Wil Thurvita wird immer mehr zur Konkurrentin für die Genossenschaft für Alterswohnungen Die Genossenschaft für Alterswohnungen Wil machte an der Versammlung die zunehmende Konkurrenzsituation in der Stadt deutlich. Zudem sprach die Genossenschaft einen Kredit für die Umgestaltung der ältesten Heizungsanlage.

Der Präsident der Genossenschaft für Alterswohnungen Wil, Bruno Gähwiler, am Rednerpult bei der Generalversammlung. Bild: Christof Lampart

Die abzeichnende Konkurrenzsituation bei den Alterswohnungen auf dem Platz Wil gibt dem Verwaltungsrat der Genossenschaft für Alterswohnungen Wil (GAW) zu denken. Dies macht der Präsident Bruno Gähwiler am Freitagabend an der 53. Generalversammlung im Hof zu Wil vor 22 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern deutlich.

Zwar seien die Wohnungen gefragt und aufgrund einer langen Warteliste auch bei Mieterwechsel schnell wieder belegt, sodass die GAW im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 15'185 Franken ausweisen konnte. Jedoch sind es vor allem zwei Umstände, die den GAW-Verantwortlichen schon in naher, sicher mittelfristiger Zukunft Kopfzerbrechen bereiten dürften.

Thurvita konkurrierte GAW zusehends

So sind die meisten Wohnungen mittlerweile in einem Alter, in dem nicht nur beim Auszug langjähriger Mieterinnen und Mieter kleinere Malerarbeiten, der Austausch von Küchengeräten oder Bodenbeläge fällig werden. Auch die Sanierung einer Liftanlage im Jahr 2021 trug dazu bei, dass sich der Liegenschaftsaufwand stark erhöht habe, wie Finanzchef Thomas Wipf erklärte. Während diese Kostenentwicklung jedoch als normal zu bezeichnen sei, so Gähwiler, sei es der absehbare Bau-Boom bei den Alterswohnungen in Wil nicht.

Bis dato pflege man ein gutes Verhältnis zur Thurvita AG und man beanspruche auch deren Dienste. Trotzdem müsse man eines zur Kenntnis nehmen: «Die Thurvita wird schon in naher Zukunft immer mehr zu unserer Konkurrentin», erklärte Gähwiler. Bereits in den nächsten Tagen sei die Baueingabe der Thurvita für 39 Alterswohnungen im Trakt A des Alterszentrums Sonnenhof zu erwarten. Und in den Quartierzentren Bronschhofen und Wil Süd plane die Thurvita weitere 68 Alterswohnungen. Damit entstünden über 100 neue Alterswohnungen, was dann dazu führen würde, dass der Bestand an Alterswohnungen in der Äbtestadt auf über 300 anwachsen würde.

«Wie viele Alterswohnungen braucht eine Stadt mit 24'000 Einwohnerinnen und Einwohner?», fragte Gähwiler in die Runde und gab sich gleich selbst darauf die Antwort: «Ich weiss es nicht. Ich habe es versucht abzuklären, fand aber dazu keine vergleichbaren Zahlen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch diesen massiven Bau ein Überangebot entstehen könnte, auch wenn die Bevölkerung immer älter wird», so Gähwiler. So gesehen, sei es vielleicht doch gut, dass man bis jetzt noch keinen neuen Standort gefunden habe, um weitere Alterswohnungen zu bauen, resümierte Gähwiler.

Älteste GAW-Ölheizung wird ersetzt

Keinerlei Opposition erwuchs dem Vorhaben, die älteste, aus dem Jahr 1992 stammende Ölheizung an der Bergholzstrasse 16 b/c zu ersetzen. Diese Anlage gelte es prioritär zu erneuern – und zwar nicht mit einer neuen Gas- oder Ölheizung, sondern mit einer Erdwärmepumpe und einer möglichst grossen Fotovoltaikanlage. «Damit können wir die CO 2 -Emissionen senken», so Gähwiler.

Die Realisierung des Fernwärmeverbundes der Stadt Wil wolle man nicht abwarten, sagte Gähwiler. Um das Projekt im Jahr 2023 realisieren zu können, beantragte der GAW-Verwaltungsrat einen Planungskredit von 810'000 Franken, welcher einstimmig genehmigt wurde.