Wil SVP nimmt neuen Anlauf für Gratisparkieren: Gelder aus dem Stadtfonds sollen für günstigere Parkplätze eingesetzt werden Mit einer Interpellation erkunden sich acht Mitglieder der SVP-Fraktion des Wiler Stadtparlaments nach Möglichkeiten, mit einem Teil der Mittel aus dem Stadtfonds die Parkplatzgebühren zu senken oder gar zu erlassen.

Vor allem in der Wiler Altstadt sei das Parkieren zu teuer, sagt SVP-Stadtparlamentarier Marco Albrecht. Bild: Larissa Flammer

Die Wiler Stimmbevölkerung hat die SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» an der Urne versenkt. Mehr als 60 Prozent sagten im Februar Nein zu der Idee. Angenommen wurde hingegen der Gegenvorschlag: der Stadtfonds. Damit können jährlich bis zu 200'000 Franken für Projekte zur Förderung der Wiler Innenstadt eingesetzt werden.

Das Gratisparkieren ist Stadtparlamentarierinnen und -parlamentariern der SVP aber offenbar weiterhin ein wichtiges Anliegen. Acht Personen reichten kürzlich eine Interpellation mit dem Titel «Stadtfondsreglement sinnvoll ausgestalten und umsetzen» ein. Darin erkundigen sie sich nach Möglichkeiten, die Gelder des Stadtfonds für eine Vergünstigung der Parkplätze in der Innenstadt einzusetzen.

Parkplätze in der Altstadt seien zu teuer

Erstunterzeichner Marco Albrecht schreibt in der Interpellation: «In den letzten Jahren wurden die Parkierungsmöglichkeiten schrittweise in der ganzen Stadt Wil immer mehr eingeschränkt, erschwert und massiv verteuert, was dem Ziel einer lebendigen Innen- und Altstadt diametral entgegenwirkt und den Gewerbebetrieben schadet.»

Marco Albrecht, Wiler Stadtparlamentarier der SVP. Bild: PD

Zum Beispiel würden die Gebühren für die Parkplätze in der Altstadt von einem Besuch abschrecken. Sie betragen gemäss Marco Albrecht aktuell zwei Franken pro Stunde und würden an jedem Tag in der Woche von 7 bis 22 Uhr eingezogen werden. Der Politiker schreibt:

«Diese Tarife erinnern eher an Zürich, welches verkehrspolitisch, topografisch und wirtschaftlich nicht mit Wil vergleichbar ist.»

Die Mittel aus dem Stadtfonds müssten dafür eingesetzt werden, die Standortattraktivität der Wiler Innen- und Altstadt auch für den motorisierten Individualverkehr zu verbessern.

Stadtfonds: Bis zu 50'000 Franken jährlich für Parkplätze

Das Reglement des Stadtfonds sieht diese Möglichkeit vor. Dort heisst es: «Für Vorhaben, welche explizit mit einer Kostenreduktion von Parkierungsgebühren einhergehen, stehen bis zu 50’000 Franken pro Jahr aus dem Fonds zur Verfügung.»

Albrecht will wissen, ob der Stadtrat grundsätzlich bereit ist, die Parkplatzgebühren in der Altstadt zu senken. Weiter fragt er: «Wie beurteilt der Stadtrat die Möglichkeit, auf ausgewählten Parkplätzen der Innenstadt eine gewisse Zeit Gratisparkieren zu ermöglichen, um mehr Spontankäufe und Innenstadtbesuche zu ermöglichen, wie es in anderen Gemeinden in der Region und im Kanton üblich ist?»

Zum Schluss spricht der Politiker einen Artikel im Reglement an, der es der Fondsverwaltung ermöglicht, in Ausnahmefällen eigene Vorhaben zu veranlassen, die dem Zweck des Stadtfonds entsprechen und die Kriterien erfüllen. Albrecht fragt: «Ist der Stadtrat bereit zu veranlassen, diesen Artikel für die Vergünstigung von Parkierungsgebühren anzuwenden?»

Mit der Interpellation will der Politiker dafür sorgen, dass es mit dem Stadtfonds vorwärtsgehe und das Reglement kein Papiertiger werde, sagt er auf Anfrage. Ob er oder die SVP als Partei selbst ein Projekt einreichen werde, sei noch nicht besprochen worden. Zuerst wolle man die Antwort des Stadtrats abwarten.

Fünf Gesuche wurden bereits beraten

Der Stadtrat wird zu den Fragen in der Interpellation wie üblich schriftlich zuhanden des Stadtparlaments Stellung nehmen. Auf Anfrage unserer Zeitung gibt der Stadtschreiber Stellvertreter Olivier Jacot jedoch bekannt, dass vergangenen Montag bereits die erste Sitzung der Stadtfondsverwaltung stattgefunden habe. Anlässlich dieser Sitzung seien fünf Gesuche für Mittel aus dem neuen Topf beurteilt worden. Jacot teilt mit:

«Bei vier von diesen fünf Gesuchen wurde bereits entschieden; bei einem der Gesuche folgen noch weitere Abklärungen.»

Wie viele Gesuche bewilligt worden seien und um welche Art von Projekten es sich handle, werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Grundsätzlich könnten nun nach diesen Entscheiden bereits die ersten Gelder aus dem Stadtfonds eingesetzt werden, sagt der Stadtschreiber Stellvertreter.