsweise als Mitglied des Teams Switzerland im Januar 2023 in Bad Tölz an den Bayrischen Landespielen teilgenommen und dort die Schweiz erfolgreich vertreten.

Für Marco Ebneter ist es ein einmaliges Erlebnis, an den World Summer Games teilzunehmen. Schliesslich bestreiten dort rund 7000 Athletinnen und Athleten in 26 Sportarten Wettkämpfe. Seit einem Jahr bereitet er sich sportlich und mental auf diesen Anlass vor. «Ich bin gerne bei Special Olympics dabei, weil ich Spass habe, Sport zu treiben und dort meine Freunde treffe. Es macht mich unglaublich stolz, dass ich die Schweiz an den Weltspielen in Berlin vertreten darf. Es gibt nichts Spezifisches, worauf ich mich am meisten freue in Berlin. Die Teilnahme selbst bedeutet mir schon alles und die ganze Zeit wird toll.» (pd)