Vom 11. bis zum 13. August schlägt die «Streetfood Fiesta» ihre Zelte zum ersten Mal in Wil auf. Das Festival, bei dem je nach Grösse des Gastgeberortes unterschiedlich viele Spezialitäten aus verschiedenen Ländern angeboten werden, fand erstmals im Jahr 2021 in Aadorf, Weinfelden und Arbon statt. In diesem Jahr machen die Foodtrucks bereits in sieben Orten halt. Zusätzlich zum Essensangebot bietet der Anlass Live-Musik von verschiedenen Bands. (rop)