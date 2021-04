WIL-TICKER CVP Uzwil setzt Findungskommission für Ersatzwahl im Schulrat ein +++ Modernisierung Einkaufszentrum läuft nach Plan – Neue Hausbäckerei im Coop Rickenbach Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Region Wil: In unserem Wil-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Montag, 26. April, 14:33 Uhr

CVP Uzwil setzt Findungskommission für Ersatzwahl im Schulrat ein

Der aktuelle Schulrat mit Reto Wild (links). Bild: Gemeinde Uzwil

(red/lsf) Erst Anfang Jahr hat der neugewählte Uzwiler CVP-Schulrat Reto Wild sein Amt antreten, Ende März musste er bereits seinen gesundheitlich bedingten Rücktritt bekannt geben. Nun hat die CVP Uzwil eine Findungskommission eingesetzt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Sie sichte und kontaktiere aktuell die Persönlichkeiten, welche die Nachfolge von Reto Wild möglicherweise antreten könnten. «Uns ist es wichtig, eine ausgereifte Kandidatur mit einer in Uzwil gut vernetzten Person zu präsentieren.»

Der Anmeldeschluss der Gemeinde für die Wahlen ist am 30.Juni. Die Wahl für das Schulratsamt findet am 26.September statt.

Montag, 26. April, 13:32 Uhr

Neue Hausbäckerei im Coop Rickenbach

Kathja Kuhn stellt mit ihrem Team in der offenen Hausbäckerei im Coop Rickenbach täglich frische Produkte her. Bild: PD

(red) Die Modernisierung des Einkaufszentrums Breite in Rickenbach und der Umbau des Coop-Supermarktes zum Megastore laufen nach Plan. Ab sofort profitieren die Coop-Kundinnen und Kunden bereits von einigen Neuheiten: Sie können beispielsweise in der neuen offenen Hausbäckerei den Profis bei der Arbeit über die Schulter blicken.

«Ob Bauernbrot, Chrustenkranz oder Geburtstagstorte: Bei uns können Kundinnen und Kunden vor Ort miterleben, wie die Produkte hergestellt werden», sagt Kathja Kuhn, Leiterin der Hausbäckerei. Von 5.30 bis 19 Uhr fertigt das elfköpfige Team über 20 verschiedene Brotsorten, die oft noch mit leichter Ofenwärme ins Regal kommen. Die offene Hausbäckerei ist ein Meilenstein im Raum Wil und den umliegenden Gemeinden, der direkte Einblick ins traditionelle Handwerk der Bäckerinnen und Bäcker einmalig in der Region, schreibt Coop in einer Medienmitteilung.

Auch beim Zubereiten der süssen Produkte darf man den Profis in Rickenbach jederzeit über die Schulter blicken. Bild: PD

Ebenso in neuem Glanz erstrahlt die bediente Fleisch- samt separater Fischtheke: Im Vergleich zu vorher ist sie grösser, attraktiver und noch mehr auf Frische ausgerichtet. Bis im Sommer werden nun die weiteren Ladenbereiche im künftigen Megastore neu gestaltet und laufend eröffnet: So sorgen bald viele Holzelemente in der Früchte- und Gemüseabteilung für eine Atmosphäre wie auf dem Wochenmarkt, die Weinliebhaber kommen im «Cave du vin» auf ihre Kosten und im begehbaren «Chäs-Huus» reifen über 200 Käsesorten, die vor Ort gepflegt werden.

Chefmetzger Pirmin Koller hinter der neuen Fleischtheke. Bild: PD

Parallel zum Umbau im Coop laufen die Bauarbeiten zur Erweiterung und Modernisierung des gesamten Einkaufszentrums weiter. Dieses erhält eine neue Fassade, einen Glaskubus beim Eingang sowie eine lichtdurchflutete Mall. Der Umbau sowie die Sanierung, die voraussichtlich im Spätsommer 2021 abgeschlossen sind, erfolgen nach Minergie-Standard.

Montag, 26. April, 10:47 Uhr

FC Wil erhält Lizenz für Super League

Bild: Benjamin Manser

(lsf) Die Swiss Football League hat in erster Instanz fast allen Klubs der zwei obersten Schweizer Ligen die Lizenz für die nächste Saison 2021/22 erteilt. Neben den aktuellen zehn Mannschaften aus der Super League erhalten auch sechs Vereine aus der Challenge League die Spielberechtigung für die oberste Schweizer Liga – darunter der FC Wil 1900, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Die übrigen Klubs haben eine Lizenz erhalten, mit der sie nur in der Challenge League antreten können. Auch dem Yverdon Sport FC, dem FC Rapperswil-Jona und dem Etoile Carouge FC, drei mögliche Aufsteiger aus der Promotion League, wurde diese Spielberechtigung erteilt. Einzig dem FC Schaffhausen musste die Lizenz aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen erstinstanzlich verweigert werden. Der Klub kann im Rekursverfahren nachbessern.



Erleichterte Kriterien wegen Covid-19

Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen hatte das Komitee der Swiss Football League (SFL) entschieden, für diese Lizenzierung insbesondere bei den finanziellen Kriterien erleichterte Vorgaben anzuwenden. So konnten die meisten Klubs auf die Einreichung eines Budgets für die nächste Saison verzichten, weil eine zweckmässig Budgetierung nach wie vor schwierig ist.

Bei der Beurteilung der Stadien wurde gestützt auf die Covid-19-Ausnahmesituation ein Schwergewicht auf die Medieninfrastruktur gelegt. Damit hat die SFL insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass sie die Rechte der Klubs aus der Zentralvermarktung (TV und Marketing) für weitere vier Jahre vergeben konnte und die vertraglichen Verpflichtungen daraus erfüllen will. In den übrigen Bereichen (beispielsweise Garderoben, Catering etc.) wurde abgesehen von den notwendigen Installationen für Spielbetrieb und Sicherheit auf eine Detailprüfung verzichtet.

Montag, 26. April, 10:00 Uhr

Letzte Waldschäden in Wil beseitigt

So sah es auf dem Nieselberg Anfang Februar zum Teil noch aus. Bild: Larissa Flammer

(lsf) Die Förster der Ortsgemeinde Wil sind zurzeit dabei, die letzten Schneedruckschäden aufzurüsten. Die grossen Schneeschäden im Januar haben vor allem viele junge und kleinere Bäume stark beschädigt.

Montag, 26. April, 09:29 Uhr

Sanierung Ortsdurchfahrt in Bettwiesen

Bettwiesen von oben. Bild: Olaf Kühne

(red) Nächste Woche, vom 3. bis 7.Mai, wird die Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Bettwiesen eingebaut. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen wird die Strasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Das kantonale Tiefbauamt Thurgau dankt den Verkehrsteilnehmern für das Verständnis für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten.

Die Beachtung der Baustellensignalisation hilft, Gefahrensituationen zu vermeiden. Unternehmer, Bauleitung und Bauherrschaften werden bemüht sein, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Sonntag, 25. April, 15:36 Uhr

Dachschaden am Pfarreizentrum Bazenheid wird behoben

Das Dach des Bazenheider Pfarreizentrums wird saniert. Marder hatten dafür gesorgt, dass Wasser eindringen konnte. Bild: Beat Lanzendorfer

(bl) Weil sich im Unterdach des Pfarreizentrums Marder eingenistet haben und Wasserschäden entstanden sind, beantragte der Verwaltungsrat für die Sanierungsarbeiten einen Baukredit von 154'000 Franken. Diesen Antrag genehmigten die Stimmberechtigten an der am Sonntag durchgeführten Urnenabstimmung deutlich.

237 Stimmberechtigte hatten ein Ja in die Urne gelegt, lediglich 5 Stimmzettel enthielten ein Nein. Mit der Sanierung wird gleichzeitig eine Photovoltaik-Indachanlage installiert. Die Gesamtkosten werden mit 260'000 Franken beziffert. Davon übernimmt die Kirchgemeinde 154'000 Franken. Die übrigen 106'000 Franken kommen vom Administrationsrat des Kantons St.Gallen sowie von den kantonalen Förderbeiträgen für Energieeffizienz.

Bewilligt wurden an der Abstimmung auch die Jahresrechnung 2020 (241 Ja-/2 Nein-Stimmen) sowie das Budget 2021 (238 Ja-/5 Nein-Stimmen).

Gähwil und Kirchberg sagen ebenfalls Ja

Nebst der katholischen Kirchgemeinde Bazenheid gehören zur Seelsorgeeinheit die katholischen Kirchgemeinden in Gähwil und Kirchberg. Dort hatten die Stimmberechtigten nur über die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 zu befinden.

In Gähwil genehmigten 90 Stimmberechtigte die Jahresrechnung, vier waren dagegen. Ein klares Resultat ergab auch das Budget: 88 Ja-Stimmen, gegenüber 6 Nein-Stimmen.

In Kirchberg bewilligten 257 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Jahresrechnung – sieben waren dagegen. Genehmigt wurde mit 247 Stimmen auch das Budget 2021, 14 Stimmberechtigte legten ein Nein in die Urne.

Sonntag, 25. April, 10:39 Uhr

In Wil: Auto prallt auf Fussgängerstreifen in Velo

Ein 65-jähriger Mann wurde beim Überqueren der Strasse von einem Auto getroffen und ist gestürzt. Symbolbild: kapo

(kapo) Am Samstag um kurz vor 15.40 Uhr ist es auf einem Fussgängerstreifen beim Bahnhofplatz Wil zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Der 65-jährige Velofahrer wurde dabei verletzt. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

Ein 39-jähriger Autofahrer war mit seinem Auto auf der oberen Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung zum Bahnhofplatz bog er links auf den Bahnhofplatz ein. Gleichzeitig überquerte der 65-Jährige auf seinem Velo den Fussgängerstreifen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Velo. Der Velofahrer stürzte und zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Es entstand laut Polzeiangaben Sachschaden in der Höhe von rund 1500 Franken.