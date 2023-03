Befreiungsschlag für FC Wil Frauen

Torschützin Eliane Graf (rechts) und der FC Wil Frauen erkämpften sich gegen Favorit Sion den ersten Rückrundensieg. Bild: Reto Martin

Nach zuletzt fünf NLB-Niederlagen in Folge ist den Frauen des FC Wil endlich der Befreiungsschlag gelungen. Und das gegen einen Gegner, der auf dem Papier um einiges stärker als die Wilerinnen einzuschätzen war. Zuhause gegen den Tabellendritten Sion gewinnt das Team von Trainer Florian Holenstein mit 3:1.

Wil war von Beginn an die bessere Mannschaft und gab in dieser Partie den Ton an. In der 20. Minute konnte Eliane Graf diesen guten Start mit einem Treffer belohnen. Auch wenn in der ersten Halbzeit keine Tore mehr fielen, merkte man den Wilerinnen nicht an, das sie die letzten fünf Partien allesamt verloren haben. Sie spielten mit Selbstvertrauen und wollten diese Negativserie unbedingt beenden.

Wil holt ersten Rückrundensieg

Kurz nach Wiederanpfiff stellte Fabienne Lämmler auf 2:0 und in der 62. Minute erhöhte die eingewechselte Sahra Böhi sogar auf 3:0. Auch wenn Sion 30 Minuten vor Schluss noch den Ehrentreffer erzielen konnte, änderte sich am Schlussresultat nichts mehr. Die Wilerinnen holten also den ersten Sieg der Rückrunde und verschaffen sich gegen unten wieder etwas Luft. Als nächstes wartet am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr das Auswärtsspiel beim FC Küssnacht auf Wil. (lto)