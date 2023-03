EC Wil trifft im Playoff-Final auf Bellinzona

Nun ist bekannt, wie der Gegner des EC Wil in seinem ersten Playoff-Final seit 25 Jahren heisst: Es ist die GDT Bellinzona. Die Tessiner setzten sich in ihrer Playoff-Halbfinalserie gegen Wetzikon mit 3:1-Siegen durch. Den entscheidenden dritten Erfolg gab es in Spiel 4 am Dienstagabend in einer torreichen Partie. Zehn Minuten vor Schluss führte Wetzikon noch mit 4:2 und schien auf bestem Weg, ein Entscheidungsspiel am Donnerstag zu erzwingen. Doch dann trafen die Tessiner innerhalb von etwas mehr als fünf Minuten gleich viermal und siegten schliesslich mit 6:4.

Nicolas Hinder und der EC Wil reisen für den Playoff-Final mindestens zweimal ins Tessin. Bild: Ralph Ribi

Die Serie zwischen Wil und Bellinzona hat es in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal gegeben – jeweils im Viertelfinal. Sowohl im Februar 2019 als auch ein Jahr später hatte sich Bellinzona jeweils mit 3:0-Siegen durchgesetzt. Trainer der Wiler war damals noch Andy Ritsch.

Das erste Spiel der diesjährigen Finalserie tragen die Wiler am Wochenende in Bellinzona aus. Das erste Heimspiel findet am kommenden Dienstagabend (7. März) in der Eishalle Bergholz statt. (sdu)