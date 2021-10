WIL Testphase abgeschlossen: Nur 20 Prozent Auslastung für den Wiler Campingplatz Vor dem Silo Wil wurde diesen Sommer ein temporäres Camping eingerichtet. Nun steht fest: Nicht einmal 100 Übernachtungen wurden gezählt. Ob die Plätze auch nächstes Jahr wieder zur Verfügung stehen, ist offen.

Der Wiler Wohnmobilstellplatz blieb während der Testphase häufig leer. Bild: Gianni Amstutz

Camping boomt und gewisse Plätze konnten sich diesen Sommer vor Anfragen kaum retten. In Wil sah es anders aus und nur jeder fünfte Platz war belegt. Die Ausgangslage war allerdings eine andere.

Adrian Bachmann, Stadtparlamentarier Wil, FDP Bild: PD

Der Reihe nach: In der Stadt Wil gab es bis zum Jahr 2021 keinen Stellplatz für Wohnmobile. Dies passte Stadtparlamentarier Adrian Bachmann (FDP) nicht und er forderte die Stadt mittels parlamentarischen Vorstosses auf, in dieser Thematik aktiv zu werden. Zwar fand diese zuerst keinen geeigneten Platz, ehe die Silo AG sich einschaltete und Stellplätze zur Verfügung stellte. Fünf an der Zahl waren es, zwischen Hubstrasse und dem Silo gelegen, mit relativ bescheidener Infrastruktur.

Mittlerweile ist der erste Wiler Campingsommer abgeschlossen – und die Zahlen liegen vor: Im August waren es 28 Übernachtungen, im September 32, im Oktober 25. Das entspricht einer Belegung von gerade einmal 20 Prozent. Oder anders formuliert: Rein statistisch hätte auch ein einziger Platz genügt, um der Nachfrage zu genügen.

Nun wird ausgewertet

Und wie geht es nun weiter? Die Stadt Wil lässt am Dienstag verlauten:

«Mit dem Versuchsbetrieb auf dem Platz der Silo AG wurden Erfahrungen gesammelt, welche nun ausgewertet werden. Anschliessend entschiedet der Stadtrat, ob die Stellplätze auch im kommenden Jahr zur Verfügung stehen sollen.»

Es steht also noch nicht fest, ob aus dem Provisorium ein definitiver Wohnmobilstellplatz wird.

Bereits Ende Juli, als der Testbetrieb gerade einmal zweieinhalb Wochen alt war, hatte Projektleiter Stefan Sieber verlauten lassen, dass man die Infrastruktur und die Beschilderung verbessern würde, wenn das Wiler Camping definitiv eingeführt wird. Dazu wäre allerdings eine ordentliche Bauauflage nötig. Zudem wurde damals in Aussicht gestellt, im Falle der definitiven Einführung die Anzahl Stellplätze auf 20 zu erhöhen.