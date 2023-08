Am Sonntag im Liveticker: Der FC Wil bei Aufsteiger Baden

Kann sich der FC Wil am Sonntag in Baden ebenso durchsetzen wie am vergangenen Sonntag beim FC Collina d’Oro? Bild: Gianluca Lombardi / St. Galler Tagblatt

Auch nach fünf Pflichtspielen dieser Saison ist der FC Wil noch immer unbesiegt. Vier Siege und ein Unentschieden haben im ersten Monat der aktuellen Spielzeit resultiert. Am Sonntag steht nun der Gang zum FC Baden an, der nach 18 Jahren in unteren Ligen diesen Sommer in den Schweizer Profifussball zurückgekehrt ist. Auf einen Sieg in der Meisterschaft warten die Limmatthaler allerdings noch. Immerhin gab es am vergangenen Wochenende einen 4:0-Erfolg im Cup gegen 3.-Liga-Klub Affoltern am Albis.

Wenn die Wiler die Indizien verdichten wollen, dass sie auch in dieser Saison ein Spitzenteam sind, dann ist ein Sieg beim Aufsteiger gefragt. Einen Sieg im Stadion Esp hat es allerdings seit dem Jahr 1996 nicht mehr gegeben. Ob die Wiler einmal mehr auf den Torriecher des derzeit treffsicheren Sofian Bahloul zählen können? Der Flügelspieler hat in den ersten fünf Partien schon sechsmal getroffen.

Gelingt den Wilern der vierte Auswärtssieg im vierten Auswärtsspiel dieser Saison? Wir berichten mit einem Liveticker aus dem Stadion Esp. Zu finden ist dieser am Sonntag ab 14.15 Uhr unter www.wilerzeitung.ch. (sdu)