Der HC Flawil geht ohne Druck in die 1.-Liga-Aufstiegsspiele

Flawils Basil Schneeberger (rechts) beim 32:25-Sieg gegen den HC Kaltenbach Mitte März. Es war einer von insgesamt 19 Saisonsiegen. Bild: PD

«Wir sind sehr zufrieden mit der Saison», sagt Flawil-Trainer Roman Pfründer wenige Tage vor dem ersten Aufstiegsspiel gegen den HC Küsnacht / GC Amicitia und ergänzt: «Ich bin vor allem sehr glücklich darüber, wie wir unser Level konstant halten konnten. So haben wir die Saison stabil abgeschlossen und sind bereit für die nächste Hürde.»

Diese kommt nun in den nächsten Wochen auf Flawil zu. In einer Dreiergruppe spielen sie Samstag um 10 Uhr auswärts gegen den HC Küsnacht / GC Amicitia und am 21. Mai um 17.30 Uhr zu Hause gegen Lausanne. Es sei schwierig diese Teams einzuschätzen, da nicht viel Vorwissen über den Gegner vorhanden ist. «Wir werden sicher versuchen noch irgendwie an Infos heranzukommen, aber taktisch wird nur wenig verändert», meint der Falwiler Trainer.

Der HC Flawil hat nichts zu verlieren

Als Erstplatzierter der Gruppe 1 der 2. Liga trifft Flawil auf die zwei Zweitplatzierten aus den Gruppen 2 und 6. Mit dem Heim- und Auswärtsspiel hatte man auch Glück. Für die Auswärtspartie muss man nur nach Zürich fahren, während die Lausanner für ihr zweites Aufstiegsspiel in der Flawiler Botsberghalle gastieren werden.

«Zwar wäre eine Auswärtsfahrt nach Lausanne auch mal etwas spezielles gewesen, aber für die Spieler ist sicher einfacher, wenn wir keine lange Anfahrtszeit haben», so Pfründer.

Das Team wird auch in der nächsten Saison in dieser Konstellation zusammen bleiben. Das war mitunter ein Grund, weshalb man sich für die Aufstiegsspiele entschieden hat: «Wir haben uns im Team erkundigt und niemand hat gesagt, dass er nicht aufsteigen will. Wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, bricht für uns aber keine Welt zusammen. Wir haben also nichts zu verlieren.» (lto)