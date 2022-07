Auch dieses Jahr soll eine Fahne aus Wil am Säntis hängen

Höhenarbeiter hängen die 80x80 Meter grosse Schweizerfahne unterhalb des Säntis auf. (Archivbild) Bild: Benjamin Manser / KEYSTONE

Mit der weltweit grössten Schweizerfahne möchte der Säntis am 1. August der Schweiz gratulieren, wie die Säntis-Schwebebahn AG in einer Medienmitteilung ankündigt. Entstanden ist die Fahne im Atelier der Heimgartner Fahnen AG in Wil. Das Spezialgewebe verarbeiteten drei Näherinnen parallel in 155 Zentimeter breiten Stoffbahnen. Am Ende kamen so 6400 Quadratmeter zusammen, die ein Gesamtgewicht von etwas über 700 Kilogramm auf die Waage bringen. Den Arbeitsaufwand schätzt die Heimgartner Fahnen AG auf gut 600 Arbeitsstunden.

Das Aufhängen sei zwar immer eine Zitterpartie, schreibt die Säntis-Schwebebahn weiter. Dennoch zeigt sie sich überzeugt, dass das Entrollen am 31. Juli von der Schwägalp aus mitverfolgt werden kann. Am 1. August folgt ein Rahmenprogramm mit regionalen Musikformationen, Alphorn und einem Drehorgelspieler. Falls es das Wetter am «Wetterberg» zulasse, wird nach dem Eindunkeln das traditionelle Höhenfeuer entfacht. (pd)