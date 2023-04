Fussball: Uzwil und Wil vor dem Wettkampfwochenende

Ende Februar teilte der FC Uzwil (im dunklen Trikot) gegen AC Taverne die Punkte. Bild: Michel Canonica

Der FC Uzwil befindet sich momentan in einer schwierigen Phase. Seit insgesamt sechs Partien wartete das Team von Trainer Markus Wanner auf einen Sieg. Zwar zeigte man in den letzten Spielen nicht immer nur schlechte Leistungen, konnte sich für seinen Einsatz aber nie mit einem Sieg belohnen. Neben den deutlichen Niederlagen gegen die U21 des Grasshopper Club Zürich und Tuggen, die beide laut Wanner zu hoch ausgefallen sind, teilte Uzwil gegen alle drei Aufsteiger Taverne, Weesen und Kreuzlingen die Punkte.

Damit kann man auf der Rüti sicherlich nicht zufrieden sein. Zu hoch sind die eigenen Ansprüche, und zu hoch ist auch die Qualität des Kaders. Mit Ensar Hajrovic, Ajet Sejdija, Kristian Nushi und Thomas Knöpfel verfügt der FC Uzwil über viel Offensivpower, und auch in der Defensive besitzt Uzwil Qualität. Mit Innenverteidiger Ifraim Alija und Torhüter Timon Waldvogel bilden zwei ehemalige Challenge-League-Spieler den Kern der Uzwiler Hintermannschaft.

Schafft Uzwil die Wende?

Die Frage ist also nicht ob, sondern wann beim FC Uzwil der Knoten platzt. Die erste Gelegenheit dazu hat der Erstligist am Samstag um 16 Uhr. Dann treffen die Uzwiler auswärts auf Tabellennachbar Höngg. Für die Wanner-Elf ist diese Partie eine ideale Möglichkeit, um sich langsam aus dem Tabellenkeller zu befreien und von den Abstiegsplätzen wegzukommen. Denn einfacher werden die kommenden Wochen nicht. In den letzten acht Spielen trifft Uzwil noch auf vier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Für den FC Uzwil ist der Ligaerhalt also alles andere als in Stein gemeisselt. Kann man diese schlechte Phase nicht bald beenden und gewinnt endlich wieder, werden die Uzwiler bis zum letzten Spieltag um den Ligaerhalt bangen müssen. Im letzten Meisterschaftsspiel trifft Uzwil zu Hause auf das Schlusslicht Eschen/Mauren.

Favoritenrollen für Wiler Teams

Die FC Wil Frauen (im weissen Trikot, hier gegen den FC Zürich) wird im Bergholz auf den FC Lugano treffen. Bild: Reto Martin

Am kommenden Wochenende stehen auch für die U20 und die Frauen des FC Wil Wettkämpfe an. Sie gehen beide als Favoriten in ihre Spiele – und beide Teams empfangen das jeweilige Schlusslicht der 2. Liga interregional und der Nationalliga B.

Der FC Wil U20 trifft zuhause auf Amriswil. 21 Punkte haben die Äbtestädter mehr auf dem Konto als das Team aus dem Thurgau. Zudem spielt der Kunstrasen im Stadion Bergholz dem schnellen Wiler Kombinationsspiel in die Karten. Ein Selbstläufer wird das Spiel aber nicht. Im Hinspiel trennten sich Amriswil und der FC Will U20 1:1. Am Sonntag um 15 Uhr will es das Team von Trainer Fabinho besser machen und einen Sieg feiern. Der FC Bazenheid hat an diesem Wochenende spielfrei und ist erst wieder am nächsten Donnerstag auswärts gegen Chur im Einsatz.

Auch die Frauen des FC Wil gehen als klarer Favorit in die Partie am Samstag um 19 Uhr. Das Team von Trainer Florian Holenstein trifft zuhause auf das NLB-Schlusslicht FC Lugano. Im Hinspiel fertigte Wil die Tessinerinnen mit 4:0 ab. Eine solch klare Angelegenheit kann vermutlich nicht noch einmal erwartet werden, denn Lugano hat sich in der Winterpause noch einmal verstärkt, um in der zweithöchsten Schweizer Liga zu bleiben. (lto)