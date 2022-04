Kanti Wil: Rektorin tritt zurück

Doris Dietler Schuppli leitete die Kantonsschule Wil seit 2010. Bild: PD

Die Rektorin der Kantonsschule Wil, Doris Dietler Schuppli, wird auf Ende des Schuljahres 2022/23 ihr Amt abgeben und in den Ruhestand treten. Dies schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung. Seit August 2010 leitet Dietler Schuppli die Kantonsschule Wil (KSWil) mit rund 550 Schülerinnen und Schülern und etwa 90 Lehrpersonen. Schon vor ihrer Wahl zur Rektorin war sie an der KSWil als Prorektorin tätig und unterrichtete Latein und Deutsch. Insgesamt war sie 20 Jahre Mitglied der Schulleitung.

In ihrer Amtszeit habe Dietler Schuppli die KSWil massgeblich mitgeprägt, heisst es in der Mitteilung weiter. Über «ihre» Schule hinaus sei sie auch eine treibende Kraft in der Entwicklung des st.gallischen Mittelschulwesens. Sie präsidiert seit 2018 die Kantonale Rektorenkonferenz und engagiert sich in verschiedenen kantonalen Projekten. Die Rektoratsstelle der KSWil wird zur freien Bewerbung ausgeschrieben. (pd/red)